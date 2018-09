Honor 9i prichádza v znamení „Krásy všade navôkol", aby sa stal štýlovou ikonou indonézskeho odvetvia smartfónov

Krásny zvnútra aj zvonku, Honor 9i je štýlová ikona a dokonalý prístroj, ktorý zachytí a bude zdieľať najlepšie momenty vášho života pomocou 12-vrstvového skla so zrkadlovým efektom, skvelého 16MP predného fotoaparátu a 13MP + 2MP duálneho zadného fotoaparátu. Na zlepšenie užívateľskej skúsenosti má Honor zabudované aj najnovšie technológie prinášajúce výkon skutočnej vlajkovej lode.

„Ako inovatívna a trendová značka obľúbená u indonézskej mládeže milujúcej zábavu má značka Honor naďalej zámer prichádzať s produktmi, ktoré podporia individualitu a kreativitu jej fanúšikov," uviedol James Yang, prezident značky Honor Indonézia. „Pre Honor je dôležité poskytovať zákazníkom cenovo dostupné produkty, ktoré ich prekvapia a potešia. Honor 9i je krásny telefón s bezkonkurenčným výkonom. Sme presvedčení, že naši fanúšikovia v Indonézii si užijú všetky jeho skvelé nové funkcie."

Počas uvedenia nového člena rodiny tiež Honor oznámil partnerstvo so spoločnosťou KLY Media Group. Obe spoločnosti majú rovnaké poslanie zabezpečiť mladým ľuďom prílev čerstvých informácií a kreativity prostredníctvom vysoko inovatívnej technológie. „Zvolili sme si za partnera Honor Indonézia hlavne vďaka sloganu značky „pre statočných", ktorý Honor napĺňa prostredníctvom svojich produktov od prvého momentu, kedy sa v Indonézii objavil. Honor spoluvytvára mladistvý životný štýl, čo výborne ladí s poslaním našej spoločnosti," uviedol Steve Christian, generálny riaditeľ spoločnosti KLY Media Group. „Ako možno viete, máme módne platformy ako napr. Fimela.com, športové médiá ako Bola.com a tiež zábavné médiá ako Kapanlagi.com a všetky sa zameriavajú práve na mladých ľudí. Je radosť spolupracovať s pobočkou Honor Indonézia a spolu s Honorom chceme mladým priniesť kvalitu do života."

Okrem partnerstva so spoločnosťou KLY Media Group spolupracoval Honor pri návrhu obalu pre Honor 9i aj so známym indonézskym dizajnérom Happa a jeho renomovanou značkou oblečenia. „Páčil sa mi dizajn smartfónu Honor, sledoval som uvedenie Honoru 9 Lite na trh, pretože ma veľmi zaujala jeho sklenená zadná strana. Prečítal som si tiež všetky správy informujúce o krásnom sklenenom dizajne Aurora, ktorým sa vyznačuje Honor 10 a bolo mi jasné, že vzniká nový trend smartfónov. Tentokrát ma inšpiroval dizajn a špeciálny farebný odtieň drozdieho vajca Honoru 9i. Rozhodol som sa navrhnúť obal pre krásny smartfón Honor 9i, aby bol ešte výnimočnejší," dodal Mel Ahyar, spoluzakladateľ firmy Happa Official. „Myslím, že dizajn smartfónov Honor zdôrazňuje mladistvosť a každý jeden produkt z dielne značky Honor predstavuje individuálny štýl jeho vlastníka."

Okrem KLY Media Group a značky Happa je Honor hrdý aj na celý rad ďalších obchodných partnerov ako je VivaVideo, KwaiGo, Tantan, Bigolive, Liveme a Nonolive. Honor verí v moc spoločnej tvorby a jeho cieľom je rozvíjať sa spolu s ostatnými obchodnými partnermi a dosiahnuť spoločne výrazný úspech.

S inovatívnymi zariadeniami a presne cielenou stratégiou spoločnosť Honor naďalej vedie vo svojom odvetví na domácom trhu ako špička medzi čínskymi e-značkami smartfónov, a popri tom rýchlo expanduje v zahraničí vrátane Indonézie. Značka dosiahla v prvom polroku 2018 medziročný nárast o 150% v medzinárodnom objeme predaja mimo Číny. V Indonézii Honor práve uverejnil polročný výsledok objemu predaja s pozoruhodným 100-percentným mesačným nárastom v prvej polovici roka 2018. V máji tohto roku Honor prekonal Apple, keď sa v Rusku prepracoval na druhú priečku medzi smartfónmi z hľadiska objemu predaja, po tom, čo bol v predchádzajúcich 13 mesiacoch stále na treťom mieste. Honor je tiež najrýchlejšie rastúcim predajcom smartfónov v Indii, s 300% nárastom objemu predaja a príjmov v prvej polovici roka 2018.

