HONOR ajoute, à l'occasion de l'IFA 2020, une nouvelle montre intelligente de plein air et un ordinateur portable haute performance à son écosystème de vie intelligente adapté à tous les contextes

La montre HONOR Watch GS Pro est une montre intelligente robuste qui aide les aventuriers urbains à améliorer leurs performances et à explorer la vie à l'extérieur. Dotée d'une extraordinaire autonomie de 25 jours, la montre intelligente est l'une des plus durables que l'on puisse trouver actuellement sur le marché des articles de technologie mettable (wearable). Fabriquée pour résister à des environnements difficiles, elle est conforme à la norme militaire 14 MIL-STD-810G. Prenant en charge un système de double positionnement par satellite intégré et de haute précision, la HONOR Watch GS Pro est équipée d'une fonction de trajet de retour et d'une alerte de déviation d'itinéraire qui aident les utilisateurs à partir en exploration sans tracas. Par ailleurs, la montre HONOR Watch GS Pro prend en charge plus de 100 modes d'entraînement, dont l'alpinisme, la randonnée, le ski, la course en salle et en plein air et l'entraînement libre. Elle est également dotée de fonctions de santé intuitives qui veillent au bien-être des utilisateurs.

La montre HONOR Watch GS Pro pourra être pré-commandée sur HONOR Watch GS Pro UK, HONOR Watch GS Pro France, HONOR Watch GS Pro Germany, HONOR Watch GS Pro Italy et HONOR Watch GS Pro Spain à compter du 7 septembre au prix de détail suggéré par le fabricant de 249,9 €, et sera disponible en Noir anthracite, Blanc marne et Bleu camouflage.

HONOR Watch ES : votre entraîneur personnel virtuel en mouvement

La montre HONOR Watch ES s'adresse aux passionnés de condition physique qui aspirent à mener une vie plus saine. Offrant un écran AMOLED intelligent de 1,64 pouce, 95 modes d'entraînement, 12 parcours d'entraînement animés avec des cas de figure différents tels que le brûlage des graisses et le travail des abdominaux, ainsi qu'une gamme de capacités étonnantes de suivi de la santé et de la condition physique, la HONOR Watch ES aide les utilisateurs à gérer leur bien-être physique et mental tout en arborant un look tendance, sans avoir à payer le prix fort.

La montre HONOR Watch ES pourra être pré-commandée sur HONOR Watch ES UK, HONOR Watch ES France, HONOR Watch ES Germany, HONOR Watch ES Italy et HONOR Watch ES Spain à compter du 7 septembre au prix de détail suggéré par le fabricant de 99,9 € et sera disponible en Noir météorite, Rose corail et Blanc islandais.

HONOR MagicBook Pro : un outil puissant pour donner libre cours à votre créativité

Le HONOR MagicBook Pro, fourni avec Microsoft Windows 10, aide les professionnels de la création à améliorer leur productivité et encourage leur créativité. Doté d'un processeur de pointe AMD Ryzen 5 4600H, avec des cœurs graphiques Radeon™ intégrés, 6 cœurs et 12 fils d'exécution, le HONOR MagicBook Pro fonctionne en toute fluidité, y compris pendant la gestion de tâches complexes. Équipé d'un disque de stockage SSD PCIe NVMe ultra rapide de 512 Go et d'une mémoire RAM DDR4 à deux canaux de 16 Go, le HONOR MagicBook Pro garantit des vitesses de transfert de données fulgurantes lors de la lecture et du transfert de fichiers.[1] En outre, il arbore un superbe écran FullView de 16,1 pouces offrant une gamme de couleurs 100 % sRGB, ce qui fait de lui l'outil parfait pour regarder des photos et des films et naviguer sur le web, ainsi que pour les applications professionnelles qui exigent une plus grande précision des couleurs et une luminosité d'image constante. D'un petit format de 369 mm x 234 mm x 16,9 mm, le HONOR MagicBook Pro a un design compact et léger qui répond aux besoins de la main-d'œuvre flexible d'aujourd'hui et il permet aux utilisateurs de profiter des jeux, des films et de travailler en restant en mouvement.

HONOR a également annoncé sa collaboration avec Red Bull en tant que partenaire officiel des services mobiles et des PC de Red Bull Basement 2020. Le HONOR MagicBook Pro vise à aider les étudiants à innover à l'université aujourd'hui et à avoir un impact positif sur le monde de demain.

Le HONOR MagicBook Pro (16 + 512 Go) alimenté par le processeur AMD Ryzen 5 4600H sera disponible sur HONOR MagicBook Pro Germany à compter du 7 septembre et sur HONOR MagicBook Pro UK, HONOR MagicBook Pro France à compter du 8 septembre, au prix de détail suggéré par le fabricant de 899,9 €.

