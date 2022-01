HOLBORN ASSETS NOMME UN NOUVEAU DIRECTEUR RÉGIONAL POUR L'AFRIQUE

Commentant son nouveau poste, Lourens Reichert, a déclaré : « Ma vision est de former une équipe dynamique de conseillers financiers indépendants en leur fournissant des conseils, une formation et du soutien afin de dominer le secteur des services financiers en Afrique. Nous disposons déjà d'une équipe solide, plusieurs fois récompensée, et nous prévoyons d'ajouter d'autres conseillers talentueux et pleinement qualifiés pour atteindre nos objectifs. »

La division africaine de Holborn compte actuellement des bureaux à Johannesburg, au Cap, à Durban, au Cape Winelands et à l'île Maurice, avec plus de 80 conseillers et employés de soutien.

Grâce à la nouvelle direction, Holborn montre des plans ambitieux pour capitaliser et poursuivre son expansion dans la région avec l'ouverture de nouveaux bureaux au cours des 12 prochains mois.

Simon Parker, directeur d'exploitation de Holborn, a déclaré : « Lourens est la dernière recrue de l'équipe d'associés directeurs de Holborn. Son dévouement et son expertise sont inégalés. Cette nomination n'est pas seulement une marque de reconnaissance de son succès jusqu'à présent. Elle permettra la réalisation des plans de Holborn pour le développement d'une entreprise panafricaine. »

Bob Parker, PDG de Holborn, a déclaré : « Lourens est la personne idéale pour diriger la division africaine de Holborn et je suis sûr qu'il s'épanouira dans son nouveau rôle. Nous nous sommes forgés une formidable réputation en Afrique et nous avons une base de clients fidèles qui reconnaissent la valeur d'un conseil financier holistique en vue d'accroître leur patrimoine. Grâce au leadership de Lourens, nous serons en mesure de proposer une gamme plus large de services à nos clients actuels et futurs. »

Lourens Reichert travaille chez Holborn depuis 2018 et est une figure reconnue et appréciée du secteur, qui se concentre sur les clients fortunés. Il intervient régulièrement dans les médias et lors d'événements du secteur.

À propos de Holborn Assets

Fondée en 1999, Holborn est une société internationale de services financiers, récompensée à plusieurs reprises, spécialisée dans le conseil financier indépendant pour le marché des expatriés. Entreprise familiale britannique, la société compte plus de 450 employés, dont 230 conseillers financiers, et 13 bureaux dans le monde.

L'équipe de conseillers pleinement qualifiés de Holborn Assets est spécialisée dans la prestation de services financiers indépendants et de qualité à ses clients. Ses domaines d'activité sont les suivants : services financiers indépendants, planification financière, gestion de patrimoine, gestion de patrimoine conforme à la charia, assurances, hypothèques, services offshore, planification fiscale, rédaction de testaments, transferts de pensions.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1733758/Lourens_Reichert.jpg

SOURCE Holborn Assets