HONOR ajoute la surveillance SpO2 et la commande musicale au Band 5 de HONOR

La mesure de la saturation en oxygène du sang est un indicateur clé de l'apport d'oxygène aux cellules et aux tissus. Une bonne oxygénation sanguine est nécessaire pour fournir de l'énergie à vos muscles afin de bien fonctionner. Des taux d'oxygène dans le sang se situant entre 90 % et 100 % sont normaux, alors qu'une valeur de la SpO2 inférieure à 89 % pourrait être un signal d'arrêter l'exercice ou de consulter un médecin.2

La surveillance de la SpO2 sera ajoutée à tous les Band 5 de HONOR via une mise à jour sans fil du logiciel le 29 septembre. Allez dans l'application santé Huawei et cliquez sur « vérifier les mises à jour ». Le bracelet va commencer à être mise à jour. Une fois que l'application du Band 5 et l'application santé de Huawei ont reçu leur mise à jour gratuite, les utilisateurs pourront choisir la section « surveillance de l'oxygène dans le sang » sur leur bracelet, cliquer pour commencer la mesure, et ensuite voir les résultats sur le Band 5. Le moniteur de la SpO2 n'est pas conçu pour être un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Toutes les données et mesures ne doivent être utilisées qu'à titre de référence personnelle.

Commande musicale à distance

HONOR ajoute également des commandes musicales à distance au Band 5 via la mise à jour du 29 septembre. Une fois que Band 5 est mis à jour et que la commande musicale est activée via l'application de santé Huawei, les clients peuvent utiliser Band 5 pour afficher et contrôler instantanément leurs applications musicales préférées directement depuis leur poignet. Les applications prises en charge incluent Google Play Music, Spotify, YouTube, Shazam, la musique de Huawei et bien plus encore. La commande musicale à distance n'est compatible qu'avec les téléphones intelligents fonctionnant sous Android 5.0 et plus.

Après la mise à jour, l'application de santé de Huawei fonctionnera en version 10.0.1.011 et Band 5 sera en version 1.1.0.93.

Suivi intelligent complet pour 29,99 GBP

Le nouveau moniteur SpO2 du Band 5 de HONOR vient s'ajouter à sa gamme de fonctions existantes, y compris un écran tactile couleur AMOLED de 0,95 pouce, plusieurs modes sport et d'activité physique et jusqu'à 14 jours d'utilisation normale avec une seule charge de batterie.

À l'occasion de la Journée mondiale du cœur de 2019, Band 5 encouragera les gens à promettre de prendre soin de leur cœur avec la toute dernière technologie de fréquence cardiaque de HUAWEI, TruSeen™ 3.5, qui fournit une surveillance en direct, 24 heures sur 24, précise et continue de la fréquence cardiaque pour aider les utilisateurs à surveiller leur santé et leur forme physique. La technologie TruSleep™ pour suivre et surveiller la qualité du sommeil et fournir plus de 200 suggestions personnalisées pour améliorer la qualité du sommeil.

HONOR est une marque de premier plan de téléphones intelligents. La marque a été créée pour répondre aux besoins des jeunes nés à l'ère du numérique grâce à des produits optimisés pour Internet qui offrent des expériences d'utilisateur supérieures, incitent à l'action, favorisent la créativité et autonomisent les jeunes dans la réalisation de leurs rêves.

[1] Le prix peut varier d'un marché à l'autre

SOURCE HONOR