Honor бросает вызов мировой игровой индустрии, представляя новинку Honor Play по цене в 329 евро

News provided by

Honor

18:48 ET

Honor Play станет первым гаджетом, обеспечивающим своим пользователям поистине феноменальную скорость работы мобильных игр и развлекательных приложений. 

Honor says "Game On" to Global Gaming Industry with Honor Play, at EUR 329
Honor says "Game On" to Global Gaming Industry with Honor Play, at EUR 329
Honor says “Game On” to Global Gaming Industry with Honor Play, at EUR 329
Honor says “Game On” to Global Gaming Industry with Honor Play, at EUR 329
Honor says "Game On" to Global Gaming Industry with Honor Play, at EUR 329 Honor says “Game On” to Global Gaming Industry with Honor Play, at EUR 329

БЕРЛИН (BERLIN), 30 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Бренд Honor сегодня представил Honor Play - первый гаджет из революционной линейке новых устройств, обеспечивающих феноменально высокую скорость игровых и развлекательных приложений, которой так ждали все участники мировой игровой отрасли. Honor Play - сверхпроизводительное устройство, оснащённое инновационной технологией обработки графики GPU Turbo и способное в полной мере удовлетворить потребность молодых геймеров в «молниеносном» отображении графического контента и увеличенном ресурсе батареи.

Дополняя стратегический портфель бренда, Honor Play предлагает молодым пользователям именно то, чего они ждут от смартфона, - увлекательные игры и развлечения нон-стоп. До сегодняшнего дня опыт пользовательского взаимодействия с подобными гаджетами омрачался ограниченным пространством и ёмкостью устройств, проблемами с тепловой эффективностью и стремительным потреблением заряда батареи. Все эти недостатки обусловлены популярностью тактических игровых турниров, а также тем фактом, что рендеринг AR, VR и HDR зависит от скорости обработки графического контента. Сотрудничая с PUBG MOBILE - одной из самых популярных в мире тактических турнирных игр, - бренд Honor сделал всё возможное, чтобы не только решить эти проблемы с производительностью, но и разработать первый в своём роде игровой смартфон. Появление Honor Play – настоящий переломный момент для игровой отрасли. Этот гаджет способен совершить масштабную революцию в сфере продуктов для мобильного гейминга по доступной цене на уровне 329 евро.

Honor Play обеспечивает не только беспрецедентную производительность игровых приложений, но и круглосуточные увлекательные развлечения. Новинка предоставляет геймерам и обычным пользователям доступ к двум революционным передовым технологиям в мире смартфонов. Первая - это новая разработка Honor, GPU Turbo, значительно повышающая способности смартфона с точки зрения вычислений и обработки графики. А другая - это современная технология ИИ, совершающая настоящий переворот в функциональных возможностях камеры мобильного телефона.

GPU Turbo - инновационное решение, интегрирующее в себе аппаратные и программные средства, оставляя всех конкурентов Honor далеко позади. Являясь глобальным стратегическим партнёром PUBG MOBILE, Honor Play может похвалиться значительно более высокими показателями обработки графического контента и средней кадровой частотой на уровне 39,46[1]  при воспроизведении популярной тактической игры. Коэффициент дрожания изображения снижен до 0,21%[2], что почти на целый процент ниже по сравнению с показателями основных конкурентов Honor, а ресурс батареи на 30 минут превышает продолжительность работы аккумуляторов других флагманских девайсов и гарантирует 4,5 часов стабильной работы в игровом режиме.

Благодаря технологиям искусственного интеллекта, Honor Play обеспечивает эффект полного погружения в игровую среду. Игровой формат 4D включает трёхмерные аудиоэффекты и шаблоны вибрации на базе ИИ, настроенные под самые популярные мобильные игры и соответствующие большинству игровых объектов или сценариев. Опция AI 4D Smart Shock способна поддерживать 30 различных сценариев вибрации[3], реагируя на направление приближения вражеской силы или огня. Эффект дополняется объёмным звуком с технологией Histen 3D. Данная технология гарантирует сверхширокое трёхмерное звучание, сравнимое с просмотром фильма в кинотеатре.

