Hohem iSteady Pro 3, stabilisateur de cardan de caméra d'action parfait pour GoPro 8

iSteady Pro 3 est spécialement conçu pour les caméras d'action, et bien adapté à la plupart des caméras d'action du marché, telles que GoPro Hero 8/7/6/5/4/3, DJI OSMO Action, Insta360 one R, SONY RX0, YI cam, Xiaomi Mijia, SJCAM et autres caméras d'action de taille et de poids similaires.

Résistant aux projections d'eau IPX4

Pas besoin de s'inquiéter des projections d'eau venant de n'importe quelle direction. Il permet aux utilisateurs de s'adonner à diverses aventures en plein air, même par temps de pluie.

12 heures d'autonomie de la batterie

Résolvez parfaitement le problème de faible autonomie des caméras d'action avec une batterie intégrée de 3600 mAh. Elle dispose d'une autonomie de 12 heures et peut également fonctionner comme un chargeur portatif pour recharger la caméra d'action de l'utilisateur pendant l'enregistrement.

Des effets cinématographiques incroyables pour ouvrir de nouvelles possibilités

Le cardan Hohem iSteady Pro 3 offre 7 effets cinématographiques différents, et permet aux utilisateurs de contrôler le gadget à distance. Il aide les utilisateurs à réduire les travaux d'édition fastidieux et à maximiser leur potentiel créatif. Les 7 effets étonnants sont les suivants :

Mode de lancement rotationnel 600° : aide les utilisateurs à créer une rotation de plus de 360° degrés.

Motion Timelapse : réglez la trajectoire avec un angle de rotation personnalisé, enregistrez le trafic intense dans la rue et d'autres sujets se déplaçant en fréquence.

Point de vue (POV) : le point de vue à la première personne montre le point de vue des utilisateurs et les aide à s'exprimer.

Mode sport : capturez des sujets en mouvement rapide, comme la pratique du skateboard et du basket-ball.

Suivi panoramique : principalement utilisé pour les prises de vue avec un déplacement horizontal, comme les chiots en train de courir et des photos prises dans la rue.

Suivi panoramique et inclinaison : parfait pour enregistrer des Vlogs, et même filmer un blockbuster avec effet de rotation.

Verrouillage : adapté pour maintenir un axe droit, par exemple une orientation droite dans un long couloir.

Prix et disponibilité

iSteady Pro 3 est disponible sur le site officiel de Hohem à seulement 89 dollars. Suivez-nous sur Facebook pour gagner un cardan gratuit.

Lien : www.hohem.com/products/isteady-pro-3-action-camera-gimbal

https://www.facebook.com/HohemGlobal/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1200087/Pro3_kv.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1171973/HOHEM_Logo.jpg

Related Links

https://www.hohem-tech.com



SOURCE Hohem