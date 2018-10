Honda estrenará Vehículo Concepto Abierto Robusto en el SEMA Show de 2018, exhibirá el Civic Tipo R TCR, el Rebelle Rally Pilot, la Overland Ridgeline, productos de deportes motorizados y más

Honda Civic Tipo R TCR

El conductor de Honda Ryan Eversley pilotó este Honda Civic Tipo R TCR con RealTime Racing en el Campeonato TCR inaugural en la serie del Desafío Mundial de Pirelli este año. Eversley y su Honda Civic Tipo R TCR dominaron la serie con cinco victorias y 11 finales de podio en la temporada de 12 carreras. Basada en el inmensamente popular Honda Civic Tipo R, la versión TCR exhibe numerosas mejoras, que dan lugar a una potencia de 340 caballos con el motor turbocargado de 2.0 litros y 4 cilindros. El Tipo R TCR también trae una caja de cambios de 6 velocidades secuencial con un embrague JAS sinterizado metálico de doble disco y mandos de transmisión en el volante. Otras modificaciones solo para carreras se hicieron por consideraciones de seguridad y para que los componentes del freno y la suspensión convirtieran al ya impresionante Civic Tipo R en un auténtico vehículo de carrera.

Honda Civic Tipo R de THR-W

Después de su éxito del año pasado con su auto de serie para salón de exhibición, el equipo de carreras Team Honda Research West (THR-W) regresa a las 25 Horas de Thunderhill. Sin embargo, este año su Honda Civic Tipo R se beneficia con numerosas mejoras idóneas para las carreras, subiendo la apuesta con más potencia y frenos y suspensiones listos para las carreras. Con modificaciones en el motor como un sistema de admisión individualizado de Injen, afinación de unidad de control de motor (ECU) por Hondata, y un sistema de escape de titanio a la medida y tubo bajante de carreras por RV-6, el THR-W Tipo R produce ahora 380 caballos. La suspensión se ha preparado para las competencias con muelles de carrera de H&R y amortiguadores ajustables con la especificación del Desafío Mundial de HPD, nuevas pinzas de freno Paragon de 6 pistones y rotores de 355 mm, y neumáticos BF Goodrich R1. Las mejoras aerodinámicas incluyen un divisor frontal THR-W, un alerón trasero todo de carbono de Accesorios Genuinos de Honda, y un capó y puerta trasera de fibra de carbono de Seibon. Después de una estricta dieta con conteo de gramos, el Tipo R de este año viene con 200 libras menos que el auto del año pasado.

Team Honda Research West es la división en la Costa Oeste del popular equipo de carreras en circuito cerrado de Honda. Fundado en 1996 como un equipo de club, THR-W encarna el Espíritu de Carreras de Honda a la vez que adelanta las habilidades y los conocimientos técnicos de los asociados.

Auto de carrera de la serie F3 Américas

Impulsado por una versión especial del motor DOHC VTEC® Turbo de 2.0 litros del Civic Tipo R, Kyle Kirkwood ha llevado su Abel Motorsports Liger Crawford JS al círculo de los ganadores en casi todas las carreras de esta temporada. La serie Fórmula 3 América sigue al Campeonato de Fórmula 4 de los Estados Unidos, dando a los competidores y a otros aspirantes a pilotos acceso al siguiente nivel de competencia de autos de ruedas descubiertas. Combinando el bajo costo, la tecnología moderna y la capacidad de obtener puntos de la Super Licencia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la serie F3 Américas se alinea con la filosofía de escala de desarrollo global de la FIA de usar componentes comunes para proporcionar una estructura de carreras económica, confiable y poderosa mientras los pilotos ascienden a través de los niveles en su camino hacia el éxito en las carreras norteamericanas o mundiales.

Honda Pilot Rebelle Rally

Las asociadas de Honda R&D Américas (HRA) Ariel Jen y Melanie Morimoto completaron recientemente el Rebelle Rally en este SUV Honda Pilot de 2019 ligeramente modificado. El rally de navegación solo de mujeres se extiende 1,700 millas y 8 días en los desiertos de California y Nevada, y a la piloto y a la navegadora solo se les permite una brújula y un mapa como guía. El Honda Pilot de 2019 traía un tren de manejo de serie, y usó el motor, la transmisión y el sistema de tracción en las cuatro ruedas i-VTM4™ de fábrica durante todo el recorrido. Las únicas modificaciones que se hicieron fueron para seguridad y durabilidad adicional, incluyendo placas de deslizamiento individualizadas, distancia extra al suelo, neumáticos todoterreno y un interior modificado para espacio adicional de almacenamiento de llantas de repuesto y otros equipos.

