Honda presenta el Civic Type R Pace Car de 2020

El nuevo Civic Type R Pace Car está acabado en el color Boost Blue, con un diseño gráfico personalizado. Un video del nuevo Civic Type R Pace Car se puede ver en YouTube en: https://youtu.be/o8CJYcXeP1E .

"Como el auto de tracción delantera de más rápida producción del mundo, el Civic Type R de Honda 2020 ofrece la combinación perfecta para las tareas de un auto de seguridad", dijo Art St. Cyr, vicepresidente de operaciones automotrices de American Honda. "El motor de carrera de 2.0 litros, de inyección directa y turboalimentado, genera más de 300 caballos de fuerza y 295 libras-pie de torsión, haciéndolo el vehículo Honda ideal para llevar la serie NTT INDYCAR hasta la bandera verde".

Desde su lanzamiento en EE.UU. en 2017, el Civic Type R ha recibido una aclamación casi universal por su combinación singular de potente rendimiento dinámico y conducción diaria respetuosa con el medio ambiente. El Civic Type R fue nombrado un AUTOMOBILE All-Star de 2018, y recibió la designación Editor's Choice de 2018 de la revista Car and Driver. El Type R también se ha ganado una reputación envidiable en el circuito de carreras gracias a los pilotos profesionales que utilizan el Civic Type R para competir en el SRO Touring Car America y en otras series de carreras de todo el mundo.

Las modificaciones del Civic Type R incluyen un paquete de frenos Honda Performance Development [HPD], que incluye rotores de competición, almohadillas de competición y conductos del freno en acero inoxidable; jaula antivuelco de seguridad interior y arneses de competición de cuatro puntos. Un exclusivo paquete de gráficos sobre el exterior de la base en color Boost Blue corona la conversión del Civic Type R de la sala de exposición a un auto de seguridad para la serie NTT INDYCAR.

HPD tiene tres modelos Civic listos para competir en carreras de automóviles de turismo. La línea comienza con el asequible y confiable Civic Si TCA de carrera, seguido por el Civic Type R TC de carrera que pone en la pista el legendario rendimiento del modelo Type R, y culmina con el auto de carrera y ganador de campeonato Civic Type R TCR. Todos los autos Civic de competición, junto con una línea completa de piezas de rendimiento, están disponibles a través de HPD y el programa Honda Racing Line de la compañía. El incomparable soporte en pista de HPD en todos los niveles es una ventaja única que ningún otro fabricante puede ofrecer. Conozca más sobre estos autos y nuestros programas de productos de rendimiento en: https://hpd.honda.com/Motorsports/Touring

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos limpios, seguros, divertidos y conectados que se venden a través de más de 1,000 concesionarios independientes de Honda en los EE.UU. Honda tiene la mayor economía de combustible promedio de una flota de autos y las menores emisiones de CO2 de todos los principales fabricantes de automóviles de línea completa en Estados Unidos, según los últimos datos de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). La gama Honda incluye las series de autos para pasajeros Fit, Civic, Insight, Accord y Clarity, junto con los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey. La línea de vehículos eléctricos de Honda incluye el Accord Hybrid, CR-V Hybrid, el sedán híbrido eléctrico Insight, y el Clarity Fuel Cell y Clarity Plug-In Hybrid.

Honda ha estado produciendo automóviles en Estados Unidos por 38 años y actualmente opera 19 instalaciones de fabricación importantes en Norteamérica. En 2019, más del 90 por ciento de todos los vehículos de marca Honda vendidos en los EE.UU. se fabricaron en Norteamérica, utilizando piezas de origen nacional e internacional.

Acerca de Honda Performance Development:

Honda Performance Development, Inc., (HPD) posee un rico legado de creación, fabricación y apoyo a los clientes de Honda Racing y Acura Motorsports desde 1993. Desde las carreras más importantes en INDYCAR e IMSA Sports Cars hasta los programas de carreras comerciales, HPD impulsa los sueños de los pilotos profesionales y aficionados entre los 4 y los 40 años de edad. HPD es una filial de propiedad absoluta de American Honda Motor Co., Inc. y dirige todos los programas de carreras de alto rendimiento de Honda y Acura en Norteamérica. HPD se especializa en el diseño y desarrollo de motores de carrera, chasis y piezas de rendimiento, así como en el soporte técnico y de carreras. HPD ofrece piezas y soporte de carreras a los pilotos profesionales y aficionados de Honda y Acura, y amplía continuamente su serie de programas de carreras que ponen los productos de carreras de Honda al alcance de todos los estilos de carreras, desde el karting y los Quarter Midgets hasta los niveles más altos de las carreras profesionales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1244938/Honda_R_PaceCar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/83597/honda_performance_development__inc__honda_racing_logo.jpg

FUENTE Honda Racing/HPD

Related Links

https://hpd.honda.com



SOURCE Honda Racing/HPD