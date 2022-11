HONOR apresenta HONOR Magic Vs, seu dispositivo dobrável de destaque de última geração, e a série HONOR 80 na China

Com um design de ponta, uma tela revolucionária e desempenho incomparável, o novo HONOR Magic Vs estabelece novas referências para dispositivos dobráveis

SHENZHEN, China, 24 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A marca global de tecnologia HONOR anunciou hoje o lançamento do HONOR Magic Vs e da série HONOR 80 na China. O HONOR Magic Vs redefine as referências do setor em termos de design, tela, desempenho e experiência do usuário, tornando-o o companheiro perfeito para negócios e entretenimento. Capacitando os jovens criadores a revelar seu potencial criativo, a série HONOR 80 é o mais recente smartphone a ser adicionado à elegante linha da série N da HONOR, com recursos aprimorados de videografia e fotografia.

12

"Estamos muito felizes por apresentar nosso dispositivo dobrável de destaque de última geração, o HONOR Magic Vs, que conta com inovações revolucionárias e oferece experiência do usuário excepcional em um design elegante e cheio de estilo", disse George Zhao, CEO da HONOR Device Co, Ltd. "O HONOR Magic Vs será nosso primeiro dispositivo dobrável a estrear nos mercados estrangeiros, e estamos confiantes de que ele oferecerá grandes avanços, transformando a maneira como as pessoas do mundo todo utilizam seus smartphones."

Um dispositivo dobrável líder do setor com um projeto de dobradiça inovador

Excepcionalmente fino e leve, o HONOR Magic Vs tem 12,9 mm[1] de espessura quando dobrado e pesa apenas 261 g[2], o que o torna o smartphone dobrável mais leve do setor atualmente e um prazer para carregar. O HONOR Magic Vs também conta com uma bateria extra-grande de 5.000 mAh[3], a maior bateria da mesma classe de smartphones dobráveis existentes atualmente, para uso durante o dia todo. Dando vida à beleza da harmonia, o HONOR Magic Vs conta com um design simétrico e contínuo, dando-lhe uma aparência e sensação de nível premium. Graças a seu sofisticado projeto de dobradiça, o HONOR Magic Vs dobra sem deixar espaços e oferece uma tela sem rugas quando desdobrado.

Contribuindo para o peso leve, o HONOR Magic Vs apresenta dobradiças sem engrenagens super leves, cuidadosamente fabricadas com uma tecnologia de processamento de moldagem de peça única, o que reduz drasticamente o número de componentes da estrutura de suporte utilizada na dobradiça, de 92 para 4[4], mantendo, ao mesmo tempo, sua durabilidade e resistência. Produzida com materiais de nível aeroespacial, a dobradiça do HONOR Magic Vs é capaz de suportar mais de 400 mil dobradas[5], o equivalente a mais de dez anos de uso com 100 dobradas por dia, criando uma nova referência em projeto de smartphone dobrável.

Tela dupla grande para uma experiência de visualização excepcional

Superando os dispositivos dobráveis já existentes, que muitas vezes vêm com uma tela externa longa e estreita, o HONOR Magic Vs conta com uma tela de 6,45 polegadas[6] quando dobrado, com uma relação de aspecto de 21:9 e uma relação tela-a-corpo de 90%[7], permitindo que os usuários visualizem conteúdos e mensagens de entrada com extrema facilidade. Quando desdobrado, o HONOR Magic Vs oferece uma experiência semelhante à de um tablet, com uma tela interna extra grande de 7,9 polegadas, perfeita para os usuários que buscam um produto multitarefa sem esforço e mais espaço de tela para aproveitarem ao máximo seus conteúdos favoritos.

O HONOR Magic Vs tem suporte para uma gama de cores 100% DCI-P3 e oferece aproximadamente 1,07 bilhão de cores, permitindo que os usuários obtenham visuais impressionantes em cores realistas. Com uma taxa de atualização de tela de até 120 Hz[8], o smartphone garante uma experiência de entretenimento imersiva, seja assistindo a filmes, navegando na internet ou jogando.

