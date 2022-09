HONOR 70 reconhecido como "Melhor da IFA" com vários prêmios de mídia

BERLIM, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na atual IFA Consumer Electronics Show (feira internacional de produtos eletrônicos de consumo), a marca global de tecnologia HONOR esteve, pela primeira vez, no palco principal do evento, apresentando sua visão de "Abraçando o Futuro Conectado" e trazer os mais recentes produtos HONOR da série N para mercados globais.

Trazendo, pela primeira vez, o novo sensor de imagem IMX800 da Sony, o fino e elegante HONOR 70 apresenta um desempenho de câmera excepcional nesta categoria. O novo modo de Solo Cut, que oferece uma nova forma de gravar vlogs, atende exatamente ao que os criadores de vídeo desejam.

A HONOR ganhou um total de 35 prêmios da mídia mundial neste ano, dos quais 21 foram ganhos pelo HONOR 70 em várias categorias. Um grande número de meios de comunicação de tecnologia líderes mundiais classificou o HONOR 70 como o "Melhor da IFA". A gigante global de mídia tecnológica TechRadar afirmou que o HONOR 70 é "um dos melhores telefones Android do ano". A Forbes, uma liderança em mídia de negócios internacional, também disse que o HONOR 70 é "um produto completo de peso".

Os outros novos produtos da série N da HONOR também foram reconhecidos pela mídia tecnológica mundial e vertical. Na avaliação do HONOR MagicBook 14 pela Trusted Review, foi dito que ele é "um laptop de produtividade fantástica e uma ótima alternativa ao MacBook Air para aqueles que desejam continuar com o Windows". Notavelmente, o HONOR Pad 8, com seu excelente desempenho em entretenimento de áudio e vídeo, também recebeu o prêmio de Melhor da IFA pela revista de música e entretenimento mundialmente famosa, a Billboard.

O HONOR 70 já está disponível em mercados selecionados da Europa, com um preço inicial de 549 euros. O HONOR MagicBook 14 e o HONOR Pad 8 também estão previstos para chegar em mercados selecionados da Europa, com pré-encomendas abertas a partir de agora.

FONTE HONOR

