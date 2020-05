Honeywell développe sa production de masques en Europe avec une nouvelle chaîne de fabrication au Royaume-Uni

- Le gouvernement du Royaume-Uni et Honeywell ont signé un accord portant sur 70 millions de masques pour soutenir la réponse britannique à l'épidémie de COVID-19

- Une nouvelle chaîne de fabrication créera environ 450 emplois à Newhouse (Écosse)

NEWHOUSE, Royaume-Uni, 15 mai 2020 /PRNewswire/ -- Honeywell (NYSE : HON) a annoncé ce jour la création d'une nouvelle chaîne de fabrication en mesure de produire chaque mois jusqu'à 4,5 millions de masques jetables FFP2 et FFP3 sur son site de production écossais, au Royaume-Uni. Ces masques aideront le gouvernement britannique à répondre à l'épidémie de coronavirus (COVID-19).

Le gouvernement britannique a commandé 70 millions de masques Honeywell SuperOne, dont la production locale devrait débuter dès le mois de juillet. Les masques seront distribués par le Département de la santé et de la protection sociale au National Health Service (NHS - Service national de la Santé) et aux structures sanitaires et sociales, afin de protéger les travailleurs en première ligne.

La nouvelle chaîne de fabrication de masques devrait permettre la création d'environ 450 emplois sur le site d'Honeywell à Newhouse.

« En tant que principal chef de file au monde d'équipements de protection individuelle de grande qualité, Honeywell s'engage à fournir des équipements de sécurité à ceux qui en ont le plus besoin, parmi lesquels les travailleurs qui luttent en première ligne contre le COVID-19 », a déclaré Will Lange, président de l'activité sur les équipements de protection individuelle d'Honeywell. « Notre site de Newhouse possède à la fois les capacités physiques et techniques nécessaires pour lancer à grande échelle une chaîne de fabrication de masques respiratoires dans un délai aussi court. Nous sommes fiers de nos équipes, qui apportent de nouvelles capacités de production au Royaume-Uni, le plus rapidement possible, pour soutenir la réponse du pays à la pandémie. »

Il s'agit de la troisième nouvelle chaîne de fabrication de masques dont Honeywell a fait l'annonce au cours des deux derniers mois. L'entreprise a démarré deux nouvelles chaînes de fabrication aux États-Unis, destinées au marché nord-américain.

L'usine d'Honeywell située à Newhouse est spécialisée dans l'assemblage et les tests de systèmes électroniques et d'autres capacités de production avancées pour plusieurs groupes commerciaux d'Honeywell, activités qu'elle continuera à mener parallèlement à la nouvelle ligne de masques.

« Ces 70 millions de masques sont le résultat du défi que nous avons lancé à l'industrie britannique de développer la fabrication nationale d'EPI », a déclaré Matt Hancock, ministre de la Santé pour le gouvernement du Royaume-Uni. « Cet accord est une excellente nouvelle pour l'ensemble du Royaume-Uni, qui non seulement fournira les masques dont nous avons besoin, mais créera également environ 450 emplois à Newhouse, en Écosse. Je suis très heureux de faire équipe avec Honeywell pour ouvrir une autre voie, afin d'apporter des millions de masques en première ligne et de renforcer notre réponse actuelle à l'épidémie. »

Honeywell fournira les 70 millions de masques de Newhouse au gouvernement britannique dans un délai de 18 mois.

