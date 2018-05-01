Honor 10 удостоен премии «EISA Lifestyle Smartphone 2018 - 2019»

«EISA Lifestyle Smartphone 2018 - 2019 - третья награда EISA для бренда Honor. Столь высокое признание на рынке красноречиво свидетельствует, что Honor завоевывает сердца и умы молодежи по всему миру, - отметил Джордж Чжао (George Zhao), президент Honor. - Honor 10 - чрезвычайно популярный флагманский смартфон. Эта модель уже демонстрирует поистине рекордные показатели продаж».

Выпуск Honor 10 - флагманской модели бренда на 2018 год, - ознаменовал появление на рынке двух революционных технологий. Специалисты EISA высоко оценили «самую «умную» камеру» Honor 10 и современное «программное обеспечение на базе ИИ, способное распознавать и корректировать настройки фото- и видеосъемки в 500 различных сценариях». Жюри EISA также отметили «потрясающий алюминиевый корпус Honor 10 и уникальный дизайн задней панели из стекла - доступный в четырех стильных цветовых вариантах».

Honor 10 получает восторженные отзывы от ведущих СМИ сферы потребительской электроники и поклонников бренда по всему миру. Через три месяца после запуска в Китае и через два месяца после мировой презентации в Лондоне продажи флагмана превысили отметку в 3 миллиона единиц. И за это время пользователи успели оценить все потрясающие функции смартфона. Honor 10 отмечен более чем 10 премиями от отраслевых масс-медиа, получив награды Выбор редакции от Android Headline, Лучший смартфон среднего ценового сегмента от Wired; титулы Лучший смартфон 2018 года от Tech Radar и Лучший смартфон до $400 и Лучший выбор от Android Central, а также Лучший смартфон-2018 от Pocket Lint.

Краткий обзор ключевых характеристик Honor 10:

Камера AI 2.0

Задняя камера 24 МП + 16 МП с независимым встроенным процессором NPU и первой в отрасли технологии семантической сегментации изображения

Фронтальная камера 24 МП, также оснащенная технологией AI 2.0

Автоматическая стабилизация изображения (AIS)

Авангардный дизайн

15 слоев трехмерного стекла на тыльной поверхности обеспечивают красочное сияние корпуса под любым углом зрения при естественном освещении или в тени.

Смартфон Honor 10 поставляется в потрясающих цветовых вариациях – Phantom Blue и Phantom Green.[1] Эти две уникальных расцветки были созданы специалистами Paris Aesthetics Center, ожививших креативность и энтузиазм инженеров и дизайнеров Honor

Прочее

GPU Turbo

Фронтальный ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, защищенный стеклом

5,84-дюймовый экран FullView FHD+ с безрамочным дисплеем 19:9

4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ/128 ГБ ПЗУ

Аккумулятор 3 400 мАЧ с технологией Honor SuperCharge [2] 5В/4,5 А (типовое значение)

5В/4,5 А (типовое значение) EMUI 8.1 на базе Android 8.1

[1] Модель также поставляется в цветовых вариантах Midnight Black и Phantom Grey. [2]Исходя из результатов тестирования в лаборатории Honor.

О бренде Honor

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов, входящим в состав Huawei Group. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом «For the Brave» (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

О Европейской ассоциации журналов по аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association (EISA))

Созданная в 1982 году Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике (European Imaging Sound Association (EISA)) представляет собой союз средств массовой информации, посвященных тестированию потребительской электроники. Членами ассоциации являются 50 журналов по аудио-, видео-, фото- и мобильной технике из 20 стран Европы. Премии EISA считаются одной из самых престижных рекомендаций для электронных гаджетов и ключевым индикатором, на который обращают внимание потребители при выборе продукта.