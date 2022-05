Højere renter mod inflation: DeFi-FinTech Kudona udvikler digital opsparingskonto

- 3,8 % rente med den nyeste kryptoteknologi

VILNIUS, Litauen og HAMBORG, Tyskland, 31. maj 2022 /PRNewswire/ -- Med den gratis spare-app med en webapplikation ønsker det litauiske FinTech Kudona, et datterselskab af det tyske rubarb GmbH, at åbne døren til en verden af decentraliserede finansielle markeder (kort: DeFi) for forbrugere i hele eurozonen. Målet: Selv investorer uden en stor finansiel baggrundsviden bør allerede i dag kunne drage fordel af fremtidens finansielle teknologier og allerede i dag kunne tjene penge på renter fra et marked, som er præget af negative renter og inflation. Målgruppen er både privatpersoner og virksomheder, som er særligt ramt af negative renter. Appen vil være nem at bruge og vil sætte et stærkt fokus på sikkerheden for kundens midler.

Brugerfladen i Kudona-appen minder om en almindelig opsparingskonto. Brugere kan til enhver tid fleksibelt indbetale beløb fra 500 euro ved bankoverførsel eller oprette en fast overførsel fra deres bankkonto. De modtager i øjeblikket 3,8 % i årlige renter af de penge, de indsætter. Kudona-teamet genererer dette ved at konvertere besparelserne til digitale amerikanske dollars (såkaldte "stablecoins") og derefter overføre dem til DeFi-protokoller med attraktive renter (via udlån, staking eller liquidity mining) som et lån. Kudona dækker alle driftsomkostninger med den overskydende rente.

Brugere kan til enhver tid få deres opsparing udbetalt. Renterne krediteres den respektive kundekonto flere gange dagligt. Konceptet minder om en pengemarkedskonto med forrentning baseret på kortfristede rentesatser – men giver dog betydeligt højere renter. For at beskytte sine kunder mod tyveri, defekt teknologi, valutaudsving i dollaren over for euroen eller stablecoin-fejl, samarbejder Kudona med verdensførende udbydere af FX-hedging samt store forsikringsselskaber. "En sådan beskyttelse og forsikring af kundernes midler inden for innovative finansielle teknologier er unik. Med dette ønsker vi at sørge for at give vores kunder mindst mulig bekymring", siger Kudonas stifter Fabian Scholz.