Proyecto Honda Ridgeline Overland

El Proyecto Honda Ridgeline Overland incorpora múltiples mejoras y modificaciones para convertir la Honda Ridgeline Edición Negra de 2019 en el vehículo supremo para aventuras terrestres. Trabajando con Jsport Performance Accessories, la firma que equipa a Honda, las extensas modificaciones de la Ridgeline Overlander tienen el propósito de reforzar la capacidad de manejo en terrenos no pavimentados y en recorridos largos de la Ridgeline, sin afectar su confort en la vía, y pronto estará disponible para su compra. Las placas de deslizamiento adicionales, las ruedas y neumáticos todoterreno, y el kit de nivelación están diseñados para que la Ridgeline aproveche al máximo su sistema de tracción en las cuatro ruedas i-VTM4™ cuando se conduce a campo traviesa. Los estribos JSport facilitan llegar al nuevo sistema versátil de portaequipajes en el techo Plateau, mientras la parrilla Mesa en la caja maximiza la flexibilidad de la carga. Montado en el portaequipajes en el techo Plateau va un potente generador Honda EU2200i, ligero y silencioso, para dar electricidad a cualquier accesorio eléctrico que sus excursiones requieran.

Honda Insight de 2019

El totalmente nuevo híbrido Honda Insight de 2019 ofrece una experiencia superior de manejo, un interior confortable y un aspecto de alto nivel, mientras recibe una clasificación hasta de 55 millas por galón (mpg) en ciudad1. Como todos los productos de Honda, el Insight está disponible con una larga lista de accesorios instalados en el concesionario, muchos de los cuales se muestran en el Insight que se exhibe este año en SEMA. El Insight trae diversos detalles adicionales de iluminación interior, como iluminación en la parte baja de las puertas, en los paneles de las puertas y en el área de los pies, para un aspecto más individualizado. El Insight en exhibición también viene con ruedas SBK de 17 pulgadas, luces para niebla, bordes cromados en los parachoques delantero y trasero, y borde negro en el parachoques delantero. Todos los accesorios se pueden adquirir en concesionarios de Honda en todo el país.

Auto de pedales Honda First

Inspirado por el auto de carreras de concepto del Proyecto 2&4 de Honda exhibido en el Salón del Automóvil de Los Ángeles de 2015, el auto concepto de pedales Honda First explora ideas para inspirar a los niños y lograr que sean entusiastas de la marca Honda. El auto de pedales es compacto, de unas 47 pulgadas de largo, 24 pulgadas de alto y 22 pulgadas de ancho, e incorpora una construcción de fibra de carbono en su piso y "difusor" trasero. Aunque está impulsado por pedales, el Honda First también contiene una batería de iones de litio recargable para dar corriente a las luces, y hasta recargar un teléfono celular eh el compartimiento para guardar meriendas bajo el "capó". Fabricado por Honda Accessory America, el Honda First también usa ruedas de aleación de 18 pulgadas del Honda Civic Hatchback de 2017.

Deportes Motorizados de Honda

La línea de Deportes Motorizados de Honda que se muestra en SEMA exhibirá productos diferentes, entre ellos los siguientes:

CRF450R Edición Works de 2019 - Para el año modelo 2019, usted no tiene que ser Ken Roczen para disfrutar una CRF450R con mejoras de fábrica, ya que la nueva CRF450RWE trae una cantidad de mejoras basadas en las motos en la tienda de carreras del Team Honda HRC. Catapultándose hasta el escalón superior del podio mediante el uso de una cabeza de cilindro diseñada especialmente con puertos pulidos a mano, un silenciador deslizable Yoshimura de titanio, y configuraciones especiales de ECU, este modelo nuevo ofrece un par de rango bajo y mediano incrementado. También trae los mismos gráficos que la moto de carrera No. 94 de Roczen, incluyendo una cubierta del asiento Throttle Jockey de fábrica. Están incluidas las llantas negras mejoradas D.I.D LT-X, junto con abrazaderas triples negras y una cadena RK de oro. Barras de horquilla de titanio recubiertas de nitruro y un eje del amortiguador de titanio recubierto de nitruro actualizado incrementan la tracción y la absorción de los baches.

