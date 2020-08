HOLA! USA en Español lanza su primera portada digital con una entrevista exclusiva al artista venezolano ganador del Latin Grammy, Nacho Mendoza

"Nuestra audiencia es predominantemente móvil y lleva un tiempo siendo 100% digital, por lo que la publicación de portadas digitales es un paso no solo lógico, sino estratégico en cuando nuestra visión editorial. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros lectores contenido que disfruten consumiendolo en sus móviles. Al mismo tiempo, queremos dar a latinos influyentes una plataforma para comunicarse directamente con sus fans y comunidades Latinx," dijo Nagidmy Marquez, Directora Editorial Ejecutiva de HOLA! USA

"Tenemos un legado y una pasión por compartir historias de interés humano. El lanzamiento de la primera, de muchas, portadas digitales En Español es una demostración de la confianza que las celebridades sienten por la marca HOLA!. Nos complace anunciar que el debut de la primera portada digital es con el ganador del Latin Grammy, el cantante venezolano, Nacho Mendoza. Es una entrevista exclusiva donde Nacho se sincera con sus fans y nos habla de su nueva etapa tanto profesional como personal," continúa Nagidmy.

HOLA! USA es la primera marca Latinx enfocada en el público bilingüe en inglés y español y que fusiona la cultura con el idioma. La marca ha alcanzado un récord de 4,1 millones de usuarios en Comscore, lo cual supone un crecimiento interanual del 226% y sitúa a HOLA! USA como medio de entretenimiento hispano número 1 (non-network). Desde ahora, la marca lanzará portadas digitales mensuales de la edición En Español, y en el último trimestre de 2020, comenzará a publicar las portadas en la edición En Inglés. Ambas portadas serán bilingües para que tanto celebridades como lectores, se beneficien del legado intergeneracional y la cultura de HOLA!

HOLA! USA es parte del grupo ¡HOLA! y HELLO!, es una de las marcas editoriales con mayor presencia mundial, la cual fue fundada en 1944. Cuenta con 26 ediciones internacionales, 10 páginas web y presencia en 120 países. La misión de la marca es entretener desde historias sobre celebridades y casas reales hasta tendencias en moda, estilo de vida, cultura y belleza y eventos, incluyendo entrevistas exclusivas. HOLA! USA es el medio de entretenimiento hispano número 1 en Estados Unidos y, junto con su empresa hermana HELLO! US, está en el top 30 de publicaciones de lifestyle en Estados Unidos.

FUENTE HOLA! USA

