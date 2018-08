Honor 10 wybrany najlepszym smartfonem pod względem stylu życia EISA 2018 - 2019

– Wyróżnienie EISA 2018 - 2019 dla najlepszego smartfonu pod względem stylu życia jest trzecią nagrodą EISA dla marki Honor. Ten ważny sygnał uznania na rynku potwierdza to, że marka Honor podbija serca i umysły młodych ludzi na całym świecie – skomentował George Zhao, prezes firmy Honor. – Model Honor 10 jest niezwykle popularnym smartfonem flagowym. Już pobił wszelkie rekordy sprzedaży – dodał prezes.

Wprowadzenie na rynek Honor 10, flagowego smartfonu marki Honor na rok 2018, dało konsumentom dostęp do dwóch rewolucyjnych technologii. EISA pochwaliła model Honor 10 za „najbardziej inteligentny system aparatów na rynku" i zaawansowane „oprogramowanie sztucznej inteligencji, które rozpoznaje i dopasowuje ustawienia ujęć aż w 500 sytuacjach z życia wziętych". Organizacja EISA zwróciła także uwagę na „wyjątkową aluminiową ramę i tylną obudowę ze szkła w czterech stylowych kolorach" modelu Honor 10.

Model Honor 10 spotkał się z pozytywnym odbiorem w najlepszych publikacjach technologii konsumenckiej i wśród fanów na całym świecie. W trzy miesiące od wprowadzenia modelu na rynek w Chinach i dwa miesiące po międzynarodowej premierze w Londynie firma sprzedała już ponad 3 miliony egzemplarzy modelu Honor 10. Wiele kluczowych funkcji smartfonu cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników. Model Honor 10 zdobył ponad 10 wyróżnień od publikacji branżowych, w tym nagrodę Android Headline Editor's Choice , wyróżnienie dla najlepszego smartfonu klasy średniej czasopisma „Wired", tytuł najlepszego smartfonu roku 2018 publikacji „Tech Radar", nagrodę Choice Award i wyróżnienie dla najlepszego telefonu w kategorii do 400 dolarów od Android Central oraz tytuł najlepszego smartfonu na rok 2018 przyznany przez Pocket-Lint.

Podsumowanie najważniejszych funkcji modelu Honor 10:

Aparat AI 2.0

Tylny aparat 24 MP + 16 MP obsługiwany przez niezależnie wbudowany procesor NPU i pierwsze w branży rozwiązanie semantycznej segmentacji obrazu.

Przedni aparat 24 MP także zasilany przez technologię AI 2.0.

Automatyczna stabilizacja obrazu (AIS)

Awangardowe wzornictwo

15 warstw szkła 3D z tyłu, wzór umożliwia dostrzeżenie kolorowego blasku pod każdym kątem, w świetle naturalnym i w cieniu.

Honor 10 wnosi wspaniałe połączenie kolorów do życia klientów: Phantom Blue i Phantom Green[1]. Te dwa kultowe i przełomowe odcienie zostały utworzone w The Paris Aesthetics Center, gdzie kreatywność i entuzjazm inżynierów i projektantów Honor przełożyły się na konkretny obiekt.

Inne

GPU Turbo

Przedni, ultradźwiękowy sensor odcisków palca pod szkłem

5,84-calowy ekran FullView FHD+ z bezramowym wyświetlaczem 19:9

4 GB RAM i 64GB/128 GB ROM

Honor SuperCharge [2] 5 V/4,5 A z baterią 3400 mAh (wartość typowa)

5 V/4,5 A z baterią 3400 mAh (wartość typowa) EMUI 8.1 na bazie Android 8.1

[1] Model dostępny jest także w kolorze Midnight Black i Phantom Grey. [2] Na podstawie testów wykonywanych w laboratorium Honor.

O Honor

Firma Honor jest wiodącą e-marką smartfonów należącą do Huawei Group. Zgodnie ze sloganem „For the Brave" marka powstała w celu sprostania potrzebom pokolenia cyfrowego poprzez ofertę produktów zoptymalizowanych w internecie, które zapewniają nieporównywalną satysfakcję użytkownika, zachęcają do podejmowania działań, krzewią kreatywność i dodają młodym siły do realizacji marzeń. To właśnie w ten sposób marka Honor wyróżnia się na tle konkurencji, skupiając się na podkreślaniu własnej odwagi koniecznej do wypracowania nowego podejścia i podjęcia kroków niezbędnych do wprowadzenia na rynek najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

O Europejskim Stowarzyszeniu Obrazu i Dźwięku (EISA)

Założone w 1982 r. Europejskie Stowarzyszenie Obrazu i Dźwięku (EISA) to organizacja multimedialna przeprowadzająca testy elektronicznych produktów konsumenckich. Licząca 50 członków spośród magazynów dźwiękowych, mobilnych, obrazu i zdjęć z 20 europejskich krajów organizacja przyznaje nagrody EISA uznawane za jedne z najbardziej prestiżowych odznaczeń konsumenckich i wyznacznik najlepszych decyzji zakupowych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/730258/Honor10_EISA_Award.jpg