Hongji Bike : l'ancienne équipe en charge du matériel Mobike devient un fournisseur de solutions de mobilité partagée à l'échelon international

CHANGZHOU, Chine, 6 mai 2019 /PRNewswire/ -- L'équipe en charge du matériel Mobike, le premier fabricant mondial de vélos en libre-service, s'oriente vers de nouveaux objectifs, à savoir s'imposer comme le fournisseur de solutions pour le secteur mondial de la mobilité partagée et investir le marché des vélos haut de gamme.

En 2017, M. Xu Hongjun, le cofondateur et ancien vice-président de Mobike, qui était responsable du développement et de la fabrication du matériel, a fondé Hongji Bike. Son partenaire en entreprise est M. Wang Chao, le concepteur du modèle Mobike classique et fondateur de Kaiyun Motors. Après l'acquisition de Mobike par Meituan, la plupart des ingénieurs de l'équipe en charge du matériel de Wuxi ont également rejoint Hongji Bike.

Lors du China Cycle 2019, le plus grand salon du vélo en Chine, qui se tiendra à Shanghai au mois de mai, Hongji Bike présentera ses solutions globales pour la mobilité partagée et les vélos haut de gamme et sur mesure à destination des entreprises et des particuliers, aux côtés d'un modèle de vélo qui a remporté la médaille d'or lors du salon.

Si Mobike et OFO ont rapidement prospéré en Chine et à l'échelon international, de nouveaux concurrents provenant d'autres parties du monde sont apparus sur le marché. La solution que Hongji Bike s'apprête à présenter au salon s'avère performante, du fait de sa coopération avec de nombreuses start-upspécialistes de la mobilité partagée partout dans le monde.

En mai 2018, Hongji Bike a reçu de Lime, une société de mobilité partagée basée en Amérique du Nord, une commande de 40 000 scooters électriques. En un mois environ, Hongji Bike a terminé la conception, la modélisation, la production et l'exportation, satisfaisant ainsi les besoins urgents de Lime en termes d'approvisionnement.

Après le projet Lime, Hongji Bike s'est véritablement lancé, attirant divers opérateurs de mobilité partagée, devenus ses nouveaux clients, en leur fournissant des scooters électriques, des vélos électriques et des vélos à cardan classiques.

Xu Hongjun estime que Hongji est capable de mettre au point des moteurs et des systèmes de contrôle et peut développer et fabriquer de façon indépendante des unités de commande système. La société est à même de fournir des produits au prix juste et adapté, conformément aux exigences rigoureuses du marché de la mobilité partagée.

En outre, Hongji Bike est spécialiste de la fabrication en série grâce à ses propres usines et à un système d'approvisionnement perfectionné, pouvant répondre de façon réactive aux besoins des acheteurs.

De surcroît, Hongji Bike s'attache à livrer des solutions pour divers cas de figure de mobilité partagée, y compris le transport sur place, mais aussi en fournissant des services en matière de conception produit, de technologies d'ingénierie et de fabrication. À l'avenir, la société lancera des vélos haut de gamme destinés au marché européen.

SOURCE Hongji Bike