Honor 10 a été nommé « Smartphone qui privilégie l'art de vivre par l'EISA pour 2018 - 2019 »

« Le prix du "Smartphone qui privilégie l'art de vivre de l'EISA pour 2018 - 2019" est la troisième récompense attribuée à Honor par l'EISA. Cette importante reconnaissance du marché montre que la marque Honor a conquis le cœur et l'esprit des jeunes à travers le monde », a déclaré George Zhao, président de Honor. « Le Honor 10 est un smartphone emblématique, immensément populaire. Il a déjà atteint des chiffres de vente record. »

Le lancement du Honor 10, le smartphone emblématique de Honor pour l'année 2018, a permis de présenter au public deux technologies révolutionnaires en matière de smartphones. L'EISA a salué le Honor 10 pour son « système de caméra le plus intelligent sur le marché » et son « logiciel d'intelligence artificielle avancé, qui permet de reconnaître et régler les paramètres de prise de vue dans jusqu'à 500 situations différentes ». L'EISA a également fait remarquer que le Honor 10 possède « un superbe cadre en aluminium et une face arrière en verre, disponible en quatre couleurs élégantes ».

Le Honor 10 a été bien accueilli par les plus importants médias de premier plan traitant des technologies et par les fans à travers le monde. Trois mois après son lancement en Chine et deux mois après son lancement mondial à Londres, le Honor 10 a été vendu à plus de trois millions d'unités. Le soutien des utilisateurs, quant à lui, a été extrêmement positif en ce qui concerne les nombreuses fonctionnalités clés du smartphone. Le Honor 10 a obtenu plus de 10 récompenses de la part des médias du secteur et a reçu le prix du choix de l'éditeur par Android Headline, le prix du meilleur smartphone de milieu de gamme de Wired ; il a été nommé meilleur smartphone pour l'année 2018 par Tech Radar, meilleur téléphone à 400 $ et prix du Choix par Android Central et a été reconnu comme étant le meilleur smartphone 2018 par Pocket-Lint.

Rappel des principales caractéristiques du Honor 10 :

Caméra AI 2.0

Caméra arrière 24 MP + 16 MP, qui s'appuie sur un processeur NPU intégré indépendamment et sur la toute nouvelle technologie de segmentation sémantique d'image dans l'industrie

Caméra avant 24 MP, qui dispose également de la technologie AI 2.0

Stabilisation automatique de l'image (Automatic Image Stabilization - AIS)

Conception avant-gardiste

Cette conception, avec ses 15 couches de verre 3D à l'arrière, révèle un éclat chatoyant sous tous les angles, à la lumière naturelle et à l'ombre.

Le Honor 10 offre une étonnante combinaison de couleurs à ses clients, les Phantom Blue et Phantom Green.[1] Ces deux couleurs emblématiques et innovantes, réalisées par le Centre d'esthétique de Paris , montrent la créativité et l'enthousiasme des ingénieurs et concepteurs de Honor.

Autres

GPU Turbo

Capteur d'empreintes digitales à ultrasons sous le verre en placement frontal

Écran FHD+ visionnage complet de 5,84 pouces avec un affichage sans encadrement de 19:9

Mémoire vive de 4 Go et mémoire ROM de 64/128 Go

Honor SuperCharge [2] 5 V/4,5 A avec batterie de 3 400 mAh (valeur typique)

5 V/4,5 A avec batterie de 3 400 mAh (valeur typique) EMUI 8.1 basé sur Android 8.1

[1] Existe aussi en Midnight Black et Phantom Grey. [2] D'après les tests du laboratoire de Honor

À propos de Honor

Honor est l'une des principales marques électroniques de smartphones de Huawei Group. Conformément à son slogan « For the Brave » (pour les braves), la marque a été conçue pour répondre aux besoins des natifs du numérique, en fournissant des produits optimisés pour Internet qui offrent une expérience utilisateur de qualité supérieure, stimulent l'action, favorisent la créativité et permettent aux jeunes de réaliser leurs rêves. Honor se démarque ainsi et fait valoir sa propre détermination à concevoir les choses différemment et à prendre les mesures nécessaires pour intégrer les technologies et les innovations les plus récentes au profit de ses clients.

À propos de l'European Imaging and Sound Association (EISA)

Créée en 1982, l'European Imaging Sound Association (EISA) est une association de multimédia qui a pour but de tester des produits électroniques grand public. Réunissant 50 magazines sur l'audio, la téléphonie mobile, la vidéo et la photo de 20 pays européens, les récompenses de l'EISA font partie des recommandations les plus prestigieuses pouvant être décernées et constituent des indications clés pour les consommateurs en matière de décision d'achat.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/730258/Honor10_EISA_Award.jpg