Hodnota značky Shanghai Electric presahuje 105 miliárd jüanov a stala sa 48. najhodnotnejšou značkou v Číne

SHANGHAI, Aug. 17, 2020 /PRNewswire/ -- Dňa 5. augusta bola na Svetovej konferencii značiek 2020 (World Brand Conference) spoločnosť Shanghai Electric Group Company Limited (ďalej len Shanghai Electric), ktorá je popredným výrobcom a dodávateľom zariadení na výrobu elektrickej energie, priemyselných technológií a poskytovateľom integračných služieb, vymenovaná 48. najhodnotnejšou čínsku značkou a bola zaradená do zoznamu "500 najhodnotnejších čínskych značiek (China 's 500 Most Valuable Brands)". Od roku 2019 hodnota značky vzrástla o viac ako 30% na 105,637 miliardy jüanov, vďaka čomu sa firma Shanghai Electric dostala do čela čínskeho energetického priemyslu.

Korene spoločnosti Shanghai Electric siahajú až do roku 1902 a v posledných rokoch sa z tejto firmy stal popredný inovátor v energetickom priemysle, a to ako na domácom trhu, tak v zahraničí. Skupina, ktorá uplatňuje zložitú trojfázovú stratégiu, medziročne zaznamenala rast tržieb o 26% a v rovnakom období vzrástol zisk materskej spoločnosti na akciu o 24,83% a počet nových objednávok o 30,6%. Vo všetkých ohľadoch sa jedná o rekordné čísla, ktoré podstatným spôsobom zvyšujú hodnotu značky Shanghai Electric, ktorej podnikanie je založené na špičkových inováciách a skvelej kvalite priemyselného tovaru.

Do budúcnosti sa chce značka Shanghai Electric stať uznávanou značkou aj v zahraničí, čo je pre globálne podnikajúcu firmu zásadné. S cieľom vliať svojim zahraničným značkám v nasledujúcich 3 - 5 rokoch novú krv do žíl, sa firma Shanghai Electric zaviazala stať sa prvou špičkovou medzinárodnou spoločnosťou, ktorá bude investovať do pokroku a rozvoja spoločnosti, otvorenej inovácie a presadzovania tých najlepších technológií v energetike. Spoločnosť Shanghai Electric má záujem posilniť svoju spoluprácu s ďalšími poprednými svetovými firmami a organizáciami a pomáhať pri riešení najpálčivejších energetických problémov sveta. Aj za týmto účelom sa firma Shanghai Electric zúčastnila Svetového energetického kongresu (World Energy Congress) v Dubaji.

Vplyvy veľkoobchodnej výroby elektriny na životné prostredie sú bohužiaľ poľutovaniahodnou skutočnosťou. Firma Shanghai Electric sa však domnieva, že aj keď sa do určitej miery zásahom do životného prostredia nedá vyhnúť, stále je možné tieto dôsledky účinne minimalizovať, a to zlepšením monitorovacích postupov a spôsobu riadenia. Orientácia skupiny hlavne na obnoviteľné zdroje energie priniesla pozitívne výsledky a rekordný medziročný rast tržieb o 51% v období 2018 a 2019, pričom v rovnakom období predstavoval podiel tepelných elektrární na tržbách iba 8,4%. Stredobodom úsilia značky Shanghai Electric je teraz zameranie sa na trvalú udržateľnosť, minimalizáciu environmentálnych vplyvov a dodržiavanie "zelených" politík. Dôkazom tejto orientácie je tiež pokrok, ktorý značka dosiahla v implementácii svojej hlavnej internej iniciatívy s názvom "SEC-LOVE". Táto iniciatíva má zabezpečiť, aby všetky oddelenia a divízie v rámci skupiny plnili environmentálne ciele a už dnes viac ako 80% všetkých sesterských a partnerských spoločností v rámci skupiny spĺňa požiadavky normy ISO14001 a má zavedený systém environmentálneho manažérstva.

Zmyslom čínskej iniciatívy "Made in China 2025 (Vyrobené v Číne 2025)" je uviesť na trh viac vysoko kvalitných produktov a služieb a to na základe zavádzania nových inovácií po celom svete. Spoločnosť Shanghai Electric v napĺňaní požiadaviek tejto iniciatívy vedie, usiluje sa o obnovu obrazu značky "Vyrobené v Číne (Made in China)" a snaží sa kladným spôsobom pôsobiť na komunity, v ktorých podniká, pričom jedným z hlavných cieľov skupiny zostáva aj naďalej ponúkať špičkové inovácie energetickému priemyslu na celom svete.

