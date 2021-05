Holland & Barrett enrichit son portefeuille de produits à base de CBD avec les bandelettes buccales Elevar Leafs CBD

AMSTERDAM, 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- Avec plus de 150 ans d'expérience dans l'industrie, Holland & Barrett (H&B) est l'un des plus grands détaillants européens de produits de santé naturels et de bien-être fournissant à ses clients une vaste gamme de compléments de santé, de produits de beauté naturels et plus encore. À la fois vétéran et pionnier, H&B a montré l'exemple au secteur en introduisant une catégorie de produits CBD dans son portefeuille et a depuis développé sa propre base de consommateurs.