Holmusk et l'hôpital universitaire de la Charité - Universitätsmedizin Berlin entament une collaboration stratégique pour favoriser la psychiatrie de précision à l'aide de nouvelles données du monde réel.

BERLIN, 23 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Holmusk, une entreprise internationale de premier plan dans le domaine de la science des données et de la santé numérique, qui met en place la plus grande plateforme de données du monde réel (RWE) pour la santé mentale, a signé un protocole d'accord avec l'hôpital universitaire de la Charité - Universitätsmedizin Berlin, au sein du département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de médecine psychosomatique et de psychothérapie, afin de s'engager dans un partenariat de recherche innovant.

Cette collaboration a pour but de permettre une psychiatrie de précision pour les patients, en recueillant et en analysant des données du monde réel. Cette initiative novatrice devrait permettre de mieux comprendre les troubles psychiatriques, un domaine clinique complexe où les résultats de la recherche sont encore en retard par rapport à d'autres domaines thérapeutiques.

Holmusk travaillera avec trois départements de la Charité, à savoir le département de psychiatrie, de médecine psychosomatique et de psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, les départements de psychiatrie et de neurosciences du campus Charité Mitte et du campus Benjamin Franklin, ainsi que le département de médecine sociale et préventive de l'université de Potsdam, qui sont tous membres de la plate-forme de santé mentale de la Charité et du site berlinois du tout nouveau centre allemand pour la santé mentale.

Le centre allemand pour la santé mentale est une structure pionnière financée par le gouvernement, composée de six sites allemands et visant à améliorer la qualité des soins prodigués aux malades mentaux en allemagne.

La collaboration stratégique est axée sur la mise en place d'une infrastructure multisite et normalisée de saisie des données du monde réel, comprenant des évaluations et des résultats rapportés par les cliniciens et les patients.

Les données conservées et numérisées permettront une évaluation améliorée et en temps réel de la qualité et constitueront la base des soins axés sur des résultats mesurables en allemagne.

En outre, la plateforme de données de vie réelle (RWE) envisagée pourrait permettre la réalisation de grandes études allemandes dans le monde réel à une échelle qui n'est actuellement possible qu'en Europe dans les pays scandinaves. Un élément essentiel de cette initiative est l'application rigoureuse des normes les plus élevées en matière de sécurité et de protection des données, y compris l'application stricte des dispositions du RGPD. Cette initiative avant-gardiste est rendue possible par le partenariat entre la Charité et la société Holmusk, un leader mondial de la science des données dans le monde réel en psychiatrie.

En plus d'améliorer les soins cliniques, cette initiative globale de données du monde réel vise à faire progresser la psychiatrie de précision grâce à l'identification de marqueurs cliniques capables d'exploiter la grande hétérogénéité des patients et des résultats dans la pratique clinique et ainsi d'améliorer le diagnostic et de personnaliser les plans de traitement. La demande de meilleurs soins de santé mentale a encore augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19, l'accent étant mis sur le bien-être mental de chacun.

"Cette collaboration entre Holmusk et les départements de santé mentale de la Charité est une initiative très importante pour faire évoluer la psychiatrie vers une approche axée sur les données et permettre à la profession de développer de meilleures preuves basées sur des patients du monde réel soignés dans des contextes réels", a déclaré le professeur Christoph Correll, directeur du département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de médecine psychosomatique et de psychothérapie de la Charité. "Les capacités avancées de Holmusk en matière de science des données offrent une opportunité passionnante de mieux suivre la progression de la maladie et la réponse au traitement au niveau du patient."

"Nous sommes honorés d'être le partenaire de choix des départements de santé mentale de la Charité et de combiner leur profonde expertise clinique et nos capacités avancées en science des données", a déclaré Stefan Suter, responsable de l'Europe chez Holmusk, "cette collaboration a le potentiel de révolutionner le traitement des patients atteints de troubles psychiatriques."

À propos de Holmusk

Holmusk a pour mission de réinventer la santé mentale et de transformer des vies grâce aux données probantes du monde réel et à l'innovation numérique. Basée à Singapour et à New York, Holmusk génère des preuves et construit des solutions numériques pour faire progresser la recherche, l'innovation et les soins en matière de santé mentale.

NeuroBlu, le produit phare de Holmusk, synthétise les données du monde réel (RWD) avec des outils d'analyse transparents, permettant aux utilisateurs de créer des informations exploitables qui favorisent la transformation de la santé comportementale. NeuroBlu est alimenté par un ensemble de données cliniques sur la santé mentale qui est à la pointe du secteur et qui ne cesse de croître, avec plus de 20 ans de données sur plus de 560 000 patients et plus de 20 millions de rencontres. Holmusk utilise des analyses propriétaires avancées pour enrichir les données, avec un traitement automatique du langage naturel (NLP) et des modèles de prédiction des maladies conçus spécifiquement pour la santé mentale. Holmusk complète ses offres de données et d'analyses par des solutions numériques puissantes qui améliorent l'engagement des patients, soutiennent l'autogestion des maladies et saisissent les résultats rapportés par les patients pour aider à guider les décisions cliniques et les analyses. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.holmusk.com.

À propos de la Charité - Universitätsmedizin Berlin

La Charité - Universitätsmedizin Berlin est l'un des plus grands hôpitaux universitaires d'Europe, offrant 3 001 lits et comptant environ 100 départements et instituts répartis sur 4 campus distincts. Avec un total de 19 400 membres du personnel employés à travers son groupe de sociétés (dont 16 391 à la Charité), l'organisation est l'un des plus grands employeurs de Berlin. À la Charité, les domaines de la recherche, de l'enseignement et des soins médicaux sont étroitement liés. 4 707 de ses employés travaillent dans le domaine des soins infirmiers, et 4 693 autres dans la recherche et les soins médicaux. L'année dernière, la Charité a traité 132 383 patients hospitalisés ou en hospitalisation de jour, en plus de 655 138 patients ambulatoires. En 2020, la Charité a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards d'euros (y compris le financement externe et les subventions d'investissement) et a établi un nouveau record en obtenant 196 millions d'euros de financement externe. La Faculté de médecine de la Charité est l'une des plus importantes d'Allemagne, éduquant et formant plus de 8 600 étudiants en médecine, en dentisterie et en sciences de la santé. La Charité propose également 577 postes de formation dans 10 professions de santé différentes. Pour plus d'informations, voir www.charite.de.

