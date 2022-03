HONOR ANUNCIA EL LANZAMIENTO GLOBAL DE LA NUEVA SERIE HONOR MAGIC4 EN EL MWC 2022

[3] Solo disponible en la versión Pro. La versión Estándar cuenta con grado de protección IP54. Este no es un teléfono móvil impermeable. Es resistente a salpicaduras, al agua y al polvo en condiciones de uso normales. Según las pruebas en condiciones de laboratorio controlado, alcanza el nivel IP68 bajo los estándares GB/T 4208-2017 (nacional)/IEC 60529 (extranjero). La resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo no es permanente, y la protección puede reducirse con el desgaste diario. No cargue el teléfono cuando esté húmedo. Consulte la guía del usuario para conocer las instrucciones de limpieza y secado. Los daños causados por la inmersión en líquidos no están cubiertos por la garantía.