Honor представляет новый флагман модельного ряда - Honor 8X

В числе основных преимуществ Honor 8Х:

Двойная ИИ-камера, обеспечивающая превосходное качество снимков даже в ночное время

Новые чипсеты Kirin 710 (впервые в смартфонах Honor)

Телекоммуникационные функции на базе ИИ

Высочайшие показатели производительности батареи, сравнимые с телефонами элитного класса

Броский минималистичный дизайн

Чрезвычайно эстетичный, тонкий и элегантный корпус благодаря использованию технологии COF

Бренд Honor продолжает расширять границы возможного в стремлении предоставить потребителям бюджетные гаджеты с максимальным набором флагманских функций В Honor 8X используется металлическая внутренняя рамка, оснащённая современной технологией COF и антенной с запатентованной конструкцией. Новинка также оснащена двойным текстурным «решётчатым» покрытием 2.5D из стекла Aurora, благодаря которому смартфон очень приятен наощупь и выглядит чрезвычайно элегантно. Гаджет поставляется в трёх потрясающих цветовых вариантах: синем, чёрном и красном.

Honor 8X - первый в мире смартфон с режимом обеспечения комфорта глаз, сертифицированным TUV Rheinland. Эта опция уменьшает ультрафиолетовое излучение экрана, предотвращая усталость глаз.

Мощные и функциональные ИИ-камеры с передовой функцией ночной съёмки

Honor 8X задней камерой 20M + 2M с двумя объективами и фронтальной камерой 16M. ИИ-технологии, лежащие в основе инновационных камер, позволяют в режиме реального времени распознавать 22 различных категории и 500 сценариев. Искусственный интеллект оптимизирует настройки камеры и повышает качество снимков, исходя из окружающих условий и объекта съёмки.

Новый режим ночной съёмки на базе ИИ-технологий устраняет проблему размытости изображения с максимальной выдержкой на уровне 6 секунд, даже если снимок сделан дрожащей рукой. С помощью Honor 8X получить впечатляющие ночные снимки сможет как профессиональный фотограф, так и начинающий фотолюбитель. Новый смартфон гарантирует высочайшее качество фотографий вне зависимости от обстановки или освещения - вы сможете запечатлеть все ярчайшие моменты вашей жизни.

Превосходная производительность новейших чипсетов

Восьмиядерные чипсеты Kirin 710 обеспечивают Honor 8X великолепные показатели производительности. По сравнению со смартфонами предыдущего поколения эксплуатационная эффективность одного ядра ЦП в новой модели увеличилась на 75%. Honor 8X оснащён графическим процессором Mali G51 в сочетании с революционной технологией GPU Turbo. Общая производительность ГП повысилась на 130% по сравнению с устройствами предыдущего поколения, обеспечивая исключительный эффект графики для самых требовательных геймеров.

Honor 8X имеет 128 ГБ ПЗУ и поддерживает дополнительные карты microSD ёмкостью до 400 ГБ. Смарт-интерфейс EMUI 8.2 не только обеспечивает бесперебойное функционирование системы, но и предоставляет новые функции, включая распознавание лица при слабом освещении и увлекательные элементы дополненной реальности (AR). В число других возможностей Honor 8X входит интеллектуальная технология энергосбережения и батарея 3750 мАч, позволяющая гаджету работать более одних суток на одном заряде.

Телекоммуникационные функции на базе ИИ повышают качество связи

В Honor 8X используются новейшие достижения в сфере ИИ-коммуникаций, обеспечивающие автоматическое распознавание сценариев слабого сигнала и сильных помех с последующей коррекцией качества голосовой связи во время разговора. Если пользователь находится в шумном окружении - например, в метро или на сильном ветру, - смартфон распознает фоновый шум и активирует смарт-функцию шумоподавления, обеспечивая отличную слышимость. Технологии ИИ-коммуникации также способны выявлять колебания силы сигнала - к примеру, при движении в лифте, - и быстро восстанавливать максимальную скорость соединения 4G, как только вы покинете кабину подъёмника. Вы не пропустите ни одного слова.

Г-н Джордж Чжао (George Zhao), президент бренда Honor, отметил: «Представляя новый Honor 8X, наш бренд задаёт новые стандарты с точки зрения баланса между стоимостью, дизайном и производительностью. Honor 8X не просто удовлетворяет потребности наших клиентов. Этот гаджет знаменует значительный прыжок вперёд в технологии смартфонов, бросая вызов привычному порядку вещей и расширяя границы возможного, сохраняя при этом акцент на эстетике дизайна. Наша новинка - это прекрасное воплощение минимализма, яркий пример технологических достижений и выдающегося мастерства. Honor 8X - истинный первопроходец, оснащённый передовыми флагманскими функциями».

Цена и доступность

Новая модель Honor 8X появится на прилавках магазинов Франции, Италии и Испании в среду, 3 октября. Позже в этом году новинку можно будет приобрести и в других странах мира.

Рынок Память Цена Доступность Франция 4 ГБ + 64 ГБ 249,90 евро 3 октября 2018 г. 4 ГБ + 128 ГБ 299,90 евро Италия 4 ГБ + 64 ГБ 269,90 евро 4 ГБ + 128 ГБ 299,90 евро Испания 4 ГБ + 64 ГБ 249,00 евро 4 ГБ + 128 ГБ 299,00 евро

О бренде Honor

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов, входящим в состав Huawei Group. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом «For the Brave» (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.hihonor.com или следите за нашими новостями на:

Контактная информация для представителей СМИ:

Шон Ли (Shawn Li), lixiao53@huawei.com