- Para el año modelo 2019, usted no tiene que ser para disfrutar una CRF450R con mejoras de fábrica, ya que la nueva CRF450RWE trae una cantidad de mejoras basadas en las motos en la tienda de carreras del Team Honda HRC. Catapultándose hasta el escalón superior del podio mediante el uso de una cabeza de cilindro diseñada especialmente con puertos pulidos a mano, un silenciador deslizable titanio, y configuraciones especiales de ECU, este modelo nuevo ofrece un par de rango bajo y mediano incrementado. También trae los mismos gráficos que la moto de carrera No. 94 de Roczen, incluyendo una cubierta del asiento Throttle Jockey de fábrica. Están incluidas las llantas negras mejoradas D.I.D LT-X, junto con abrazaderas triples negras y una cadena RK de oro. Barras de horquilla de titanio recubiertas de nitruro y un eje del amortiguador de titanio recubierto de nitruro actualizado incrementan la tracción y la absorción de los baches. CRF450L de 2019 - La totalmente nueva CRF450L legal para la vía pública amplía las posibilidades de los clientes de manejar en terrenos sin pavimentar al posibilitar el acceso a los mejores senderos para andar en moto, aun cuando eso significa conectarlos mediante caminos asfaltados. La legalidad en la calle se logra mediante detalles como luces LED, espejos y un sistema de escape dedicado. Sintiéndose en casa tanto en el bosque como en el desierto, la CRF450L tiene una transmisión de seis velocidades de relación amplia para una capacidad de adaptación máxima, mientras un tanque de combustible ligero de titanio de 2.0 galones ofrece una gran autonomía. Comparada con la motocrosser CRF450R, la masa del cigüeñal puede ser maleable en condiciones técnicas, donde un radiador de gran capacidad mantiene las cosas frías.

- La totalmente nueva CRF450L legal para la vía pública amplía las posibilidades de los clientes de manejar en terrenos sin pavimentar al posibilitar el acceso a los mejores senderos para andar en moto, aun cuando eso significa conectarlos mediante caminos asfaltados. La legalidad en la calle se logra mediante detalles como luces LED, espejos y un sistema de escape dedicado. Sintiéndose en casa tanto en el bosque como en el desierto, la CRF450L tiene una transmisión de seis velocidades de relación amplia para una capacidad de adaptación máxima, mientras un tanque de combustible ligero de titanio de 2.0 galones ofrece una gran autonomía. Comparada con la motocrosser CRF450R, la masa del cigüeñal puede ser maleable en condiciones técnicas, donde un radiador de gran capacidad mantiene las cosas frías. Super Cub C125 ABS de 2019 - Desde la introducción en 1958 de la primera Super Cub C100 (un año antes del lanzamiento de la American Honda Motor Co., Inc.), el modelo icónico y sus descendientes han atraído a ejércitos de nuevos motociclistas para circular con su diseño accesible y elegante y un rendimiento utilitario que ayudó a alterar las percepciones de la gente sobre andar en moto. En realidad, la Super Cub original fue el vehículo de motor más producido en la historia, y vendió más de 100 millones de unidades en todo el mundo. Después de 45 años, la Super Cub regresa a los Estados Unidos, y American Honda ofrece la Super Cub C125 ABS de 2019 en celebración de su 60º aniversario. La pequeña motocicleta presenta un estilo clásico de Super Cub con la silueta de una letra S y un diseño de barra baja, y tiene un motor de 125 cc de un solo cilindro, silencioso y con un consumo eficiente de combustible, con enfriamiento de aire, inyección de combustible, un asiento cómodo y frenos ABS.