Kľúčové vlastnosti Honoru 9i

Dizajn – Módna ikona

Honor 9i má krásne štíhle telo, ktoré ideálne zapadne do ruky a ponúka celý rad úžasných farebných dizajnov s reflexným sklom. Smartfón je výnimočný 12 vrstvami 2,5D skla na zadnej aj prednej strane kvôli efektu zrkadlenia.

Kompaktnejšia konštrukcia má väčší, prispôsobiteľný displej s výrezom. Jeho obrazovka s priemerom 5,84" je umiestnená v zaoblenom tele, ktoré by malo tradičný 5,2" displej. Spotrebitelia s potešením zistia, že teraz môžu voľne prepínať medzi väčším 19:9 Notch View a 18:9 FullView displejom a stále si zachovávať veľké zorné pole pri hraní hier alebo pri sledovaní svojich obľúbených televíznych relácií a filmov.

Fotoaparát – znásobenie krásy

16MP predný fotoaparát s nastavením citlivosti ISO vytvára nový štandard pre selfíčka aj v prostredí s nízkym osvetlením. Funkcia svetelnej syntézy 4-v-1 inteligentne zvyšuje citlivosť, znižuje obrazový šum a zabezpečí jasnejší a teda atraktívnejší autoportrét.

13MP + 2MP zadný fotoaparát s dvomi šošovkami je obohatený o funkciu širokej apertúry a mnoho módov a nastavení pomáhajúcich zachytiť nádherné momenty vášho každodenného života.

Výkon – Kráska a zviera

Osemjadrový procesor Kirin 659 a systém EMUI 8.0 zaručujú plynulý a konzistentný výkon podporovaný robustným úložným priestorom o objeme 3GB/32GB a pamäťou 4GB/64GB, čo znamená, že možnosti sú pre používateľov nekonečné, či už používajú viacero aplikácií naraz, alebo hrajú komplikované hry.

Honor 9i ponúka dva spôsoby odomykania - tvárou alebo pomocou čítačky otlačkov prstov. To znamená, že si môžete otvoriť telefón bez toho, aby ste museli kdekoľvek vkladať svoje heslo alebo skenovať otlačky prstov. Odomykanie tvárou je rýchle a pohodlné v porovnaní s inými metódami a táto nová generácia multifunkčných otlačkov 4.0 dokáže smartfón odomknúť za 0,25 sekundy.[1]

Honor 9i bude k dispozícii v dvoch klasických a osvedčených farbách Midnight Black (polnočná čierna) a Sapphire Blue (zafírová modrá), a tiež v špeciálnom farebnom odtieni drozdieho vajca, ktorý sa na trhu v Indonézii objaví v októbri 2018. V priebehu uvedenia na trh James Yang, prezident spoločnosti Honor Indonézia a Chris Feng, globálny generálny riaditeľ firmy Shopee Group ohlásili oficiálnu cenu, dátum prvého predaja a tiež predajný kanál Honoru 9i. Tento smartfón bude na trhu k dispozícii už 20. septembra 2018 o 12:00 h len na portáli Shopee a jeho cena bude 2 599 000 IDR za 3+32 GB verziu a 3 099 000 IDR za 4+64 GB verziu. 20. septembra 2018 bude značka Honor sláviť svoj „Deň super značky Honor" a pri tejto príležitosti svojim zákazníkom ponúkne špeciálne zľavy na telefóny Honor 9Lite, Honor 7S, Honor 7A, Honor 7X, Honor10 a Honor View 10.

O značke Honor

Honor je popredná e-značka smartfónov, ktorá patrí do skupiny Huawei Group. V duchu sloganu „pre statočných" bola táto značka vytvorená pre potreby generácie digitálnych domorodcov prostredníctvom produktov optimalizovaných pre internet s dokonalou užívateľskou skúsenosťou, ktorá inšpiruje aktivity, podporuje kreativitu a nabáda mladých k napĺňaniu svojich snov. Na tejto ceste sa Honor odlíšil od ostatných značiek svojou vlastnou statočnosťou, ktorá ho priviedla k najnovšej technológii a inováciám pre svojich zákazníkov.

[1] Na základe laboratórneho testovania značky Honor

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/745928/Honor_9i_Launch_Event.jpg

