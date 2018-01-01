Honor бросает вызов мировой игровой индустрии, представляя новинку Honor Play по цене в 329 евро

БЕРЛИН (BERLIN), 30 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Бренд Honor сегодня представил Honor Play - первый гаджет из революционной линейке новых устройств, обеспечивающих феноменально высокую скорость игровых и развлекательных приложений, которой так ждали все участники мировой игровой отрасли. Honor Play - сверхпроизводительное устройство, оснащённое инновационной технологией обработки графики GPU Turbo и способное в полной мере удовлетворить потребность молодых геймеров в «молниеносном» отображении графического контента и увеличенном ресурсе батареи.

Дополняя стратегический портфель бренда, Honor Play предлагает молодым пользователям именно то, чего они ждут от смартфона, - увлекательные игры и развлечения нон-стоп. До сегодняшнего дня опыт пользовательского взаимодействия с подобными гаджетами омрачался ограниченным пространством и ёмкостью устройств, проблемами с тепловой эффективностью и стремительным потреблением заряда батареи. Все эти недостатки обусловлены популярностью тактических игровых турниров, а также тем фактом, что рендеринг AR, VR и HDR зависит от скорости обработки графического контента. Сотрудничая с PUBG MOBILE - одной из самых популярных в мире тактических турнирных игр, - бренд Honor сделал всё возможное, чтобы не только решить эти проблемы с производительностью, но и разработать первый в своём роде игровой смартфон. Появление Honor Play – настоящий переломный момент для игровой отрасли. Этот гаджет способен совершить масштабную революцию в сфере продуктов для мобильного гейминга по доступной цене на уровне 329 евро.

Honor Play обеспечивает не только беспрецедентную производительность игровых приложений, но и круглосуточные увлекательные развлечения. Новинка предоставляет геймерам и обычным пользователям доступ к двум революционным передовым технологиям в мире смартфонов. Первая - это новая разработка Honor, GPU Turbo, значительно повышающая способности смартфона с точки зрения вычислений и обработки графики. А другая - это современная технология ИИ, совершающая настоящий переворот в функциональных возможностях камеры мобильного телефона.

GPU Turbo - инновационное решение, интегрирующее в себе аппаратные и программные средства, оставляя всех конкурентов Honor далеко позади. Являясь глобальным стратегическим партнёром PUBG MOBILE, Honor Play может похвалиться значительно более высокими показателями обработки графического контента и средней кадровой частотой на уровне 39,46[1] при воспроизведении популярной тактической игры. Коэффициент дрожания изображения снижен до 0,21%[2], что почти на целый процент ниже по сравнению с показателями основных конкурентов Honor, а ресурс батареи на 30 минут превышает продолжительность работы аккумуляторов других флагманских девайсов и гарантирует 4,5 часов стабильной работы в игровом режиме.

Благодаря технологиям искусственного интеллекта, Honor Play обеспечивает эффект полного погружения в игровую среду. Игровой формат 4D включает трёхмерные аудиоэффекты и шаблоны вибрации на базе ИИ, настроенные под самые популярные мобильные игры и соответствующие большинству игровых объектов или сценариев. Опция AI 4D Smart Shock способна поддерживать 30 различных сценариев вибрации[3], реагируя на направление приближения вражеской силы или огня. Эффект дополняется объёмным звуком с технологией Histen 3D. Данная технология гарантирует сверхширокое трёхмерное звучание, сравнимое с просмотром фильма в кинотеатре.

Honor Play - один из самых «умных» смартфонов в среднем ценовом сегменте рынка. Благодаря возможностям ИИ-детекции движений, интеллектуального распознавания лиц и сцен, фотографировать с помощью фронтальной камеры 16 МП стало проще, чем когда-либо. Обычные пользователи получат от этого гаджета не меньше удовольствия, чем геймеры: чрезвычайно ёмкая батарея 3 750 мАч обеспечивает возможность длительной игры или просмотра развлекательного контента. Одного заряда аккумулятора достаточно на 15 часов потоковой трансляции видео и 95 часов воспроизведения музыки - и даже 6,3-дюймовый дисплей FullView FHD+ не станет этому помехой. Широкий спектр смарт-функций поддерживается чипсетом Kirin 970 NPU, который в сочетании с EMUI 8.2 раскрывает поистине потрясающую производительность ИИ.

Тонкий и приятный наощупь цельный металлический корпус поставляется в нескольких цветовых вариантах на любой вкус: Midnight Black, Navy Blue, Ultra-Violet, а также в специальном Player Edition в чёрно-красных тонах. Размер корпуса соответствует стандартному устройству с экраном 5,5 дюймов, благодаря чему девайс комфортно лежит в руке, невзирая на внушительные габариты безрамочного экрана в формате 19,5:9.

Приобрести Honor Play можно будет по цене 329 евро через портал HiHonor.com с доставкой по всему миру, включая страны ЕС (Великобританию, Францию, Германию, Италию и Испанию), Центральной и Восточной Европы, Скандинавии, Ближнего Востока, Россию, Индию и Азиатско-тихоокеанский регион.

«Появление Honor Play - новый переломный момент в истории мировой игровой индустрии. Бренд Honor первым предложит своим пользователям феноменальную производительность мобильных игр и развлекательных приложений, - отметил Джордж Чжао (George Zhao), президент Honor. - Однако разработка по-настоящему хорошего продукта - не предел наших мечтаний. Мы и дальше будем строить будущее мобильного гейминга при участии мировой молодёжи. Honor Play - это наш ответ на их потребность в быстром, бесперебойном воспроизведении игрового и развлекательного контента».

Поклонники Honor Play смогут испытать свои силы в состязаниях против звезд мировой игровой индустрии на выставке Gamescom, а также в турнирах PUBG MOBILE и Asphalt 9. Обе игры были оптимизированы под параметры Honor Play, а в скором времени бренд планирует представить пользователям ещё больше увлекательного игрового контента.

Разделяя страсть к скорости и производительности с мировым гигантом Audi, компания Honor планирует вместе с легендарным автобрендом отпраздновать выпуск Honor Play. Являясь официальным партнёром чемпионата Audi Sports R8 LMS Cup, Honor Play, как и Audi R8, сочетает в себе элегантный, актуальный дизайн и потрясающую производительность. И Audi R8, и Honor Play обеспечивают свои пользователям скорость, превышающую любые, даже самые смелые, ожидания.

О бренде Honor

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов, входящим в состав Huawei Group. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом «For the Brave» (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Honor www.hihonor.com или следите за нашими новостями в социальны х сетях:



https://www.facebook.com/honorglobal/



https://twitter.com/Honorglobal



https://www.instagram.com/honorglobal/



https://www.youtube.com/honorglobal

[1] Полная кадровая частота - 40. На основании результатов испытаний в лаборатории Honor



[2] На основании результатов испытаний в лаборатории Honor



[3] Доступно в PUBG MOBILE

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737421/honor_play_launch_release_pic.jpg



Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737422/honor_play_launch_release_pic2.jpg

Related Links

http://www.hihonor.com