Oferecendo soluções profissionais de conforto ocular, o HONOR Magic Vs conta com Dynamic Dimming, que ajusta o brilho da tela de forma inteligente e dinâmica para reduzir a tensão ocular causada por longos períodos de tela. O HONOR Magic Vs também oferece um recurso totalmente novo, o Circadian Night Display, que minimiza efetivamente os efeitos negativos da luz azul e ajuda os usuários a melhorarem a qualidade do sono e a serem mais dinâmicos e produtivos durante o dia. As duas telas do HONOR Magic Vs contam com a tecnologia 1920 Hz PWM Dimming para reduzir a tremulação da tela, garantindo uma experiência de visualização confortável mesmo em ambientes com pouca luz.

Fotografia computacional e experiência de áudio aprimorada

O HONOR Magic Vs conta com um sistema de câmera tripla composto por uma câmera principal IMX800 de 54 MP, uma câmera principal ultra-wide e macro de 50 MP e uma câmera com zoom óptico 3x de 8 MP, permitindo que os usuários capturem imagens incríveis com detalhes impressionantes e oferecendo uma experiência superior de fotografia e videografia. Graças ao HONOR Image Engine habilitado por IA, exclusivo da HONOR, o HONOR Magic Vs possui os melhores recursos de fotografia computacional da categoria, produzindo imagens de alta qualidade em todos os cenários.

Desempenho incomparável o dia todo

Impulsionado pela Qualcomm® Snapdragon® 8 + Gen 1 Mobile Platform[9], o HONOR Magic Vs oferece desempenho extraordinário. Com desempenho aprimorado de GPU e CPU e maior eficiência energética, o HONOR Magic Vs proporciona uma experiência de usuário mais rápida e tranquila. O HONOR Magic Vs também possui 8 GB RAM e armazenamento de 256 GB ou 12 GB RAM e armazenamento de 256/512 GB, aumentando as velocidades de processamento em geral e a capacidade de armazenamento.

Com suporte para o 66W Wired HONOR SuperCharge[10], o HONOR Magic Vs permite que a bateria seja carregada até 100% em apenas 46 minutos[11].

Segurança Dual-TEE para oferecer mais proteção

O HONOR Magic Vs vem com um sistema de segurança Dual TEE ("Trusted Execution Environment", ou ambiente de execução confiável), desenvolvido em conjunto com a Qualcomm, que oferece aos usuários proteção em nível de hardware, garantindo maior privacidade e segurança. Rodando o mais recente MagicOS 7.0 baseado no Android 12, o HONOR Magic Vs conta com uma série de recursos inteligentes aprimorados para ajudar a realizar várias tarefas, aumentando ao máximo a produtividade.

Série HONOR 80: novo companheiro para entusiastas de vlogging

Com o HONOR 80 Pro e o HONOR 80, a série HONOR 80 leva o vlogging móvel a um nível incomparavelmente superior. O primeiro recurso AI Vlog Master do setor ajuda a identificar cenários de filmagem com precisão e recomenda o modo de filmagem mais adequado, como Macro[12], Night[13], Portrait, Solo Cut, Multi-Video e HDR Video, proporcionando uma experiência de fotografia perfeita com a série HONOR 80. Equipada com o HONOR Image Engine, a série HONOR 80 aprimora o processamento de imagens e o ajusta a diferentes condições de iluminação para oferecer imagens vívidas, sempre.

Para oferecer uma experiência de fotografia excepcional, a série HONOR 80 conta com uma câmera principal ultra-clara de 160 MP, a melhor da categoria, com um sensor grande de 1/1,56 polegada com um pixel de 2,24 µm que captura mais luz, resultando em fotos de alta qualidade com detalhes impressionantes, mesmo em condições de pouca luz.