Conçus pour les tâches quotidiennes afin de permettre aux utilisateurs de passer du travail aux loisirs, les HONOR MagicBook 14 et 15 agrémentés du processeur AMD améliorent l'expérience informatique grâce aux processeurs Ryzen 5 4500U, ainsi qu'à un design minimaliste époustouflant et à un écran FullView, le tout intégré dans un boîtier mince et léger. Les dernières nouveautés de la série HONOR MagicBook illustrent les efforts que la marque déploie sans relâche pour offrir à ses utilisateurs du monde entier des produits de la plus haute qualité et du meilleur savoir-faire.

Le HONOR MagicBook 14 (8 + 512 Go) alimenté par le processeur AMD Ryzen 5 4500U sera disponible sur HONOR MagicBook 14 UK, HONOR MagicBook 14 France et HONOR MagicBook 14 Germany à compter du 21 septembre au prix de détail suggéré par le fabricant de 749,9 €.

Le HONOR MagicBook 15 (8 + 512 Go) alimenté par le processeur AMD Ryzen 5 4500U sera disponible sur HONOR MagicBook 15 UK, HONOR MagicBook 15 France et HONOR MagicBook 15 Germany à partir de début octobre au prix de détail suggéré par le fabricant de 699,9 €.

HONOR a également présenté le HONOR Pad 6 et trois produits HONOR Choice, à savoir le pistolet de massage à percussion EVO, la brosse à dents électrique usmile Sonic P1001 et l'aspirateur sans fil antibactérien, afin de constituer une gamme complète de produits pour la vie intelligente, destinés à la jeunesse du monde entier. Doté d'un écran Full HD de 10,1 pouces et de deux haut-parleurs symétriques 1620 à grande amplitude, le HONOR Pad 6 promet de plonger les utilisateurs dans une véritable expérience audio-visuelle. Ne pesant que 460 g et n'étant pas plus épais que 7,55 mm, atouts qui s'accompagnent d'une connectivité améliorée grâce aux options Wi-Fi et LTE, le HONOR Pad 6 est le compagnon quotidien idéal à emporter avec soi lorsqu'on voyage, qu'on va ou rentre du travail ou que l'on reste chez soi pour se détendre.

Les nouveaux produits lancés par HONOR ont été récompensés par le Prix de l'innovation technologique d'un produit de l'IFA 2020 (IFA-PTIA). Présentés conjointement par International Data Group (IDG) et par AHK (German Industry & Commerce Ltd.), avec le soutien de l'IFA, de CE China et du CE Summit, les prix IFA-PTIA récompensent des produits exceptionnels qui sont des pionniers du développement de l'électronique grand public. Les HONOR Watch GS Pro et HONOR MagicBook Pro ont reçu respectivement le prix Outdoor Innovation Wearable Gold et le prix High-Performance Innovative Laptop Gold.

« Chez HONOR, nous nous sommes engagés à fournir des produits hors pair à un prix imbattable à nos utilisateurs du monde entier, et nous sommes heureux de voir la réaction extraordinaire de ces derniers. Le HONOR Router 3 a été recommandé par Tech Advisor comme l'un des meilleurs routeurs à petit prix, tandis que les PC de HONOR ont connu une augmentation de 287,9 % de leurs expéditions entre le premier et le deuxième trimestre 2020. Les articles de technologie mettable (wearable) de HONOR ont enregistré, quant à eux, une croissance annuelle de 235 % de leurs expéditions au premier semestre 2020. Alors, qu'à l'échelle planétaire, les jeunes s'adaptent à un nouveau mode de vie, de travail et de loisirs, HONOR s'engage à fournir des technologies innovantes et des produits inspirants pour donner plus de moyens aux jeunes du monde entier, en les incitant à développer leur propre vie intelligente », a déclaré George Zhao, président de HONOR Global.

[1] Les capacités de stockage et de mémoire RAM peuvent varier en fonction des pays

À propos de HONOR

HONOR est une marque de technologie de premier plan destinée à la jeunesse mondiale. Créée pendant l'essor de l'Internet mobile, elle s'appuie sur des technologies révolutionnaires qui découlent des efforts que l'entreprise déploie résolument pour investir en R & D. Exploitant toutes les possibilités qu'offre l'ère de la 5G et de l'IA, HONOR vise à créer un nouveau monde intelligent au profit de la jeunesse en développant un écosystème de vie intelligente et une culture qui inspire les jeunes. HONOR continuera à se distinguer en dévoilant l'esprit ludique de l'innovation, en lançant un style de vie technologique chic et en offrant une communauté en ligne diversifiée et ouverte à ses fervents fans de plus en plus nombreux.

