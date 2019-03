Hong Kongs Tappy skaliert die globale Branche der Wearable-Zahlungen durch einzigartige Kartenbereitstellungstechnologie auf der Money20/20 Asia

Tappy Tech bietet das 'fehlende Element' -- eine einzigartige Kartenbereitstellungslösung für den Uhren- und Schmuckmarkt, die die Masseneinführung von Zahlungen mit Wearables ermöglicht.

HONG KONG, 19. März 2019 /PRNewswire/ -- Tappy Technologies ist stolz darauf, seine einzigartige Kartenbereitstellungslösung für Wearables - Universal Passive Provisioning Unit - auf der Money20/20 Asia in Singapur vorzustellen. Diese Technologie ermöglicht es den Verbrauchern, ihre Kredit- oder Debitkarteninformationen in ihre traditionelle Armbanduhr und ihren Schmuck zu übertragen, so dass sie bequem, aber mit Stil einkaufen können.