Hologram Sciences выпускает новинки для гигиены и питания при поддержке в $100 млн

Медико-технологическая компания Hologram Sciences выпускает новинки для индивидуальной гигиены и питания при финансовой поддержке в размере 100 млн долларов

Hologram при поддержке Royal DSM намеревается принципиально изменить ситуацию на рынке пищевых продуктов за счет индивидуальных предложений, ориентированных на потребителя

БОСТОН и НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля 2021 г. /PRNewswire / -- Royal DSM — транснациональная наукоемкая компания, специализирующаяся на разработке продуктов питания, товаров для здоровья и средств обеспечения устойчивой жизнедеятельности, объявила об основании клиентоориентированной компании Hologram Sciences для создания специализированных брендов для людей с различными нарушениями здоровья. Бренды компании Hologram Sciences будут обеспечивать потребителям более всеобъемлющие возможности для контроля за состоянием здоровья, включая диагностику, цифровое инструктирование и индивидуальное питание. Эта компания, создаваемая под конкретную задачу, объединит в своем коллективе лучших специалистов Кремниевой долины, ранее работавших в Uber, Fitbit и Facebook.

Компания Royal DSM инвестировала в Hologram Sciences 100 млн долларов, благодаря чему индивидуальное питание стало одним из ключевых элементов ее стратегии в области разработки пищевых продуктов, что позволило компании совместить различные возможности и ресурсы для охвата всей цепочки движения индивидуального питания к потребителю. Компания Hologram Sciences будет поставлять самые современные клиентоориентированные средства индивидуального питания с клинически доказанной эффективностью, предназначенные для людей с различными потребностями, обусловленными состоянием здоровья. Поскольку эти средства проходят проверку непосредственно на рынке, они будут доступны клиентам DSM. Кроме того, компания Hologram будет разрабатывать продукты совместно с клиентами и партнерами DSM, опираясь на самую актуальную информацию, получаемую непосредственно от потребителей, и применяя свой гибкий подход.

Компанию Hologram Sciences возглавит Иан Брейди (Ian Brady), являющийся соучредителем американской финансовой организации SoFi. Он сменил успешную карьеру в области финансов на работу в медико-технологической сфере после того, как у его жены был в третий раз диагностирован гестационный диабет. Не найдя службы, занимающейся поставками индивидуального питания для его жены и других нуждающихся, этот предприниматель пришел к мысли создать ее самостоятельно.

«Я рад представившейся возможности обеспечивать доступность индивидуального питания, чтобы больше никому не пришлось пройти через те трудности, с которыми столкнулась моя семья, — заявил г-н Брейди. — Благодаря высокодинамичной команде, объединяющей опытных специалистов в сферах технологий, бренд-маркетинга и разработки новейших продуктов питания в сочетании с научным потенциалом DSM, мы можем сообщить, что наша первая разработка будет представлять собой концепцию быстрого обеспечения иммунитета, направленную на устранение существующей на данный момент острой озабоченности по поводу продолжающейся пандемии COVID-19».

В дополнение к разрабатываемым компанией пищевым добавкам и диагностическим средствам, ее собственная цифровая платформа обеспечит потребителям индивидуальный подход, включая возможность получения консультаций у зарегистрированных диетологов, что позволит им лучше понять, как их образ жизни, питание и другие факторы влияют на общее состояние здоровья и что они могут сделать для его улучшения.

«Мы рады возможности финансировать эффективную платформу, функционирующую на основе анализа данных и органично сочетающуюся с возможностями и производственными ресурсами DSM, — заявил один из руководителей компании DSM Димитри де Фреезе (Dimitri de Vreeze). — С помощью экспертов по основным направлениям, включая нутриционистов, диетологов, ученых и консультантов, компания Hologram Sciences выведет индивидуальное питание на новый уровень для потребителей и клиентов DSM».

Акцент на здоровый образ жизни и полезное питание является одной из базовых ценностей самой компании Hologram Sciences, лидеры которой создали систему ценностей, основанную на честности, ответственности и всеобъемлемости.

«Мы стремимся внести в рынок оздоровительной продукции целенаправленные изменения, привлекая для этого исполненную энтузиазма команду, — сообщила руководитель отдела маркетинга компании Hologram Sciences Джесс Грэхэм (Jess Graham), ранее возглавлявшая международный отдел маркетинга потребительской продукции в Instagram. — Мы хотим создать мир, в котором продукция Hologram Sciences будет лучшим помощником для людей, стремящихся к более здоровому образу жизни».

Компания Hologram Sciences быстро расширяет свой коллектив, объединяя людей, заинтересованных в использовании передовых достижений науки и техники для переосмысления будущего здорового питания. Грэхэм и Брейди будут работать в команде опытных и предприимчивых руководителей глобального масштаба, в состав которой войдут:

Нэйт Матушески ( Nate Matusheski ), доктор философии, главный научный сотрудник;

), доктор философии, главный научный сотрудник; Томас Макменнемин (Thomas McMennemin), руководитель отдела производственного контроля;

Лаура Артигас ( Laura Artigas ), коммерческий директор.

Информация о компании Hologram Sciences, Inc.

Hologram Sciences — вновь образованная, динамично развивающаяся и перспективная клиентоориентированная компания, готовая к началу целенаправленной деятельности и обеспеченная финансированием в размере 100 млн долларов, вложенных в данный проект компанией Royal DSM. Мы быстро развиваем и выводим на рынок новые бренды с целью помочь людям улучшить здоровье и самочувствие, переосмысливая будущее своего питания, сводя воедино проверенные на практике научные достижения, передовые технологии и формирование привычек для создания по-настоящему индивидуальных средств, обеспечивающих прочное взаимодействие с потребителями. Мы заинтересованы в том, чтобы помочь людям преодолеть препятствия, мешающие им чувствовать себя лучше из дня в день, и, опираясь на прозрачность и результаты, подтвержденные клинической медициной, стремимся создавать продукты и организацию, являющиеся всеобъемлющими и сбалансированными. Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: www.hologramsciences.com

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http://www.hologramsciences.com



SOURCE Hologram Sciences, Inc.