HOLA! USA en Español lanza nueva portada digital de agosto con una entrevista exclusiva a la periodista y conductora de Primer Impacto, Michelle Galván

"Tenemos una audiencia predominantemente móvil, por lo que la publicación de portadas digitales son claves para nuestro público. Megan es parte de una generación de historias y portadas del mundo moderno, y HOLA! USA es la plataforma para tal fin. Un mundo, que, aunque complejo y con muchos retos, se llena de positivísimo con mamás, familias, y grandes generaciones de mujeres como Michelle, y ahora Megan', continúa Nagidmy.

HOLA! USA es la primera marca Latinx enfocada en el público bilingüe en inglés y español que fusiona la cultura con el idioma. HOLA! USA ha alcanzado un récord de 4,1 millones de usuarios en Comscore, lo cual supone un crecimiento interanual del 226% y sitúa a HOLA! USA como medio de entretenimiento hispano número 1(non-network). Desde ahora, la marca lanzará portadas digitales mensuales de la edición En Español, y en el último trimestre de 2020, comenzará a publicar las portadas en la edición En Inglés. Ambas portadas serán bilingües para que tanto celebridades como lectores, se beneficien del legado intergeneracional y la cultura de HOLA!

Portada Foto: download link

Fotos Adicionales: download link

Link de la historia: https://us.hola.com/es/celebrities/20200817fq8qe2yukh/michelle-galvan-maternidad-hija-megan

Sobre HOLA! USA

HOLA! USA es parte del grupo ¡HOLA! y HELLO!, es una de las marcas editoriales con mayor presencia mundial, la cual fue fundada en 1944. Cuenta con 26 ediciones internacionales, 10 páginas web y presencia en 120 países. La misión de la marca es entretener desde historias sobre celebridades y casas reales hasta tendencias en moda, estilo de vida, cultura y belleza y eventos, incluyendo entrevistas exclusivas. HOLA! USA es el medio de entretenimiento hispano número 1 en Estados Unidos y, junto con su empresa hermana HELLO! US, está en el top 30 de publicaciones de lifestyle en Estados Unidos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1229665/_MICHELLE_GALVAN_.jpg

FUENTE HOLA! USA

