HONOR Back to School 2020 offre des remises exceptionnelles sur les PC, les téléphones et les dispositifs portables

SHENZHEN, Chine, 18 août 2020 /PRNewswire/ -- Alors que les étudiants se préparent pour une nouvelle rentrée universitaire, HONOR a annoncé sa promotion « HONOR Back to School 2020 » (« La rentrée universitaire HONOR 2020 »), présentée sur hihonor.com du 18 août au 6 septembre 2020. Figurant en bonne place dans sa stratégie de vie intelligente prenant en compte tous les cas de figure, hihonor.com entend offrir une expérience d'achat à guichet unique, en proposant une vaste gamme de produits HONOR disposant d'un appui logistique supérieur, de services après-vente et d'avantages VIP exclusifs.

La promotion est actuellement disponible sur HIHONOR Royaume-Uni, HIHONOR France, HIHONOR Allemagne, HIHONOR Italie et HIHONOR Espagne, avec des réductions et des avantages exclusifs sans équivalent aux clients d'Europe de l'Ouest.

Offres spéciales et forfaits pour les adeptes de HONOR

La promotion « HONOR Back to School 2020 » débute par des remises et des offres belles comme jamais pour de nombreux produits de pointe HONOR, allant des smartphones aux ordinateurs portables, en passant par les dispositifs portables. Les offres et les remises peuvent varier d'un pays à l'autre. En voici un bref aperçu :

HONOR Back to School 2020 Royaume-Uni – Bon valant jusqu'à 50 £

Les clients peuvent se procurer un HONOR MagicBook 14 (coûtant 549,99 £ à l'origine) pour 499,99 £, comprenant des accessoires offerts, dont une souris Bluetooth HONOR (d'une valeur de 29,99 £) et un routeur HONOR 3 (d'une valeur de 79,99 £). Les clients achetant le très à la mode HONOR 9A (coûtant 149,99 £ à l'origine) bénéficieront d'une réduction de 20 £ et se verront offrir le HONOR Band 5 (d'une valeur de 29,99 £).

HONOR Back to School 2020 France – Jusqu'à 110 € de réduction

Les clients bénéficieront d'une remise de 70 € et d'un pack gratuit comprenant des écouteurs Bluetooth HONOR Sport (d'une valeur de 69,90 €) et un routeur HONOR 3 (d'une valeur de 79,90 €) à l'achat d'un HONOR MagicBook 14 (coûtant 599,90 € à l'origine). En outre, les clients achetant le HONOR 9X PRO se verront offrir un HONOR Band 5 (d'une valeur de 34,90 €).

HONOR Back to School 2020 Allemagne – Bon valant jusqu'à 70 €

Les clients bénéficieront d'une remise de 70 € à l'achat d'un HONOR MagicBook 14 (coûtant 599,90 € à l'origine) et se verront offrir un routeur HONOR 3 (d'une valeur de 79,90 €). En outre, les clients obtiendront une réduction de 20 € et se verront offrir un routeur HONOR 3 (d'une valeur de 79,90 €) à l'achat d'un HONOR 9A.

HONOR Back to School 2020 Italie – Jusqu'à 129,90 € offerts

L'offre groupée à prix très réduit comprend un HONOR MagicBook 14 et un HONOR 9A pour 599,90 €. Les clients achetant uniquement un HONOR 9A bénéficieront d'une réduction de 20 € et se verront offrir un routeur HONOR 3 (d'une valeur de 79,90 €).

HONOR Back to School 2020 Espagne – Jusqu'à 149,90 € offerts

Les clients bénéficieront d'une réduction de 40 €, d'une souris Bluetooth HONOR offerte (d'une valeur de 29,90 €) et d'un routeur HONOR 3 offert (d'une valeur de 79,90 €), à l'achat d'un MagicBook 14 HONOR (coûtant 599,90 € à l'origine). Les clients achetant un HONOR 9A bénéficieront d'une réduction de 20 € et se verront offrir un routeur HONOR 3 (d'une valeur de 79,90 €).

Offre spéciale réservée aux étudiants

HONOR a conçu des remises exclusives pour les étudiants sur UNiDAYS, le plus grand réseau mondial d'affinités destiné aux étudiants, mettant en relation des millions d'étudiants de grandes écoles et d'universités du monde entier. Voici les offres spéciales :

Jusqu'à 100 € de réduction sur HONOR MagicBook 14, HONOR MagicBook 15 et HONOR 9X Pro.

Jusqu'à 40 € de réduction sur HONOR 9A.

Pour les étudiants en Italie, University Box est la plateforme officielle complémentaire de HONOR permettant de demander son bon exclusif.

Un pack spécial offert sur AppGallery

Tous les clients HONOR peuvent recevoir le pack Huawei Appstore offert[1], comprenant :

Cloud : pour les produits HMS, un espace de stockage gratuit dans le cloud Huawei de 15 Go durant les 12 premiers mois.

15 Go durant les 12 premiers mois. Musique : pour tous les produits, un mois d'abonnement gratuit.

Vidéo : pour les produits HMS, trois bons de films gratuits.

Jeux : 100 € de bons d'achat Lords Mobiles pour les téléphones HMS.

À partir du 20 août, l'application HONOR Store sera actualisée et disposera d'une interface utilisateur améliorée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.hihonor.com et découvrez les offres et les avantages exclusifs.

