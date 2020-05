Holmusk annonce la clôture d'un cycle de financement de série de A de 21,5 millions de dollars dirigé par Optum Ventures et Health Catalyst Capital

SINGAPOUR, LONDRES et NEW YORK, 18 mai 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Holmusk, une grande entreprise de la science des données et de la technologie de la santé, a annoncé un cycle de financement de 21,5 millions de dollars. Ce cycle a été dirigé par Optum Ventures (OV) et Health Catalyst Capital (HCC) et a inclus les investisseurs actuels Heritas Capital et d'autres particuliers.

Holmusk est en train de créer la plus grande plateforme de preuves empiriques (RWE) au monde pour les troubles de la santé comportementale et les maladies chroniques afin d'intensifier les soins fondés sur les données et les preuves donnés aux personnes qui gèrent des troubles de la santé comportementale. Cela est possible en rassemblant des données spécialisées sur la santé comportementale et la nouvelle plateforme analytique de Holmusk afin de fournir des renseignements fondés sur des preuves que les soignants, les caisses d'assurance maladie et les patients peuvent utiliser pour prendre des décisions pleinement éclairées en matière de soins et de traitements, et mieux intégrer les soins pour les personnes qui ont des besoins en santé comportementale et chronique. Ces capacités peuvent également aider les sociétés pharmaceutiques dans la recherche et le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments.

En 2016, Holmusk a racheté MindLinc, un système de dossier médical électronique (DME) axé sur la santé comportementale, de la Duke University School of Medicine. Cela a permis à la société d'exploiter des données diachroniques provenant de nombreux établissements de santé mentale aux États-Unis, sur une période de plus de 20 ans.

Fondée en 2015, Holmusk a son siège à Singapour et des bureaux à New York, Londres et Shanghai. Holmusk a été sacrée « pionnier de la technologie » par le Forum économique mondiale en 2019, et elle fait partie de la cohorte d'innovateurs 2020 d'Innovations in Healthcare. Le nouveau cycle de financement permet à Holmusk de développer ses opérations aux États-Unis à New York, et permet un investissement dans sa technologie exclusive pour maîtriser et analyser des données empiriques en vue d'accélérer la mise au point de médicaments et le développement de la médecine fondée sur les données.

Le Dr Vijay Barathan d'Optum Ventures (OV) et Charles Boorady de Health Catalyst Capital (HCC) rejoindront le conseil d'administration.

« Notre équipe est encouragée par l'accent que met Holmusk sur les données en vue d'améliorer les soins prodigués aux personnes atteintes de troubles de la santé comportementale, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler étroitement avec l'équipe de Holmusk pour soutenir la prochaine phase de la croissance », explique le Dr Vijay Barathan d'Optum Ventures.

Pour Charles Boorady de Health Catalyst Capital : « En redéfinissant le DME, à savoir qu'il n'est plus un référentiel de données mais un outil d'aide à la décision clinique avec une connectivité à la thérapie numérique, Holmusk est en position unique d'améliorer les soins aux patients tout en réduisant la charge administrative et en soutenant la recherche et le développement de nouveaux modèles de soins et de nouvelles thérapies. »

« Dans des situations comme celle que nous connaissons aujourd'hui, le besoin de preuves empiriques se fait sentir plus que jamais », explique Nawal Roy, fondateur et PDG de Holmusk. « Nous avons la chance de pouvoir nous associer à des partenaires comme Optum Ventures et Health Catalyst Capital qui en comprennent l'importance et qui sont très heureux à l'idée de nous rejoindre dans notre mission, qui est de permettre des soins fondés sur les preuves. »

À propos de Holmusk

Holmusk a pour mission de transformer la vie des personnes atteintes de troubles de la santé comportementale et de maladies chroniques en faisant appel à la médecine fondée sur les preuves. Avec son siège à Singapour et une empreinte mondiale, elle est en train de créer la plus grande plateforme de preuves empiriques au monde pour les troubles de la santé mentale et les maladies chroniques. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.holmusk.com.

À propos d'Optum Ventures

Optum Ventures est le fonds de capital-risque indépendant d'Optum, une grande entreprise de services sanitaires utilisant l'information et la technologie qui entend contribuer à rendre le système de santé plus efficace pour tout le monde, et fait partie de UnitedHealth Group. Optum Ventures investit dans des entreprises de santé numérique qui font appel aux données et aux renseignements pour renforcer l'accès des consommateurs aux services de soins de santé et la manière dont les soins sont prodigués et payés, et qui rendent le système de soins de santé plus fiable et plus aisé à naviguer. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.optumventures.com.

À propos de Health Catalyst Capital

Health Catalyst Capital est une société de capital-investissement indépendante qui investit dans les entreprises de services de soins en phase de croissance qui utilisent la technologie de l'information et la technologie, comme l'intelligence artificielle, la génomique, l'analytique de données et l'informatique. HCC a été créée par une équipe d'investisseurs et d'opérateurs chevronnés dans les soins de santé à la recherche d'opportunités d'investissement rentables, tout en cherchant à améliorer la condition humaine et à promouvoir les soins fondés sur la valeur.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.healthcatalystcapital.com.

