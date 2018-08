Honor 10, le modèle phare le plus innovant en 2018 avec la photographie AI et la conception exquise de verre d'Aurora, est officiellement lancé en Indonésie

La première caractéristique majeure est la technologie avancée AI 2.0, appliquée principalement à l'appareil photo à double objectif du téléphone intelligent. La seconde est le design CMF[1] de l'Honor 10, un côté arrière en verre 3D avec un superbe revêtement optique, à l'échelle nanométrique, composé de 15 couches de couleurs chatoyantes, créé par le Centre d'esthétique de Paris. La troisième caractéristique est le GPU Turbo (processeur graphique), une accélération de traitement graphique révolutionnaire avec une intégration matérielle et logicielle sophistiquée qui augmente considérablement l'efficacité du traitement graphique des téléphones mobiles afin d'offrir aux utilisateurs une expérience mobile plus fluide et plus rapide. Doté de trois innovations révolutionnaires majeures, le Honor 10 sera disponible à 6.999.000 IDR en précommande au Lazada du 6 août au 10 août à 11 h.

« Nous croyons que la recette du succès est simple : donner aux consommateurs un très bon produit ! C'est ce que nous nous efforçons d'atteindre chez Honor », a déclaré James Yang, président d'Honor en Indonésie. « Cependant, nous ne faisons pas que de bons produits, mais nous voulons co-créer un nouveau style de vie avec les jeunes du monde entier. Grâce à l'introduction de Honor 10, un produit inégalé d'une valeur imbattable, nous croyons que nous pouvons atteindre notre objectif d'être l'une des trois meilleures marques de téléphones intelligents en Indonésie au cours des trois prochaines années. »

Honor croit au pouvoir de la co-création. Aujourd'hui, Honor a également annoncé ses partenariats avec son partenaire Gameloft ; des applications de diffusion en direct, Bigo Live, Live.me, Nonolive, Kittylive, Uplive, 17 ; et une application de film court, Kwai Go. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires stratégiques et la communauté d'Honor, Honor continuera à co-créer une expérience de marque unique pour les natifs numériques en Indonésie.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Honor en tant que marque électronique de premier plan pour téléphones intelligents qui continue de créer de superbes appareils. Honor 10 est vraiment un téléphone parfaitement adapté pour expérimenter les jeux Gameloft ! Le GPU turbo est conçu pour améliorer l'efficacité énergétique et la performance générale lors de la lecture de jeux graphiquement intensifs. Ces améliorations sont définitivement au service de l'expérience de jeux que Gameloft veut offrir à ses utilisateurs », a déclaré Arthur Constant, responsable national de Gameloft en Indonésie.

Avec ses dispositifs innovants et sa stratégie de ciblage précise, Honor continue de dominer l'industrie sur son marché domestique chinois en tant que marque électronique de téléphones intelligents n° 1 et elle continue de se développer rapidement à l'étranger, y compris en Indonésie. La marque a réalisé, au cours du premier semestre 2018, une augmentation de son volume de ventes internationales en dehors de la Chine de 150 % en glissement annuel. En Indonésie, Honor vient de publier son résultat semestriel avec une réalisation remarquable de 100 % de croissance mensuelle au premier semestre 2018. En mai de cette année, Honor a dépassé Apple pour devenir la marque russe de téléphones intelligents n° 2 en termes de volume de ventes. La marque est également le fournisseur de téléphones intelligents à la croissance la plus rapide en Inde avec une augmentation de 300 % du volume des ventes et des revenus au premier semestre de 2018.

Fonctionnalités clés de la série du Honor 10

Appareil photo AI 2.0



Caméra arrière 24 Mpx + 16 Mpx



La caméra Honor 10 IA à double objectif 24 Mpx + 16 Mpx a été développée et prise en charge par le processeur NPU (NPU, unité de processus neural) du jeu de puces Kirin 970. Cela signifie qu'elle reconnaît plus de 500 scénarios dans 22 catégories en temps réel. Elle peut identifier les contours de divers objets environnants, comme le ciel, les plantes, les gens ou même une chute d'eau, et identifier leurs emplacements instantanément.

Cette fonctionnalité est prise en charge par la technologie de segmentation d'image sémantique, une première de l'industrie, qui permet à Honor 10 d'identifier plusieurs objets dans une seule image. C'est ici que Honor 10 se démarque vraiment des autres. Ces fonctionnalités inédites de Honor 10 appliquent des paramètres spécifiques à chaque photo en temps réel lors de la prise de vue, ce qui fait que chaque photo prise ressemble à un cliché professionnel, et ce, en un seul clic.

