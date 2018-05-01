Honor 10 удостоен премии «EISA Lifestyle Smartphone 2018 - 2019»
03:30 ET
Новейший флагманский девайс от Honor – «идеальное решение» для молодого поколения
ГОНКОНГ (HONG KONG), 15 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Молодой, прогрессивный и инновационный бренд смартфонов Honor сегодня был удостоен премии Европейской ассоциации журналов по аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association (EISA)) – «EISA Lifestyle Smartphone 2018 – 2019». Эксперты EISA назвали Honor 10 «идеальным вариантом для самых требовательных молодых пользователей».
«EISA Lifestyle Smartphone 2018 - 2019 - третья награда EISA для бренда Honor. Столь высокое признание на рынке красноречиво свидетельствует, что Honor завоевывает сердца и умы молодежи по всему миру, - отметил Джордж Чжао (George Zhao), президент Honor. - Honor 10 - чрезвычайно популярный флагманский смартфон. Эта модель уже демонстрирует поистине рекордные показатели продаж».
Выпуск Honor 10 - флагманской модели бренда на 2018 год, - ознаменовал появление на рынке двух революционных технологий. Специалисты EISA высоко оценили «самую «умную» камеру» Honor 10 и современное «программное обеспечение на базе ИИ, способное распознавать и корректировать настройки фото- и видеосъемки в 500 различных сценариях». Жюри EISA также отметили «потрясающий алюминиевый корпус Honor 10 и уникальный дизайн задней панели из стекла - доступный в четырех стильных цветовых вариантах».
Honor 10 получает восторженные отзывы от ведущих СМИ сферы потребительской электроники и поклонников бренда по всему миру. Через три месяца после запуска в Китае и через два месяца после мировой презентации в Лондоне продажи флагмана превысили отметку в 3 миллиона единиц. И за это время пользователи успели оценить все потрясающие функции смартфона. Honor 10 отмечен более чем 10 премиями от отраслевых масс-медиа, получив награды Выбор редакции от Android Headline, Лучший смартфон среднего ценового сегмента от Wired; титулы Лучший смартфон 2018 года от Tech Radar и Лучший смартфон до $400 и Лучший выбор от Android Central, а также Лучший смартфон-2018 от Pocket Lint.
Краткий обзор ключевых характеристик Honor 10:
Камера AI 2.0
- Задняя камера 24 МП + 16 МП с независимым встроенным процессором NPU и первой в отрасли технологии семантической сегментации изображения
- Фронтальная камера 24 МП, также оснащенная технологией AI 2.0
- Автоматическая стабилизация изображения (AIS)
Авангардный дизайн
- 15 слоев трехмерного стекла на тыльной поверхности обеспечивают красочное сияние корпуса под любым углом зрения при естественном освещении или в тени.
- Смартфон Honor 10 поставляется в потрясающих цветовых вариациях – Phantom Blue и Phantom Green.[1] Эти две уникальных расцветки были созданы специалистами Paris Aesthetics Center, ожививших креативность и энтузиазм инженеров и дизайнеров Honor
Прочее
- GPU Turbo
- Фронтальный ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, защищенный стеклом
- 5,84-дюймовый экран FullView FHD+ с безрамочным дисплеем 19:9
- 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ/128 ГБ ПЗУ
- Аккумулятор 3 400 мАЧ с технологией Honor SuperCharge[2] 5В/4,5 А (типовое значение)
- EMUI 8.1 на базе Android 8.1
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[1] Модель также поставляется в цветовых вариантах Midnight Black и Phantom Grey.
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[2]Исходя из результатов тестирования в лаборатории Honor.
О бренде Honor
Honor является ведущим электронным брендом смартфонов, входящим в состав Huawei Group. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом «For the Brave» (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.
О Европейской ассоциации журналов по аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association (EISA))
Созданная в 1982 году Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике (European Imaging Sound Association (EISA)) представляет собой союз средств массовой информации, посвященных тестированию потребительской электроники. Членами ассоциации являются 50 журналов по аудио-, видео-, фото- и мобильной технике из 20 стран Европы. Премии EISA считаются одной из самых престижных рекомендаций для электронных гаджетов и ключевым индикатором, на который обращают внимание потребители при выборе продукта.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/730258/Honor10_EISA_Award.jpg