Honor Play - один из самых «умных» смартфонов в среднем ценовом сегменте рынка. Благодаря возможностям ИИ-детекции движений, интеллектуального распознавания лиц и сцен, фотографировать с помощью фронтальной камеры 16 МП стало проще, чем когда-либо. Обычные пользователи получат от этого гаджета не меньше удовольствия, чем геймеры: чрезвычайно ёмкая батарея 3 750 мАч обеспечивает возможность длительной игры или просмотра развлекательного контента. Одного заряда аккумулятора достаточно на 15 часов потоковой трансляции видео и 95 часов воспроизведения музыки - и даже 6,3-дюймовый дисплей FullView FHD+ не станет этому помехой. Широкий спектр смарт-функций поддерживается чипсетом Kirin 970 NPU, который в сочетании с EMUI 8.2 раскрывает поистине потрясающую производительность ИИ.

Тонкий и приятный наощупь цельный металлический корпус поставляется в нескольких цветовых вариантах на любой вкус: Midnight Black, Navy Blue, Ultra-Violet, а также в специальном Player Edition в чёрно-красных тонах. Размер корпуса соответствует стандартному устройству с экраном 5,5 дюймов, благодаря чему девайс комфортно лежит в руке, невзирая на внушительные габариты безрамочного экрана в формате 19,5:9. 

Приобрести Honor Play можно будет по цене 329 евро через портал HiHonor.com с доставкой по всему миру, включая страны ЕС (Великобританию, Францию, Германию, Италию и Испанию), Центральной и Восточной Европы, Скандинавии, Ближнего Востока, Россию, Индию и Азиатско-тихоокеанский регион.

«Появление Honor Play - новый переломный момент в истории мировой игровой индустрии. Бренд Honor первым предложит своим пользователям феноменальную производительность мобильных игр и развлекательных приложений, - отметил Джордж Чжао (George Zhao), президент Honor. -  Однако разработка по-настоящему хорошего продукта - не предел наших мечтаний. Мы и дальше будем строить будущее мобильного гейминга при участии мировой молодёжи.  Honor Play - это наш ответ на их потребность в быстром, бесперебойном воспроизведении игрового и развлекательного контента».

Поклонники Honor Play смогут испытать свои силы в состязаниях против звезд мировой игровой индустрии на выставке Gamescom, а также в турнирах PUBG MOBILE и Asphalt 9. Обе игры были оптимизированы под параметры Honor Play, а в скором времени бренд планирует представить пользователям ещё больше увлекательного игрового контента.

Разделяя страсть к скорости и производительности с мировым гигантом Audi, компания Honor планирует вместе с легендарным автобрендом отпраздновать выпуск Honor Play. Являясь официальным партнёром чемпионата Audi Sports R8 LMS Cup, Honor Play, как и Audi R8, сочетает в себе элегантный, актуальный дизайн и потрясающую производительность. И Audi R8, и Honor Play обеспечивают свои пользователям скорость, превышающую любые, даже самые смелые, ожидания.

О бренде Honor

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов, входящим в состав Huawei Group. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом «For the Brave» (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты.  Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Honor  www.hihonor.com или следите за нашими новостями в социальны х сетях: 

https://www.facebook.com/honorglobal/ 

https://twitter.com/Honorglobal 

https://www.instagram.com/honorglobal/ 

https://www.youtube.com/honorglobal

[1] Полная кадровая частота - 40. На основании результатов испытаний в лаборатории Honor

[2] На основании результатов испытаний в лаборатории Honor

[3] Доступно в PUBG MOBILE

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737421/honor_play_launch_release_pic.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737422/honor_play_launch_release_pic2.jpg  

Related Links

http://www.hihonor.com

Also from this source

16:55 ET Honor Magic 2 дебютирует на IFA 2018...

16:39 ET Honor Magic 2 debutuje počas veľtrhu IFA 2018...

Explore

More news releases in similar topics

You just read:

Honor бросает вызов мировой игровой индустрии, представляя новинку Honor Play по цене в 329 евро

News provided by

Honor

18:48 ET