O HONOR 80 Pro é alimentado pela Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform[14], com uma bateria grande de 4.800 mAh, e roda o MagicOS 7.0 mais recente, oferecendo desempenho de destaque para uma experiência de usuário superior.

Cor, preço e disponibilidade

O HONOR Magic Vs está disponível nas cores incríveis: Orange, Cyan e Black[15]. A partir de 23 de novembro, o HONOR Magic Vs estará disponível para pré-encomenda na China a partir de 7.499 RMB.

A série HONOR 80 estará disponível em quatro cores modernas: Ripple Blue, Sunrise Pink, Emerald Green e Midnight Black. A série HONOR 80 estará disponível para pré-encomenda na China a partir de 23 de novembro com preços a partir de 2.699 RMB.

Para mais informações, visite a loja virtual da HONOR em www.hihonor.com.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma fornecedora líder global de dispositivos inteligentes. Ela se dedica a se tornar uma marca global de tecnologia icônica e a criar um novo mundo inteligente para todos por meio de seus produtos e serviços poderosos. Com foco inabalável em P&D, está comprometida em desenvolver tecnologias que capacitem as pessoas em todo o mundo a ir além, dando-lhes a liberdade de alcançar e fazer mais. Com uma linha de smartphones, tablets, laptops e dispositivos vestíveis de alta qualidade que atendem a todo tipo de orçamento, o portfólio da HONOR de produtos inovadores e confiáveis de primeira linha permite que as pessoas tornem-se uma versão melhor de si mesmas.

Para mais informações, acesse o site da HONOR em www.hihonor.com ou envie um e-mail para [email protected]

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1]O HONOR Magic Vs apresenta espessura de 12,9 mm (tela dobrada) e 6,1 mm (tela desdobrada). O tamanho do produto pode variar de acordo com sua configuração, processo de fabricação e métodos de medição. Os detalhes das especificações são apenas para referência. [2] Dados dos laboratórios da HONOR. Dados dos laboratórios da HONOR. Com base na versão mais leve, que vem com uma parte traseira em couro ecológico. A versão com parte traseira em vidro pesa 267 gramas. O peso total inclui o peso da bateria. O peso real pode variar de acordo com as configurações do produto, processos de fabricação e métodos de medição. [3] Capacidade típica. A capacidade nominal é de 4.900 mAh. [4] Dados dos laboratórios da HONOR. Em comparação com o HONOR Magic V, a última geração do HONOR Magic Vs. [5] Dados dos laboratórios da HONOR. [6] Com design com cantos arredondados aplicado à tela, o comprimento diagonal da tela principal e da tela de cobertura é de 7,9 polegadas e 6,45 polegadas, separadamente, quando medido de acordo com o retângulo padrão (a área real visível é ligeiramente menor). [7] Dados dos laboratórios da HONOR. [8] O HONOR Magic Vs suporta uma taxa de atualização de 90 Hz na tela desdobrada e uma taxa de atualização de 120 Hz na tela dobrada. [9] Qualcomm e Snapdragon são marcas registradas da Qualcomm Incorporated, registradas nos Estados Unidos e em outros países [10] Suporta no máximo carregamento com fio de 66 W utilizando o carregador e cabo HONOR de 66 W. A velocidade de carregamento real pode variar de acordo com as condições ambientais e outros fatores. [11] Dados dos laboratórios da HONOR. [12] Disponível apenas no HONOR 80 Pro. [13] Disponível apenas no HONOR 80 Pro. [14] O HONOR 80 é alimentado pela Qualcomm® Snapdragon® 782G Mobile Platform. Qualcomm e Snapdragon são marcas registradas da Qualcomm Incorporated, registradas nos Estados Unidos e em outros países. [15] A disponibilidade de cores pode variar de acordo com a região.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1954248/12.jpg

FONTE HONOR

SOURCE HONOR