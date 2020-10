Honda Performance Development nombra presidente a David Salters

"Ted Klaus ha sido un gran líder para Honda Performance Development, algo que ha quedado demostrado por el éxito que hemos gozado en las carreras de la IndyCar y en la IMSA en las dos temporadas que ha liderado a HDP", señaló Dave Gardner, vicepresidente ejecutivo de Operaciones Nacionales de American Honda Motor Co., Inc. "Mientras nos preparamos para la electrizante era que viene en los deportes motor de Norteamérica, estamos confiados en tener a alguien con la experiencia de David Salters, que viene de nuestras filas, para liderarnos hacia el futuro".

Salters, un veterano ingeniero de carreras con más de 25 años de experiencia en la serie de carreras más importantes del mundo de la Fórmula 1 e INDYCAR, dirigirá HDP, compañía fundada en 1993, hacia una emocionante nueva etapa del deporte motor en Norteamérica, incluido el desarrollo de una nueva unidad electrificada de energía para la INDYCAR.

David ingresó a HDP en 2015 como ingeniero jefe y líder técnico de motores, y se desempeñó como director técnico desde 2019. Como presidente, tendrá la responsabilidad de supervisar las carreras y actividades de ingeniería de Honda y trabajará directamente con los equipos de carrera de la compañía y sus patrocinadores. Antes de trabajar en HDP, Salters tuvo una serie de funciones en programas de carreras de alto perfil, trabajando como jefe de desarrollo de la unidad energética ICE para el programa de Fórmula 1 de Ferrari, jefe de desarrollo de motores para F1 en Mercedes-Benz High Performance Engines (antiguamente Ilmor) y como ingeniero de desarrollo/diseño para el programa de automóviles CART Indy en Cosworth RAcing Ltd.

"Me siento honrado de tener esta oportunidad de liderar a HDP en este proceso hacia una electrizante nueva era de la cumbre del deporte motor en Norteamérica", indicó Salters. "HPD es única dentro de la comunidad de las carreras, con tantas capacidades técnicas bajo la misma compañía que nos permite diseñar y desarrollar trenes de potencia y rendimiento del vehículo completo. Esperamos con ansias desarrollar y mostrar nuestra tecnología y las destrezas de nuestros asociados a través de todas las formas del deporte motor desde el karting, pasando por todos los estadios, hacia la cumbre de las carreras en Norteamérica".

Klaus, que fue nombrado presidente de HDP en abril de 2019, se integró a Honda en 1990, en Honda R&D Americas, Inc., en Ohio, donde la compañía tiene un centro de desarrollo de productos completamente equipado. Comenzó su carrera como ingeniero de desarrollo de chasis, llegando a tener la función como primer jefe de evaluación de dinámica de vehículos de la compañía. En 2013, Klaus asumió el preciado cargo de líder de desarrollo global de la segunda generación del Acura NSX, que entró en el mercado norteamericano en 2016.

"Ted Klaus ha sido un líder increíblemente inspirador y una verdadera personificación del espíritu de desafío de Honda, algo que tendremos presente en nuestro camino futuro", señaló Salters.

Klaus indicó, "siempre fue mi objetivo jubilarme con una sensación de completa realización personal y con una total confianza en el liderazgo que llevará a HDP al futuro". "Dave Salters es el líder correcto, con el conocimiento y la experiencia necesarios para lo que será una fascinante nueva era para HDP y para las carreras en Norteamérica".

Bajo la dirección de Klaus, HDP ha entregado un tremendo éxito en las pistas en 2019-2020. Honda retuvo el éxito en el Campeonato de Fabricantes en 2019, registrando ocho triunfos en la temporada. Este año, con siete victorias en once carreras de la IndyCar, nuevamente lidera el Campeonato de Fabricantes de la IndyCar y la compañía busca obtener su tercer título consecutivo en 2020.

En la competencia IMSA, Klaus ayudó a ganar múltiples campeonatos en las divisiones Daytona Prototipo Internacional y GT Daytona en 2019; y busca repetir la experiencia en 2020, habiendo marcado tres victorias consecutivas en general en la principal división DPi, con un triunfo y tres podios en GTD utilizando el Acura NSX GT3 Evo.

Acerca de Honda Performance Development

Honda Performance Development, Inc. (HPD) cuenta con una rica herencia en la creación, fabricación y apoyo a los clientes de Honda Racing y Acura Motorsports desde 1993. Desde competir en grandes autos deportivos en la INDYCAR e IMSA hasta programas comerciales de carreras, HPD potencia los sueños de competidores profesionales y aficionados con edades entre los 4 y más de 40 años. HPD es una subsidiaria de American Honda Motor Co., Inc. y lidera todos los programas de competencias de alto rendimiento de Honda y Acura en Norteamérica. HPD se especializa en el diseño y desarrollo de motores de carreras, chasis y piezas de alto rendimiento, así como en asistencia técnica y en carreras. HPD ofrece asistencia en partes y en carreras para corredores aficionados y profesionales de Honda y Acura, y constantemente amplía su abanico de programas de carreras haciendo que los productos de competencia Honda estén disponibles para todos los estilos de carreras, desde karts y Quarter Midgets hasta los más altos niveles de carreras profesionales.

