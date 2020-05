Honduras destina cerca de 24 millones de dólares al apoyo de productores de café y granos básicos ante los efectos económicos de pandemia

TEGUCIGALPA, Honduras, 20 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- El gobierno de Honduras declaró, vía decreto ejecutivo, prioridad nacional el apoyo al sector productor de alimentos y a la agroindustria alimentaria.

La medida, de carácter histórico, busca responder a los desafíos que presenta la crisis del covid-19 y dispone de importantes medidas en resguardo de la soberanía y la seguridad alimentaria de los habitantes del país centroamericano.

Anteriormente el presidente Juan Orlando Hernández presentó al Consejo Nacional del Café (Conacafé) el proyecto Bono Cafetero que busca financiar la fertilización de las fincas y que beneficiará a más de 91.000 productores a nivel nacional.

Su ministro agricultura, Mauricio Guevara, pormenorizó que el Bono Presidencial Cafetalero consta de más de 12 millones dólares en capital de inversiones para beneficiar a unas 91.400 familias en 15 departamentos y 222 municipios de todo el país.

Añadió que con esa iniciativa se busca beneficiar a los agricultores más pequeños que producen de 0 a 50 quintales y de 50 a 150 quintales del grano.

Por otra parte, informó que con el Bono de Solidaridad Productiva se están realizando entregas de capital semilla para apoyar a productores agrícolas.

"Ese bono consta de un apoyo financiero de más de 11 millones de dólares con el que serán atendidos más de 140.000 productores en 17 departamentos del país para la producción de alimentos", puntualizó.

Guevara también detalló en un informe en Consejo de Ministros que en relación con el apoyo a los productores se ha ejecutado un programa denominado Agricultura Familiar y que desde enero a la fecha han atendido a más de 8.200 familias.

Al respecto, el representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Franklin Marín Vargas, afirmó que "que en Honduras no habrá hambruna y se garantiza la seguridad alimentaria gracias al esfuerzo que está haciendo el gobierno" para apoyar a los sectores productivos del país ante la pandemia de coronavirus.

Vargas consideró que, por la respuesta inmediata de Honduras ante la pandemia, se puede tomar como "un hecho que ya estaban preparados; habíamos estado platicando desde el año pasado y antes del covid-19 sobre la importancia de garantizar la seguridad alimentaria y aprovechar las oportunidades con los productores".

https://sag.gob.hn/sala-de-prensa/noticias/ano-2/mayp-2020/expertos-descartan-hambruna-en-el-pais/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1171357/Gobierno_Logo_Logo.jpg

FUENTE Government of the Republic of Honduras

SOURCE Government of the Republic of Honduras