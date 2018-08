Honor 10 escolhido o ‘Smartphone de Estilo de Vida da EISA 2018 – 2019’

O lançamento do Honor 10, o emblemático smartphone da Honor para 2018, apresentou aos consumidores duas revolucionárias tecnologias de smartphone. A EISA condecorou o Honor 10 por ter "o sistema de câmera mais inteligente do mercado" e um avançado "software de IA que é capaz de reconhecer e ajustar configurações de tomada de imagens para 500 situações diferentes de estilo de vida". A EISA também destacou a "deslumbrante estrutura de alumínio e o design traseiro em vidro do Honor 10 – disponível em quatro modernas cores".

O Honor 10 é bem-recebido pelo primeiro time das mídias de tecnologia de consumo e por fãs de todo o mundo. Três meses desde o lançamento na China – e dois meses após o lançamento mundial, em Londres, o Honor 10 vendeu mais de três milhões de unidades. E, devido a muitos dos principais recursos do smartphone, o apoio dos usuários tem sido esmagadoramente positivo. O Honor 10 obteve mais de 10 prêmios da mídia do setor, recebendo o prêmio Escolha do Editor, do Android Headline, Melhor Smartphone Acessível e de Boa Qualidade , da Wired, escolhido o Melhor Smartphone de 2018 pelo Tech Radar e o Melhor Telefone de US$400 e o Prêmio Escolha, do Android Central, Melhor Smartphone de 2018, do Pocket-Lint.

Resumo dos principais recursos do Honor 10:

Câmera AI 2.0

Câmera traseira 24MP + 16MP, suportada pelo processador NPU embutido de modo independente e pela primeira tecnologia de segmentação semântica de imagem do setor

Câmera frontal 24MP, também suportada pela tecnologia AI 2.0

Estabilização Automática de Imagem (AIS, em inglês)

Design de vanguarda

15 camadas de vidro 3D na parte traseira, em design que revela um brilho colorido de qualquer ângulo, em luz natural e na sombra.

O Honor 10 leva uma deslumbrante combinação de cores aos consumidores – a Phantom Blue, Phantom Green.[1] Esta duas icônicas e inéditas cores foram criadas no The Paris Aesthetics Center, onde a criatividade e o entusiasmo dos engenheiros e designers da Honor ganharam vida

Outros

GPU Turbo

Sensor frontal ultrassônico com impressão digital sob o vidro

Tela FullView FHD+ de 5.84 polegadas com um visor sem moldura de 19:9

RAM de 4GB e ROM de 64GB/128GB

Honor SuperCharge [2] 5V/4.5A com a bateria de 3.400 mAh (valor típico)

5V/4.5A com a bateria de 3.400 mAh (valor típico) EMUI 8.1 com base em Android 8.1

[1] Também disponível em Midnight Black e Phantom Grey. [2] Com base nos testes do laboratório da Honor.

Sobre a Honor

A Honor é uma e-marca de smartphones líder do Huawei Group. Alinhada com seu slogan, "Para os fortes" ("For the Brave"), ela foi criada para com produtos otimizados para a internet que oferecem experiências superiores de usuário, inspiram ações, promovem a criatividade e empoderam os jovens para que alcancem seus sonhos atender as necessidades de nativos digitais. Ao fazer isso, a Honor se destacou – demonstrando sua própria bravura de fazer coisas de maneira diferente e de dar os passos necessários para levar a seus clientes as mais recentes tecnologias e inovações. .

Sobre a Associação Europeia de Imagem e Som (EISA)

Fundada em 1982, a Associação Europeia de Imagem e Som (EISA, em inglês) é uma associação multimídia que testa produtos eletrônicos de consumo. Com uma afiliação que inclui 50 revistas de áudio, mobilidade, vídeo e fotografia de 20 países, os prêmios da EISA são conhecidos como uma das mais prestigiosas recomendações aos consumidores que produtos podem receber e uma indicação de peso para suas melhores decisões de compras.

