Hohem iSteady Pro 3, le dernier stabilisateur à cardan à l'épreuve des éclaboussures pour caméras d'action

Avec un design doté d'un module Wi-Fi intelligent intégré créée spécifiquement pour la série Hero de GoPro, l'iSteady Pro 3 donne aux utilisateurs davantage de flexibilité pour contrôler à distance leur GoPro et prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Un excellent indice de protection IPX4 contre les éclaboussures

Plus la peine de s'inquiéter des éclaboussures, l'iSteady Pro 3 offre un excellent degré de protection aux utilisateurs pour un éventail activités en plein air, même en cas de pluie.

Une batterie longue durée

L'iSteady Pro 3 est doté d'une batterie intégrée de 3 600 mAh. Elle dispose d'une autonomie de 12 heures et peut également servir à recharger la caméra de l'utilisateur en cours de prise de vue.

Compatible avec d'autres caméras d'action

Le iSteady Pro 3 est compatible avec les appareils suivants :

L'assistant idéal pour des vidéos de qualité cinématographique

Pour filmer des vidéos de qualité cinématographique, l'iSteady Pro 3 propose 7 effets cinématographiques différents : le mode Inception avec une rotation à 600°, le mode Motion Timelapse (mouvement en accéléré), le mode Point de vue (POV), le mode Sport, le mode Suivi panoramique (Pan Follow), le mode Suivi panoramique et Inclinaison (Pan & Tilt Follow) et le mode Verrouillage. Ces modes ludiques permettent aux utilisateurs de tester facilement des idées créatives pour les vidéos de famille, les vlogs de voyage et les sports extrêmes.

Prix et disponibilité

L'iSteady Pro 3 est disponible sur le site web officiel de Hohem au prix très abordable de 89 dollars. Cliquez sur le lien suivant pour l'acheter : https://www.hohem.com/products/isteady-pro-3-action-camera-gimbal

À propos de Hohem

Hohem Tech est une société technologique spécialisée dans les cardans de stabilisation (gimbal) dont les techniques, les modes de production et les ventes solides sont développés de manière indépendante. Avec pour slogan « Make the moment, Enjoy it » (créez l'instant et profitez-en), Hohem souhaite transmettre le message selon lequel tout le monde peut-être un archiviste de la vie, chaque instant vaut la peine d'être capturé, et le plaisir donne du sens à la vie.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour gagner un cardan :

Site web : www.hohem.com

Facebook : www.facebook.com/HohemGlobal

Instagram : www.instagram.com/hohemtech

YouTube : www.youtube.com/c/HohemTechOfficial

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=wsqv-k9Hvu4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1171973/HOHEM_Logo.jpg

Related Links

https://www.hohem.com



SOURCE Hohem