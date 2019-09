Honda CR-V 2020: la CUV más popular de Estados Unidos recibe una nueva versión híbrida-eléctrica fabricada en Estados Unidos, Honda Sensing® estándar y un estilo remozado

Además de la nueva variante híbrida-eléctrica, las mejoras importantes a la CR-V 2020 incluyen un estilo más audaz en las partes delantera y trasera, ruedas rediseñadas y la tecnología de seguridad y asistencia para el conductor Honda Sensing® como característica estándar (previamente solo estaba disponible en las versiones EX y superiores). Todos los modelos no híbridos de CR-V 2020 son ahora propulsados por el motor VTEC™ Turbo de 1.5 litros, previamente solo estaba disponible en las versiones EX y superiores. La CR-V 2020 se pondrá a la venta este otoño en concesionarios Honda de todo el país, lo cual estará seguido por el lanzamiento de la completamente nueva CR-V Hybrid a principios de 2020.