Caméra frontale 24 Mpx



La technologie AI 2.0 sur Honor 10 est compatible avec non seulement sa caméra arrière, mais aussi sa caméra frontale de 24 mégapixels, ce qui fait de cet appareil le compagnon intelligent de l'utilisateur. Il prend en charge la reconnaissance de visage 3D, optimise les détails du visage et détecte plus d'une centaine de points du visage à une précision au niveau du pixel.

La caméra frontale de Honor 10 prend également en charge les effets d'éclairage de studio avec une gamme de conditions d'éclairage. La reconnaissance faciale avancée et précise assure un effet Bokeh précis et capture les caractéristiques subtiles du visage de tout le monde, même lors d'une « prise d'autoportrait en groupe ».

Stabilisation automatique de l'image (AIS)



Honor 10 recevra une mise à niveau du logiciel AIS qui sera dotée d'une amélioration de l'image qui minimise le flou et compense le tremblement de l'appareil lors de la capture de photos et de vidéos. En l'espace de 0,2 seconde, le logiciel détecte si l'appareil est tenu à la main avec une précision de 98 % et règle automatiquement l'exposition et le cadrage en utilisant la reconnaissance de scène IA.

Design avant-gardiste



Verre Aurora, éclat sous tous les angles



Le processus de finition minimaliste de l'Honor 10 n'a pas été simple, il est le résultat d'une série de techniques industrielles de calibre mondial et de processus d'ingénierie sophistiqués qui exigeaient la plus grande précision ainsi qu'une manipulation délicate. Le design en verre d'Honor 10 est fait avec 15 couches de verre 3D à l'arrière et ce design révèle un corps arrière coloré.

Couleurs chics et élégantes conçues par le Centre d'esthétique de Paris



Immergé dans l'histoire de l'art et le monde numérique, l'Honor 10 apporte une combinaison étonnante de couleurs aux consommateurs, le bleu fantôme et le vert fantôme.[2] Ces deux couleurs emblématiques et révolutionnaires ont été créées au Centre d'esthétique de Paris où la créativité et l'enthousiasme des ingénieurs et concepteurs de Honor sont nés.

Caractéristiques tendance toutes-en-une : FullView et le capteur d'empreintes digitales à ultrasons sous le verre de Honor



L'Honor 10 possède, une première de l'industrie, le premier capteur d'empreintes digitales à ultrasons placé sous le verre et un écran FullView FHD+ de 5,84 pouces avec un écran 19:9 sans cadre et un ratio-écran/appareil de 86 %.

Expérience améliorée et intime



Processeur NPU



L'Honor 10 est alimenté par un processeur NPU intégré indépendamment. La mémoire RAM de 4 Go et la mémoire ROM de 64 Go/128 Go offrent suffisamment d'espace pour stocker tous vos moments passionnants enregistrés dans des galeries, des applications et des fichiers. Le Honor 10 est également livré avec le super chargeur Honor[3] 5 V/4,5 A avec la batterie de 3400 mAh (valeur type), il peut recharger 50 % de la puissance en 25 minutes.

EMUI 8.0



L'Honor 10 utilise la dernière interface utilisateur EMUI 8.1. Cela représente une amélioration globale des fonctions et des capacités logicielles, et en particulier de la fonction conversation aisée, qui réduit le bruit de fond dans un environnement venteux lorsque l'utilisateur parle en mode mains libres sur la route et qui augmente le volume de chuchotement pour des conversations tranquilles.

GPU Turbo



GPU Turbo est une technologie d'accélération de traitement graphique intégrée matérielle et logicielle. Il reconstruit le cadre de traitement graphique traditionnel dans le système de couche inférieure et améliore grandement l'expérience de l'utilisateur. Cette avancée technologique peut améliorer l'efficacité du traitement graphique de 60 %, tout en réduisant de 30 % la consommation d'énergie SoC (puce-système), ce qui porte le jeu mobile au niveau supérieur.

[1]Couleur, fabrication, finition (CMF) dans le design industriel [2]Est également disponible en noir nuit. [3] Basé sur les tests du laboratoire de Honor.

À propos de Honor

Honor est l'une des principales marques électroniques de téléphones électroniques. Alignée sur son slogan « For the brave » (pour les courageux), la marque a été créée pour répondre aux besoins des jeunes nés à l'ère du numérique grâce à des produits optimisés pour Internet qui offrent des expériences utilisateur supérieures, incitent à l'action, favorisent la créativité et autonomisent les jeunes dans la réalisation de leurs rêves. De cette façon, Honor se démarque en faisant valoir sa détermination à concevoir les choses différemment et à prendre les mesures nécessaires pour intégrer les technologies et les innovations les plus récentes au bénéfice de ses consommateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/726253/Honor_10.jpg

