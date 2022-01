HONOR annonce le HONOR Magic V, son premier smartphone phare pliable

SHENZHEN, Chine, 12 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La marque technologique mondiale HONOR a annoncé aujourd'hui le lancement du HONOR Magic V, son premier smartphone phare 5G pliable. Le modèle combine un design de pointe avec un écran révolutionnaire et des performances dynamiques alimentées par le nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Doté d'une charnière flottante ultra mince avancée, d'un écran extérieur plus large et de la nouvelle interface utilisateur Magic UI 6.0, le Magic V apporte une nouvelle dimension à la conception des smartphones pliables, proposant également un éventail de caractéristiques et de fonctionnalités qui le distinguent des de la concurrence. Le Magic V sera vendu en Chine au prix de 9 999 RMB.

« Nous sommes ravis de lancer notre premier smartphone phare 5G pliable, le HONOR Magic V, qui démontre non seulement notre expertise et notre innovation en matière de conception de systèmes, mais aussi notre engagement à offrir continuellement une expérience utilisateur optimale, a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co, Ltd. HONOR a de grandes ambitions de devenir la marque de smartphone la plus performante sur le marché pliable haut de gamme, et nous sommes convaincus que notre premier smartphone phare pliable sera très compétitif. »

Une conception de pointe pour un affichage symétrique et sans plis

Doté d'une charnière « waterdrop » avancée plus mince que celle de produits similaires offerts sur le marché, le Magic V combine un boîtier symétrique de pointe avec une expérience utilisateur transformationnelle, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de conception de smartphones pliables.

Le Magic V compte aussi un écran OLED de 6,45 pouces incurvé à 44° lorsqu'il est plié, ce qui lui permet d'atteindre un format d'image plus large de 21,3:9 qui le distingue des autres smartphones pliables du marché. Au lieu d'être long et étroit, l'écran fonctionne comme celui d'un smartphone traditionnel, ce qui rend l'appareil exceptionnellement convivial et fonctionnel. Équipé d'une charnière « waterdrop » innovante, le Magic V se déplie en un écran extra-large sans plis de 7,9 pouces pour un affichage plus immersif comparable aux tablettes. Il s'agit de l'expérience idéale pour les utilisateurs qui souhaitent visualiser du contenu, réaliser de multiples tâches ou encore travailler plus efficacement.

Les écrans du Magic V prennent en charge la totalité de l'espace de couleur DCI-P3 et offrent jusqu'à 1,07 milliard de couleurs, permettant aux utilisateurs de profiter d'une large gamme de couleurs et d'une qualité d'image spectaculaire et remarquablement claire. Avec un taux de rafraîchissement d'écran allant jusqu'à 120 Hz[1], les utilisateurs sont assurés d'avoir une expérience de divertissement immersive, que ce soit lorsqu'ils regardent des films, naviguent sur le Web ou jouent à des jeux. Le Magic V est le premier smartphone pliable à recevoir la certification IMAX Enhanced.

Conçu avec un alliage de titane à haute résistance, des métaux liquides de zirconium et des fibres de carbone à haute résistance qui réduisent la densité de l'appareil, le Magic V est un smartphone extrêmement léger qui tient parfaitement dans la paume de la main. Les utilisateurs peuvent ainsi explorer l'étendue de son potentiel et de ses fonctionnalités, qu'il soit plié ou déplié.

Des performances dynamiques alimentées par le tout nouveau Snapdragon 8

Premier smartphone pliable alimenté par le tout nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 1 5G de Qualcomm, le Magic V offre des performances exceptionnelles. Avec un GPU Adreno dernière génération qui accroît de 30 pour cent les performances graphiques de l'appareil par rapport aux modèles de la génération précédente, le modèle offre des gains de vitesses qui augmentent la productivité. En outre, le Magic V possède 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne pour de meilleures vitesses de traitement globales et une plus grande capacité de stockage.

