HONOR 9X se présente avec un affichage FullView extraordinaire et une triple caméra de 48 mégapixels, pour de magnifiques photos

HONOR 9X illustre l'attachement de la marque à offrir un ressenti smartphone à nul autre pareil. HONOR 9X, équipé d'une triple caméra de 48 mégapixels dotée d'une ouverture F/1,8 et d'un capteur d'un demi pouce, permet aux utilisateurs de saisir l'instant fugace en toute clarté. Fort d'algorithmes d'IA de pointe, son mode Super Nuit AIS permet des photos d'excellente qualité même dans des conditions où il y a peu de lumière et l'intégration d'une caméra Super Grand Angle à 120 degrés aide les utilisateurs à capter une plus grande surface à chaque prise de vue.

Un affichage FullView extraordinaire et un design Dynamic X à couper le souffle

La face avant de l'HONOR 9X est dotée d'un écran FullView immersif de 6,59 pouces, sa technologie d'affichage plein écran sans encoche ni séparation sur l'écran offrant une perspective visuelle ne détournant pas l'attention. Son écran LCD est l'un des plus grands pour un appareil HONOR, son fabuleux rapport écran/surface atteignant 91 %.

Outre l'affichage extraordinaire, HONOR va également plus loin dans le design de la coque. Inspiré des diamants, l'arrière de l'HONOR 9X comprend des carreaux géométriques taillés au diamant réfléchissant et réfractant la lumière pour créer le Dynamic X Design unique. Pour satisfaire les exigences esthétiques perfectionnées des utilisateurs, HONOR 9X est disponible dans les couleurs bleu saphir éblouissant et noir d'encre, le grand classique.

Autres caractéristiques du produit

Double panneau courbé 3D avec un cadre de 8,8 mm d'épaisseur

Prise casque de 3,5 mm

Connecteur USB de type C

Caméra pour selfie avec fenêtre contextuelle

Batterie 4 000 mAh pour toute la journée

128 Go de stockage interne pouvant être étendu à 640 Go avec une carte microSD de 512 Go

« Chez HONOR, nous estimons qu'il faut se maintenir aux avant-postes de l'innovation technologique et de la conception des smartphones pour assurer le meilleur ressenti possible à nos utilisateurs », a déclaré George Zhao, le Président d'HONOR. « L'arrivée de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IdO) modifie les modes de vie des consommateurs. HONOR 9X, fort de possibilités de caméra exceptionnelles, d'un design élégant et de performances logicielles sans équivalent, a été conçu dès le départ pour notre public jeune et dynamique. »

Une gamme de dispositifs portables pour agrémenter le mode de vie numérique

Les dispositifs connectés et intelligents se multipliant, HONOR ouvre la voie à une plus grande adoption des technologies portables, grâce à sa gamme d'écouteurs sans fil et de moniteurs d'activité physique. HONOR a récemment mis à niveau son HONOR Band 5 avec une toute nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de suivre leur taux de saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Associé au cardiofréquencemètre de contrôle 24/7, HONOR Band 5 aidera chacun à optimiser et rendre plus sûr ses exercices physiques.

HONOR lance également HONOR Band 5 Sport, un moniteur intégré à un capteur de suivi de mouvement à 6 axes, suivant précisément vos postures et mouvements de course à pied et vous invitant à y apporter des corrections, le cas échéant. Enfin, les écouteurs HONOR Sport Pro sont dotés d'un cordon cervical ergonomique assurant un confort d'écoute tout au long de la journée, une excellente qualité audio et une grande résistance à la transpiration, ce qui en fait le pendant idéal des séances d'entraînement.

George Zhao a ajouté : « Nous encourageons nos utilisateurs à mener une vie active en adoptant une routine quotidienne d'exercices physiques simples. Marque Sharp-tech appréciée des jeunes à travers le monde, nous pensons qu'il faut tirer parti de la technologie pour permettre à nos utilisateurs de mener une vie saine et heureuse. Le design de nos dispositifs portables est élégant et surtout, ce sont des partenaires de remise en forme fiables et perfectionnés. »

En vue d'assurer une expérience d'achat personnalisée et agréable, des services dignes de confiance et des produits concurrentiels, HONOR lancera aux Pays-Bas, le 24 octobre, sa plateforme de commercialisation à destination du grand public hihonor.com/nl, après son énorme succès en Chine, en Russie et en Malaisie. Première plateforme de ce type en Europe, hihonor.com/nl fournira les derniers produits HONOR avec une offre exclusive aux clients, mais aussi des expériences répondant à l'ensemble de leurs besoins, dont la livraison rapide, un service après-vente local et bien plus encore prochainement.

Bâtir un écosystème de dispositifs intelligents

Le lancement d'HONOR 9X et de sa gamme actualisée de dispositifs portables répond à la volonté de la marque de créer un monde plus connecté et intelligent pour le grand public. Le mois dernier, HONOR a dévoilé à l'occasion de l'IFA 2019 sa première stratégie d'IdO baptisée 1+8+N, comprenant un smartphone HONOR, huit catégories de dispositifs développés en internes et des produits d'accompagnement illimités de ses partenaires. Tournée vers l'avenir, la société s'apprête à lancer une plus grande variété de smartphones et de dispositifs portables afin de permettre au grand public de mener une vie plus connectée, intelligente et sans aspérité.

À propos d'HONOR

HONOR est une marque de smartphone de premier plan. La marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération numérique, grâce à des produits optimisés Internet qui offrent de plus grandes expériences utilisateur, incitent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. Ce faisant, HONOR se démarque et met en avant son propre courage qui est de faire les choses différemment et de prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

