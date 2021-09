Homens aderem à onda do skincare e optam por procedimentos estéticos com toxina botulínica e ácido hialurônico

Dentre as opções, os preferidos pelos homens, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), são a toxina botulínica e o ácido hialurônico. Acompanhando esse cenário, o Restylane® Skinboosters TM , que é uma substância à base de ácido hialurônico, tem se destacado como um produto que melhora a elasticidade da pele em 73% na região periorbital (ao redor dos olhos e nariz) e 96% na região perioral (ao redor da boca) ¹. Além disso, atua como um reservatório hídrico de longa duração melhorando não só a hidratação e elasticidade da pele, como também as rugas², que aparecem como queixas do público masculino.

"Além de poderem ser utilizados isoladamente, os skinboosters podem ser combinados com outras substâncias, como é o caso da toxina botulínica A. Essa técnica de combinação é denominada Relax & Refresh TechniqueTM e tem como objetivo reduzir rugas, melhorar a qualidade geral da pele e corrigir outras pequenas marcas, como cicatrizes de acne e linhas finas. Nesta combinação, a toxina age para prevenir a formação de rugas, promovendo um relaxamento dos músculos da face, enquanto os skinboosters hidratam a pele de dentro para fora, auxiliando na melhora da qualidade da pele e reduzindo o aspecto de linhas finas, como pés de galinha e cicatrizes de acne", explica o dermatologista.

Mas a funcionalidade dos SkinboostersTM não se restringe ao rosto. Seu protocolo de aplicação permite seu uso no pescoço, colo e nas mãos. E, independentemente do local de aplicação, sua ação pode durar até 12 meses a depender dos hábitos de vida do paciente e de sua genética.

O Dr. Otavio ainda orienta que "só é possível indicar o melhor protocolo de tratamento após uma avaliação minuciosa de cada paciente, respeitando cada história de pele".

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, a empresa tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida.