Pour garantir une connectivité et des performances réseau ininterrompues lorsque les utilisateurs passent d'un réseau Wi-Fi à un réseau cellulaire, le Magic V prend en charge la nouvelle technologie Link Turbo X, proposant des vitesses de téléchargement vertigineuses.

Le système de refroidissement intelligent de l'appareil, comprenant du graphène de dernière génération ainsi qu'un système de gestion thermique intelligent alimenté par l'IA, refroidit le téléphone plus efficacement tout en maintenant son efficacité.

Un ensemble de caméras révolutionnaire

Avec le Magic V, HONOR continue de faire des progrès en matière d'imagerie. Le smartphone est doté d'un réseau de quatre caméras alimenté par l'IA, avec une caméra arrière de 50 mégapixels et une caméra avant de 42 mégapixels qui proposent trois modes de capture photo et vidéo spectaculaires : Nuit, HDR et Zoom. Grâce à la technologie HONOR Image Engine, un système d'imagerie avancé amélioré par l'IA, le Magic V offre la meilleure photographie numérique multi-caméra de sa catégorie à chaque cliché, où que vous soyez et quel que soit l'objet que vous photographiez.

Lancement de HONOR Magic UI 6.0 pour une expérience utilisateur plus personnalisée

Le Magic V utilise pour la première fois la nouvelle interface utilisateur HONOR Magic 6.0, qui propose un éventail de fonctionnalités améliorées et personnalisées pour une expérience de vie intelligente. Magic UI 6.0 inclut le moteur d'IA d'HONOR, Magic Live. Grâce à la compréhension du contexte, à la prédiction du profil et à un grand graphe de connaissances, Magic Live permet au Magic V d'agir comme un assistant personnel qui apprend intelligemment les habitudes et les comportements d'un utilisateur pour lui fournir des recommandations personnalisées, par exemple des rappels de voyage comme les heures d'enregistrement et les mises à jour sur l'embarquement. À l'avenir, Magic Live deviendra encore plus intelligent et sera capable d'aider l'utilisateur dans des scénarios tels que le travail au bureau, les études, la santé et la forme physique, les services de style de vie et bien d'autres encore.

En outre, le Magic V prend en charge la fonctionnalité Multi-Windows, permettant à l'écran de se diviser en plusieurs fenêtres. Les utilisateurs ont ainsi la possibilité d'afficher différents types de contenu en même temps dans des fenêtres qu'ils peuvent personnaliser et organiser selon leurs préférences. Grâce à son système intelligent alimenté par l'IA, le Magic V offre une expérience plus personnalisée et divertissante en détectant et en recommandant automatiquement du contenu pour l'affichage Multi-Windows en fonction des habitudes de l'utilisateur.

Des fonctions de confidentialité et de sécurité de premier rang

Équipé d'un double système de sécurité (HTEE et QTEE), le Magic V sera en mesure de répondre aux exigences de sécurité des principaux services dans le monde entier. En outre, l'appareil dispose d'une puce de sécurité indépendante qui fournit une protection maximale des mots de passe et des données biométriques comme les empreintes digitales.

Autonomie ultra-longue et recharge rapide améliorée

Le Magic V est doté d'une batterie à deux circuits de 4750 mAh qui permet aux utilisateurs d'utiliser l'appareil toute la journée. De plus, il prend en charge la technologie 66W HONOR SuperCharge, capable de recharger la batterie à 50 pour cent en seulement 15 minutes.

Couleurs, prix et disponibilité

Le HONOR Magic V est disponible en trois magnifiques couleurs : Noir, Space Silver et Burnt Orange.

Le HONOR Magic V sera disponible en Chine à partir du 18 janvier, au prix de 9 999 RMB pour la version 12+256 Go et de 10 999 RMB pour la version 12+512 Go.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la boutique HONOR en ligne à l'adresse www.hihonor.com.

[1] Le HONOR Magic V offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz lorsque l'écran est déplié et un taux de rafraîchissement de 120 Hz lors que l'écran est plié

