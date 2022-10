Honeycomb lanceert nieuwe Service Map, waarmee ontwikkelaars problematische patronen in complexe cloud-native applicaties kunnen zien en corrigeren

In combinatie met nieuwe verbeteringen aan de machine-analyse tool BubbleUp, kunnen ontwikkelaars nauwkeurig identificeren waar kostbare engineeringtijd aan moet worden besteed om problemen snel op te lossen

SAN FRANCISCO, 27 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Honeycomb , een toonaangevend observatieplatform dat gebruikt wordt om de kwaliteit en prestaties van cloudapplicaties snel te visualiseren, analyseren en verbeteren, heeft vandaag de lancering van Service Map en verbeteringen aan zijn machine-analysetool, BubbleUp, bekendgemaakt. Deze innovaties zetten een nieuwe standaard voor het gemak en de snelheid waarmee ontwikkelaars inzicht kunnen krijgen en problemen kunnen opsporen en verhelpen in de miljarden rijen gegevens die nodig zijn om de gebruikerservaring in de complexe en onvoorspelbare cloudapplicaties van nu volledig weer te geven.

Gartner® definieert waarneembaarheid als "het kenmerk van software en systemen waardoor ze op basis van hun resultaten kunnen worden begrepen en waarmee vragen over de werking ervan kunnen worden beantwoord. Met tools die de waarneembaarheid van software vergemakkelijken, kunnen ontwikkelaars telemetrie met hoge kardinaliteit verzamelen en snel verkennen met behulp van technieken die iteratief de mogelijke verklaringen voor afwijkende werking beperken.1"

Honeycomb was een pionier op het gebied van waarneembaarheid als alternatieve en innovatieve methode voor bestaande Application Performance Monitoring (APM)-tools door ontwikkelaars de mogelijkheid te bieden elke vraag over de status van hun systeem te stellen en binnen enkele seconden antwoord te krijgen. APM-tools kunnen dit niet omdat ze ofwel belangrijke gegevens abstraheren of telemetrie scheiden in ongelijksoortige gegevenstypen die alleen afzonderlijk kunnen worden onderzocht. Dit dwingt ontwikkelaars om handmatig uit te zoeken wat volgens hen aan de hand is. Met de unieke datastore van Honeycomb hoeven ontwikkelaars echter maar één gebruikersinterface en iteratieve workflow te gebruiken om de telemetriegegevens over hun systemen als geaggregeerd geheel én helemaal tot aan individuele gebruikers en transacties te verkennen.

"Technische experts maken gebruik van Honeycomb omdat ze elke vraag over hun systemen kunnen stellen en binnen enkele seconden antwoord krijgen. Soms zijn problemen echter zo complex dat niet duidelijk is welke vragen je moet stellen", aldus Christine Yen, CEO en medeoprichter van Honeycomb. "Met onze nieuwe Service Map en de verbeteringen die we aan BubbleUp hebben aangebracht, hebben ontwikkelaars sneller toegang tot hun systemen en gemakkelijke startpunten om met hun onderzoek te beginnen."

De nieuwe Service Map van Honeycomb doorbreekt de beperkingen van bestaande Service Maps die doorgaans alleen de topologie van services en hun relaties tonen, waardoor ontwikkelaars gedwongen worden andere tools te moeten gebruiken om te onderzoeken en debuggen. De nieuwe Service Map van Honeycomb is echter een interactieve, visuele debugging-tool die op onbeperkte dimensies kan worden gefilterd, waardoor ontwikkelaars snel en gebruiksvriendelijk inzicht in de relaties tussen alle services voor specifieke gebruikersklassen, gebruiksscenario's of omstandigheden zoals latentie of fouten kunnen krijgen. Een andere unieke toepassing is dat ontwikkelaars naadloos subsets van sporen over de Service Map kunnen leggen om snel onderliggende problemen te ontdekken om sneller fouten op te sporen. Hierdoor kunnen ontwikkelaars specifiekere vragen stellen om beter inzicht te krijgen in de gebruikerservaring en snel patronen te detecteren zonder context te verliezen en van tool te hoeven wisselen.

"We hebben honderden microservices, waarbij het intimiderend kan zijn om de topologie van het systeem als geheel te begrijpen", aldus Zach McCoy, Principal Staff Engineer bij Jack Henry™ (Banno). "Met de Service Map van Honeycomb kunnen we onze topologie visualiseren en helpt het ons te focussen op welke services in ons systeem het meest met elkaar verbonden zijn."

Honeycomb heeft ook belangrijke verbeteringen aangebracht aan BubbleUp, waarmee ontwikkelaars sneller en nauwkeuriger kunnen debuggen door gebruik te maken van machineanalyse om door alle attributen in miljarden rijen telemetrie te bladeren, om te ontdekken wat in vergelijking met basisgegevens de gemeenschappelijke factor in problematische gegevens is, wat de context van afwijkend codegedrag verklaart door precies te achterhalen wat veranderd is als je niet weet welke velden je moet onderzoeken of indexeren. Dit versnelt het debugging-proces aanzienlijk door geen gebruik meer te hoeven maken van de tijdrovende en foutgevoelige APM-workflow van het overgaan van metrische dashboards naar individuele logs en traces om dan nog steeds niet exact te kunnen achterhalen welke patronen problemen opleveren.

Met de nieuwste verbeteringen aan Honeycomb kunnen ontwikkelaars veel meer onderdelen van Honeycomb gebruiken dan alleen heatmaps. Dit betekent dat ontwikkelaars de patroondetectie van BubbleUp voor specifieke groepen gebruikers of voorwaarden kunnen gebruiken die verder gaan dan numerieke waarden, zoals gebruikers uit een bepaalde regio, die specifieke apparaten of besturingssystemen gebruiken die een bepaalde foutmelding krijgen - of die een uniek onderdeel van hun applicatie gebruiken, zoals een kortingscode. Deze mogelijkheid maakt foutopsporing sneller en nauwkeuriger omdat ontwikkelaars nu via dezelfde gebruikersinterface een breder scala aan mogelijke oorzaken van problemen kunnen onderzoeken.

De nieuwe Service Map en verbeteringen aan BubbleUp zijn beschikbaar vanaf 26 oktober 2022. Tot en met 31 december 2022 is Service Map beschikbaar voor Free-, Pro- en Enterprise-klanten. Na die tijd is het alleen beschikbaar voor Enterprise-klanten. BubbleUp blijft beschikbaar in alle abonnementsniveaus van Honeycomb. Ga voor meer informatie over beide functies naar de Honeycomb-blog voor aanvullende artikelen over Service Map en BubbleUp .

Als u meer wilt weten over Service Map en BubbleUp, meldt u zich dan aan voor onze live discussie op 9 november, waar we praten over best practices en praktijkgevallen. U kunt zich hier aanmelden. https://info.honeycomb.io/new-standard-launch-webinar-november

