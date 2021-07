HONOR a annoncé l'utilisation du Qualcomm Snapdragon 888 Plus et a révélé le concept du design de la série HONOR Magic3

Au cours de la discussion, Cristiano Amon a exprimé l'ambition de Qualcomm de libérer les possibilités des technologies 5G et d'IA pour offrir une expérience plus transformatrice et innovante aux utilisateurs. Il était également ravi d'annoncer HONOR parmi les premiers fabricants d'équipements (OEM) à lancer un smartphone alimenté par Snapdragon 888 Plus et a souligné les réalisations que les deux marques ont accomplies ensemble en peu de temps.

[1] Global CEO Tech Talk est un événement sous forme de discussion organisé par Reuters Plus.

George Zhao a souligné que la prochaine série HONOR Magic3 sera alimentée par le chipset Snapdragon 888 Plus de Qualcomm, notant : « Avec une mise à niveau de plus de 20 % des performances de l'IA, le Snapdragon 888 Plus est capable d'exécuter plusieurs réseaux neuronaux simultanément. Les performances de pointe de la plateforme offrent à la série HONOR Magic3 la flexibilité nécessaire pour offrir une expérience mobile et photographique de premier ordre. »

Le Global CEO Tech Talk a également été l'occasion pour HONOR d'en dire plus sur l'inspiration du design de la série HONOR Magic3, notant que le prochain smartphone avait été inspiré par les couleurs du « Magic Hour » (« Heure magique »), réputée dans le monde de la photographie et de la vidéo comme étant le meilleur moment de la journée pour capturer des images. Dans la période de 15 à 20 minutes avant le coucher du soleil ou après le lever du soleil, lorsque le soleil se situe entre -6° et -4° sous l'horizon, le ciel s'illumine d'un bleu foncé. Lorsque le soleil est entre -4° et 6° au-dessus de l'horizon, le ciel a une teinte rose, ou rose-or. Ces phases de couleurs pendant la « Magic Hour » ont donné à la série HONOR Magic3 son nom en deux couleurs : Blue Hour et Golden Hour.

En plus de révéler certaines des dernières technologies révolutionnaires d'HONOR, George Zhao a également échangé des points de vue avec Sitao Xu et Nathan Midler sur le projet d'HONOR visant à favoriser une vie intelligente et connectée pour les utilisateurs, en particulier en ce qui concerne la confidentialité, la santé et la forme physique, ainsi que le développement durable. Il a exprimé la forte croyance d'HONOR dans la notion de « Votre vie privée vous appartient », soulignant l'engagement de la marque à aider les consommateurs à mieux gérer leurs informations personnelles grâce à des systèmes et des solutions sécurisés. Pour y parvenir, George Zhao a noté qu'HONOR a spécifiquement créé le système d'exploitation HTEE (HONOR Trusted Execution Environment), une plateforme d'exploitation qui offre une protection de la confidentialité pour le paiement mobile et la reconnaissance faciale au plus haut niveau.

George Zhao a également révélé la stratégie de produits « 1+8+N » d'HONOR, qui met l'accent sur les smartphones en tant que noyau de la plateforme, tout en développant d'autres produits connectés pour offrir une expérience utilisateur de premier ordre pour le bureau mobile, la maison intelligente, la santé et le fitness, le divertissement mobile et plus encore. Dans le cadre de cette stratégie, HONOR a mis en place un laboratoire sportif commun avec l'Université Jiaotong de Shanghai pour favoriser l'innovation et renforcer son leadership dans le domaine du fitness, en développant des solutions de pointe en matière de santé et de fitness.

Pour plus d'informations sur le Global CEO Tech Talk ou pour regarder l'intégralité de la discussion, veuillez visiter https://www.reuters.com/article/sponsored/entering-the-realm-of-sci-fi .

