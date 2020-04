HONOR célèbre la Journée mondiale des fans 2020 en attirant 106 000 nouveaux fans sur les marchés étrangers

En Russie, les ventes des dispositifs wearables HONOR ont augmenté de 270 % en glissement annuel par rapport à la Journée mondiale des fans de HONOR 2019.

Dans les PECO, les ventes de la montre HONOR MagicWatch 2 ont connu une croissance spectaculaire de 210 % par rapport à la quinzaine précédente[2], notamment en République tchèque, où la HONOR MagicWatch 2 a décroché la première place des ventes sur Alza.sk, DARTART, MOBIL POHOTOVOST et Electroworld. Le bracelet HONOR Band 5 a été l'article le plus vendu sur DARTART et MOBIL POHOTOVOST en République tchèque.

HONOR MagicBook 14

En Allemagne, les ventes du HONOR MagicBook 14 se sont classées parmi les cinq articles les plus vendus dans la catégorie des ordinateurs portables sur le site Notesbookbilliger.DE.

Au Royaume-Uni, absolument tous les ordinateurs HONOR MagicBook 14 ont été vendus sur Amazon.co.uk lors de la première vague de ventes.

« Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement nos fans du monde entier d'avoir acheté nos produits », a déclaré George Zhao, président de HONOR. « Nous nous engageons à accompagner nos clients et nos parties prenantes pendant cette période difficile et nous espérons que chaque achat a contribué, à sa façon, à aider les gens à adopter un mode de vie sain et plus productif alors que nous nous adaptons tous à ces nouvelles circonstances. »

En adoptant une approche axée sur le client, HONOR continue à développer ses activités de commerce électronique en Europe

Entre le 30 mars et le 14 avril, HONOR a enregistré plus de 325 millions de visites[3] sur le site hihonor.com, et plus de 106 000[4] personnes du monde entier se sont inscrites pour devenir membres sur le site. Afin de bénéficier de réductions supplémentaires et d'offres spéciales, plus de 544 770[5] personnes ont participé aux évènements en ligne organisés par HONOR et menés par huit agents en charge de l'expérience HONOR dans le monde entier.

Pour consolider sa place de marque technologique mondiale, HONOR s'engage à offrir à ses clients du monde entier une expérience d'achat unique et haut de gamme. Pour ce faire, la marque offre à tous ses clients une gamme d'avantages particuliers, notamment des retours gratuits[6], des livraisons gratuites[7], ainsi que des réductions exclusives sur certains produits pour les membres VIP.

Après avoir brillamment lancé le site hihonor.com aux Pays-Bas en octobre 2019 et la version améliorée de la plate-forme en France et en Allemagne en février et mars 2020 respectivement, HONOR prévoit de lancer la toute nouvelle version de hihonor.com le 16 avril en Italie, le 30 avril en Espagne et au mois de mai au Royaume-Uni.

Avant le lancement de la toute nouvelle version de la plate-forme hihonor.com en Italie, tous les fans de HONOR récemment enregistrés pourront bénéficier d'une réduction pouvant atteindre 60 % sur tous les achats de produits HONOR et ils seront les premiers à pouvoir se procurer le nouveau venu dans la série HONOR 20 : le HONOR 20e. Doté d'un écran à encoche en forme de perle (dewdrop) au ratio 19,5:9, d'un appareil photo triple digne de la marque, du jeu de puces Kirin 710F et de technologies d'IA de pointe pour faciliter la photographie et offrir une expérience utilisateur plus fluide, le HONOR 20E sera proposé dans deux couleurs - Phantom Blue et Midnight Black - et commercialisé au prix de 179 €. Les premiers arrivés pourront se procurer l'appareil pour seulement 149 € les 18 et 19 avril et pour 159 € du 20 au 23 avril. Qui plus est, les clients pourront bénéficier d'une réduction de 50 € sur les achats du modèle HONOR 9X Pro les 16 et 17 avril. Les clients qui s'inscrivent pour devenir membres VIP bénéficieront de la gamme de services après-vente améliorés de HONOR, qui comprennent une messagerie d'assistance, l'extension de garantie, la livraison à domicile et la réparation et ils pourront recevoir des cadeaux et des offres supplémentaires. Vous pouvez cliquer SUR CE LIEN pour en savoir plus.

Lancé récemment, le HONOR 9X Pro sera également commercialisé au prix de 249,90 €, à partir du 16 avril, sur hihonor.com en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Tous les clients qui achèteront ce dispositif les 16 et 17 avril recevront un coupon d'une valeur de 30 € à échanger contre d'autres achats sur le site, ainsi que des écouteurs HONOR Sports Pro gratuits.

HONOR prévoit de lancer hihonor.com dans d'autres pays européens dans le courant de l'année, ce qui permettra à HONOR de tisser des liens plus étroits avec les jeunes du monde entier.

À propos de HONOR

HONOR est une marque de technologie de premier plan destinée à la jeunesse mondiale. Créée pendant l'essor de l'Internet mobile, elle s'appuie sur des technologies révolutionnaires qui découlent des efforts que l'entreprise déploie résolument en termes d'investissements en R & D. Exploitant toutes les possibilités qu'offre l'ère de la 5G et de l'IA, HONOR vise à créer un nouveau monde intelligent au profit de la jeunesse en développant un écosystème de vie intelligente et une culture qui inspire les jeunes. HONOR continuera à se distinguer en dévoilant l'esprit ludique de l'innovation, en lançant un style de vie technologique chic et en offrant une communauté en ligne diversifiée et ouverte à ses fervents fans de plus en plus nombreux.

Pour tout complément d'information, veuillez visiter HONOR en ligne à l'adresse www.hihonor.com

[1] Ces chiffres ne tiennent pas compte des visites sur le site en Chine [2] Les PECO comprennent la République tchèque, la Pologne, la Hongrie et la Serbie [3] Pour les marchés étrangers, ces chiffres ne tiennent pas compte des visites sur le site en Chine [4] Pour les marchés étrangers, ces chiffres ne tiennent pas compte des nouveaux membres inscrits en Chine [5] Pour les marchés étrangers, ces chiffres ne tiennent pas compte des participants en Chine [6] Retours gratuits dans les 31 premiers jours pour tous les achats de HONOR MagicWatch 2 [7] La livraison gratuite est proposée pour les achats de plus de 39,90 €

