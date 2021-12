Hohem iSteady V2 venceu o 20º Recorde de Inovação Empresarial de Shenzhen (Global)

SHENZHEN, China, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O 20º Recorde de Inovação Empresarial de Shenzhen foi anunciado em 26 de novembro de 2021. A Shenzhen Hohem Technology Co. Ltd (doravante denominada Hohem) venceu o 20º Recorde de Inovação Empresarial de Shenzhen (Global) por seu produto iSteady V2 e as patentes do produto em inovação, design e utilidade pública.

O evento e divulgação do 20º Recorde de Inovação Empresarial de Shenzhen (Global) foi lançado oficialmente em 28 de abril deste ano. Um total de 144 empresas participaram em mais de 32 setores, incluindo novos materiais, medicina biológica e inteligência artificial. Mais de 200 projetos foram enviados. Entre eles, 147 projetos de desenvolvimento de produtos de ciência e tecnologia, 25 projetos de produção e fabricação, e 28 projetos modernos do setor de serviços. Onze dos projetos ganharam o Recorde de Inovação Empresarial de Shenzhen a nível nacional, provincial ou municipal. Esses projetos ganharam 86 Recordes de Inovação Empresarial de Shenzhen, 15 Recordes de Inovação Empresarial de Shenzhen (Guangdong), 86 Recordes de Inovação Empresarial de Shenzhen (China) e 13 Recordes de Inovação Empresarial de Shenzhen (Global) ao todo. Houve 138 empresas e 188 projetos selecionados após a avaliação inicial.

Existem duas características excepcionais dos projetos apresentados este ano. Em primeiro lugar, existem muitas inovações originais nas quais as empresas possuem seus direitos de propriedade intelectual independentes. Entre os 188 projetos candidatos, 124 deles tinham patentes, o que representa 65,9% do número total de projetos e mostra notável capacidade de inovação independente dessas empresas. Em segundo lugar, os resultados em grandes tecnologias são excepcionais. Algumas das empresas não só desenvolveram independentemente novas tecnologias, mas também seus produtos são produzidos com um alto nível de tecnologia.

O Hohem iSteady V2 é um estabilizador de smartphones com um projeto dobrável e sensores visuais de IA. Ele tem um sensor de IA integrado e rastreamento e disparo de objetos em tempo real para os usuários capturarem a posição de um objeto. A MCU única e ultrasimplificada, uma nova geração de algoritmo de estabilização inteligente, combinada com um programa de controle de motor aprimorado para garantir sua estabilidade; hardware e APP Bluetooth atualizado, ao mesmo tempo em que melhora o desempenho de estabilidade, pode ser usada para filmagem remota sem fio e simplifica o APP, melhorando muito a experiência dos usuários em diferentes circunstâncias. É o primeiro de seus parceiros internacionais a conquistar o 20º Recorde de Inovação Empresarial de Shenzhen (Global).

Além disso, a Hohem tem um histórico extraordinário em todo o mundo, além de seu histórico interno de inovação. A Hohem representa metade dos dez maiores best-sellers gerais na Amazon Alemanha, França, Itália, Espanha, bem como em outros sites da Amazon, com seus produtos durante o evento Amazon Black Friday de 2021. Alguns dos produtos eram os best-sellers da Amazon.

A Hohem foi incorporada em 2014, dedicada ao desenvolvimento de sistemas inteligentes de estabilização de imagem de alto desempenho e oferecendo produtos revolucionários de estabilizador inteligente com desempenho superior e experiência do usuário. A empresa lançou com sucesso uma variedade de estabilizadores para smartphones, câmeras esportivas, câmeras DSLR profissionais e outros dispositivos de imagem inteligente. O grande número de produtos excepcionais, tanto nacionais quanto internacionais, tem em mente os usuários. Milhões de usuários usam o Hohem em mais de 50 países.