- Desde la introducción en 1958 de la primera Super Cub C100 (un año antes del lanzamiento de la American Honda Motor Co., Inc.), el modelo icónico y sus descendientes han atraído a ejércitos de nuevos motociclistas para circular con su diseño accesible y elegante y un rendimiento utilitario que ayudó a alterar las percepciones de la gente sobre andar en moto. En realidad, la Super Cub original fue el vehículo de motor más producido en la historia, y vendió más de 100 millones de unidades en todo el mundo. Después de 45 años, la Super Cub regresa a los Estados Unidos, y American Honda ofrece la Super Cub C125 ABS de 2019 en celebración de su 60º aniversario. La pequeña motocicleta presenta un estilo clásico de Super Cub con la silueta de una letra S y un diseño de barra baja, y tiene un motor de 125 cc de un solo cilindro, silencioso y con un consumo eficiente de combustible, con enfriamiento de aire, inyección de combustible, un asiento cómodo y frenos ABS. Monkey de 2019 - La Monkey de 2019, una maestra de la diversión, se fabricó con la pasión de la original de 1958, a la vez que abre la puerta a la próxima generación de entusiastas. El estilo clásico de la Monkey exhibe superficies simples y curvadas, y una silueta trapezoidal que destaca el largo del compacto. El brillante tanque de combustible, acabado en el mismo color de la estructura, la suspensión basculante y los amortiguadores, corona la máquina, y ostenta con orgullo un histórico logo de Honda con un diseño de "Ala Vieja" en 3-D. Parachoques de acero cromado montados alto —más el escudo del escape estampado de una manera evocadora, espejos circulares y un manubrio elevado— rinden homenaje al original. La Monkey está propulsada por un moderno y confiable motor de 125 cc, un solo cilindro y cuatro tiempos, y está disponible con frenos ABS. El ejemplo en exhibición en SEMA se ha modificado con un Silenciador Deslizable de Prototipo Yoshimura.

- La Monkey de 2019, una maestra de la diversión, se fabricó con la pasión de la original de 1958, a la vez que abre la puerta a la próxima generación de entusiastas. El estilo clásico de la Monkey exhibe superficies simples y curvadas, y una silueta trapezoidal que destaca el largo del compacto. El brillante tanque de combustible, acabado en el mismo color de la estructura, la suspensión basculante y los amortiguadores, corona la máquina, y ostenta con orgullo un histórico logo de Honda con un diseño de "Ala Vieja" en 3-D. Parachoques de acero cromado montados alto —más el escudo del escape estampado de una manera evocadora, espejos circulares y un manubrio elevado— rinden homenaje al original. La Monkey está propulsada por un moderno y confiable motor de 125 cc, un solo cilindro y cuatro tiempos, y está disponible con frenos ABS. El ejemplo en exhibición en SEMA se ha modificado con un Silenciador Deslizable de Prototipo Yoshimura. Africa Twin de Deportes de Aventura de 2018 - Basada en la popular Africa Twin, este nuevo modelo de Deportes de Aventura ofrece una capacidad incrementada para manejo deportivo, giras y recorridos en terrenos no pavimentados. Una nueva tecnología, más confort, una autonomía mayor, más recorrido de la suspensión y mucho más dan a esta moto de aventuras un mayor rendimiento general para los usuarios que quieran explorar los lugares remotos con los que siempre han soñado. El modelo en exhibición en SEMA se ha modificado con un Silenciador Deslizable Yoshimura RS-4 con Acabado Works.

Para más información sobre la serie completa de motocicletas, vehículos todoterreno (ATV), motonetas y side-by-sides, entre en http://powersports.honda.com/.

Para más información

Hay información del consumidor disponible en automobiles.honda.com. Para unirse a la comunidad de Honda en Facebook, visite facebook.com/honda. Información adicional para los medios, incluyendo detalles de los precios y fotografías de alta resolución de todos los modelos de Honda de 2018, está disponible en hondanews.com.

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos confiables, con un consumo eficiente de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de seguridad, que se venden a través de más de 1,000 concesionarios independientes de Honda en los Estados Unidos. La línea de Honda incluye los autos de pasajeros Fit, Civic, Insight, Accord y Clarity, junto con los vehículos deportivos utilitarios HR-V, CR-V y Pilot, la camioneta Ridgeline y el minivan Odyssey.

Honda ha estado produciendo automóviles en los Estados Unidos desde hace más de 35 años y actualmente opera 19 grandes centros de fabricación en Norteamérica. En 2017, más del 90 por ciento de todos los vehículos de la marca Honda vendidos en los Estados Unidos se hicieron en Norteamérica, usando partes de producción nacional e internacional.

1 Clasificaciones de 55/45/52 mpg en ciudad/carretera/combinado para el Insight LX/EX; 51/45/48 para el Touring. Basado en clasificaciones de millaje de la EPA de 2019. Debe usarse solo para fines de comparación. Su millaje real variará dependiendo de la forma en que maneja y mantiene su vehículo, de las condiciones de manejo, de la edad y el estado de la batería de iones de litio y de otros factores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/774516/American_Honda_Motor_Co_Honda_Pilot_Debut.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/460855/american_honda_motor_co_inc_logo.jpg

FUENTE American Honda Motor Co., Inc.

Related Links

http://www.honda.com