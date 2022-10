Hokodo lanceert Shopify-plug-in waarmee B2B-handelaren klanten handelskrediet kunnen aanbieden

Shopify B2B-handelaren kunnen klanten nu de mogelijkheid bieden om betaling tot 60 dagen uit te stellen

De nieuwe Hokodo-plug-in vereist geen ontwikkeling

Hokodo is de enige aanbieder van B2B BNPL die Shopify integreert

LONDEN, 11 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Toonaangevende aanbieder van B2B Buy Now, Pay Later (Koop nu, betaal later; BNPL) Hokodo heeft vandaag een nieuwe plug-in aangekondigd voor het multinationale e-commerceplatform Shopify . Dankzij deze integratie kunnen B2B-handelaren met een Shopify-webwinkel direct kredietvoorwaarden aanbieden aan hun kopers van vennootschappen en eenmanszaken, terwijl ze vooraf worden betaald en beschermd blijven tegen wanbetaling en fraude.

Deze integratie is de eerste in zijn soort en positioneert Hokodo als de enige haalbare keuze voor B2B-handelaren op Shopify die klanten de mogelijkheid willen bieden om betalingen tot 60 dagen uit te stellen. De plug-in is beschikbaar voor Shopify-handelaren die actief zijn in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, België en Nederland.

"Onze nieuwe Shopify-integratie is ontworpen met de handelaarservaring in gedachten en kan in een paar stappen zonder ontwikkeling worden geïnstalleerd", aldus Sami Ben Hatit , medeoprichter en CTO van Hokodo. "Dit is goed nieuws voor mkb-handelaren die niet de technologische middelen hebben om een wekenlange integratie uit te voeren."

Verkopers die de oplossing voor uitgestelde betaling van Hokodo bij het afrekenen aanbieden, zagen een stijging van 40% in het conversiepercentage en een toename van 30% in de omvang van winkelmandjes. Ondertussen profiteren zakelijke klanten van de mogelijkheid van "koop nu, betaal later" op hun aankopen, wat uiteindelijk een gezondere kasstroom voor beide partijen bevordert.

Hoe het werkt

Een Shopify-handelaar installeert de plug-in van Hokodo om kredietvoorwaarden beschikbaar te maken voor zijn zakelijke klanten. De klant bezoekt de Shopify-winkel van de handelaar. Bij het afrekenen kiezen ze ervoor om later te betalen. De op maat gemaakte API's van Hokodo voeren realtime controles uit op kredietscore en frauderisico om te bepalen of de koper in aanmerking komt. De koper kiest de gewenste betalingsvoorwaarden en -methode (creditcard, automatische incasso, overboeking, enz .) en bevestigt de bestelling.

De klant betaalt Hokodo terug volgens zijn betalingsvoorwaarden, terwijl de handelaar een vooruitbetaling ontvangt wanneer de levering van de goederen is bevestigd. Hokodo verzorgt het incassoproces en dankzij Lloyd's of London zijn handelaren altijd beschermd tegen wanbetalingen.

Voor meer informatie:

Bezoek http://www.hokodo.co/shopify-integration

E-mail [email protected]

SOURCE Hokodo