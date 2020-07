Hohem iSteady Pro 3 - perfekter Action-Kamera-Gimbal-Stabilisator für die GoPro 8

SHENZHEN, China, 14. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Hohem hat gerade seinen neuen Action-Kamera-Gimbal-Stabilisator „iSteady Pro 3" vorgestellt. In den vergangenen zwei Jahren wurde Hohem bei Amazon als Bestseller Nr. 1 im Bereich „Action Camera Gimbal" (Action-Kamera-Gimbals) geführt, auch hatte das Unternehmen einen Marktanteil von 70 Prozent in der Kategorie „Action Camera Stabilizer" (Action-Kamera-Stabilisatoren). Ganz klar sind die zuverlässige Qualität und der erschwingliche Preis der Marke zwei Hauptgründe dafür, dass Kunden sich für Hohem entscheiden. Nach einem Jahr harter Arbeit, in der die Produktleistung weiter verbessert wurde, kehrt Hohem jetzt mit einer neuen Innovation zurück – der dritten Generation seines Action-Kamera-Gimbals.