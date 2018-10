HoldX busca debater as criptomoedas como ponto de transição de uma nova era econômica

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- Com esta frase dita por Paulo Aragão, o Criptomoedas Fácil lançou seu mais novo projeto Holdxtv , um canal que mistura Documentário e Novo jornalismo falando abertamente de tudo que está fazendo a cabeça da nova economia descentralizada. A proposta do canal é ir além do Bitcoin e da Blockchain; é investigar o que vai na cabeça das pessoas que estão desenvolvendo empresas, negócios e as tecnologias que estão fazendo a diferença nessa evolução.

O primeiro episódio da série, com o título "Bitcoin, nós e o Futuro Cripto", foi ao ar no dia, 09/10, no canal oficial do projeto e coloca em debate o que é dinheiro, não enquanto sua forma (nota, moeda, pedra, metal, etc), mas enquanto seu uso e, desta forma, entender que o dinheiro é apenas um fluxo, um meio e, como tal, em constante transformação tal qual a sociedade que dele faz uso. Com esta premissa, o HoldX, nova empresa do grupo Criptomoedas Fácil, busca mostrar que as criptomoedas são o início da transição do sistema monetário, que, ao longo da história, usou de diferentes formas para realizar este fluxo, troca e que também é uma troca de informação.

"Eu realmente vejo os bancos globais se tornando cada vez mais parecidos com grandes empresas de tecnologia", a frase dita por Lori Beer, integrante do comitê executivo do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, ilustra bem a forma como o fluxo financeiro e como todo ecossistema global vem passando por uma transformação e que o canal pretende acompanhar diretamente. Como exemplo de convergência tecnológica e financeira, redes sociais e grandes conglomerados de tecnologia como WeChat, Alibaba e outros, vêm ganhando cada vez mais espaço e passando de simples aplicativos de troca de mensagens para uma verdadeira 'suíte' de aplicações integrada ao cotidiano. Em um futuro muito próximo, "Nós seremos nossas próprias Wallets em ambientes públicos; nós mesmos seremos NODEs descentralizados. Portanto, é irrelevante pensar em bancos. Pense onde você quer estar nesse futuro.", diz Aragão caminhando numa antiga fábrica onde passado e presente caminham lado a lado.

Todos os episódios do canal serão disponibilizados gratuitamente e a expectativa dos produtores e que a cada 15 dias um novo episódio seja disponibilizado para o público, "Com o HoldX buscamos fugir do didatismo, não queremos explicar o que é Bitcoin ou criptomoedas, como funciona a blockchain ou cases de uso destas tecnologias, queremos abrir um panorama de debate sobre como elas representam a transição para uma nova era.

Dinheiro é fluxo e se analisarmos em seu cerne, nada mais é do que o fluxo de informação que já vivemos nessa aldeia global. Sendo assim, não podemos descartar uma mudança de paradigma no conceito de dinheiro e no sistema financeiro para o ambiente online, on chain", diz Paulo Aragão, Co-fundador do Criptomoedas Fácil e host que conduz uma das séries do canal.

Adiante, Aragão destaca "Os homens criam as ferramentas, e as ferramentas recriam os homens", com essa frase difundida por Marshal McLuhan, importante filósofo e intelectual criador do termo aldeia global e um dos primeiros pensadores a entender a nova era digital, o HoldX sela sua premissa de oferecer alguma clareza nessa transição global que está em processo. E, na medida que para o desenvolvimento financeiro e tecnológico não existe um ponto de chegada, fica apenas o convite para navegar nesta experiência e estender "as portas do hoje". HoldX, uma experiência em processo.

Confira o 1º episódio da série, abaixo: https://www.youtube.com/watch?v=nFoj3wTYQcs

Contato:

Nome: Cristhian Raphael

E-mail: cristhian@holdx.tv

Telefone: (11) 95387-4699

FONTE HoldX

Related Links

https://www.youtube.com/watch?v=nFoj3wTYQcs