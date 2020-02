HONOR consolida a estratégia IoT “1+8+N” para todos os cenários com um pacote abrangente de dispositivos inteligentes

Espera-se que a remessa de dispositivos inteligentes na Europa ultrapasse a casa dos 500 milhões em 2023, em relação às 436 milhões de unidades em 2019,Segundo recente relatório sobre Intelligent living na Europa . Entre 2020 e 2023, espera-se que o mercado de dispositivos inteligentes na Europa aumente em um CAGR de 3,5%, com os autofalantes inteligentes e o áudio pessoal inteligente sendo as categorias de maior crescimento.

"Nosso portifólio exclusivo de produtos inteligentes e de última geração aumentou nosso ecossistema de IoT e criou uma experiência onipresente e ininterrupta para nossos clientes de todo o mundo", comentou George Zhao, Presidente da HONOR Global. "De acordo com a pesquisa realizada pela Canalys[1], 41% dos respondentes pesquisados levam consigo mais de um dispositivo inteligente enquanto estão no trabalho ou em deslocamento, e o número aumenta para 68% quando estão em casa. Isso demonstra um aumento na demanda por mais experiências digitais inteligentes. De smartphones a dispositivos que podem ser vestidos a notebooks a dispositivos pessoais de áudio, a HONOR agora é a nova marca número para as necessidades dos nativos digitais do mundo todo".

HONOR 9X Pro: experiência extraordinária com aplicativos essenciais e exclusivos da HUAWEI AppGallery

Equipado com o chipset de ponta de 7nm Kirin 810 de AI, câmera tripla de 48MP e tela HONOR FullView de 6,59", o HONOR 9X Pro proporciona experiência superior aos usuários com atualizações no desempenho, jogabilidade e captura de imagens. O chipset Kirin 810 AI é baseado na mais recente arquitetura de computação da Huawei para oferecer aplicações mais sofisticadas e diversas de AI. Além disso, a GPU foi atualizada para o padrão Mali-G52, compatível com o Kirin Gaming+, um recurso que proporciona uma experiência de jogos mais suave, ao mesmo tempo em que o Liquid Cooling System aprimora a eficácia da dissipação de calor durante atividades prolongadas de jogos.

Com a HUAWEI AppGallery, o HONOR 9X Pro tem acesso a uma ampla gama de aplicativos nas áreas de Saúde e Bem-Estar, Entretenimento, Música e Fotografia. Com esta plataforma segura, os usuários agora podem, facilmente e de maneira segura, instalar aplicativos que complementem seu estilo inteligente de vida. O HONOR 9X Pro também conta com a Huawei Assistant, uma assistente virtual que facilita a busca e o acesso à informação, o que traz mais conveniência para o usuário. Os usuários também podem utilizar o recurso SmartCare da Huawei Assistant para acessar cartões contextuais para Ações e Esportes que abrangem 150 eventos esportivos e mais de 150 dos maiores mercados de ações [2]. Além disso, os usuários podem ter informações sobre Calendário, Clima, Chamadas Perdidas, Uso do Telefone e Consumo de Dados. Serão adicionados mais serviços em outras categorias mais adiante.

O HONOR 9X Pro será comercializado na França, Alemanha, Países Baixos, Egito, Arábia Saudade e Malásia, a partir de março de 2020 pelo valor sugerido pelo fabricante de 249 Euros.

HONOR View 30 Pro: tecnologia 5G pioneira, câmera Matrix revolucionária para fotos incríveis e vídeos com qualidade cinematográfica

Desenvolvido com tecnologia 5G pioneira e equipado com a mais recente série de chipsets Kirin 990, o HONOR View 30 proporcionará as melhores experiências 5G do setor, uma vez que permite uma diversidade de aplicações 5G em casas inteligentes, jogos e viagens. Ele vem com uma câmera tripla com ultrassensibilidade, sendo a câmera principal uma Sony IMX600 de 40MP, uma angular superwide de 12MP com lentes cinematográficas e uma câmera telefoto de 8MP. A câmera Matrix exclusiva não apenas proporcionará imagens estáticas incríveis como a lente cinematográfica de 12MPm, compatível com sensor customizável de 16:9, tornará possível a criação de vídeos e fotos com qualidade inédita.

O muito aguardado HONOR View 30 Pro estará disponível para comercialização em breve, sendo a Rússia o primeiro mercado a iniciar oficialmente as vendas.

HONOR MagicBook 14/15: notebooks finos, leves com duração de bateria de até 10 horas

O lançamento da série HONOR MagicBook, composta pelo HONOR MagicBook 14 e pelo HONOR MagicBook 15, marca a primeira vez que o produto da categoria de PCs da HONOR estará disponível para o público de todo o mundo. Nas cores Space Gray e Mystic Silver, o HONOR MagicBook 14 ostenta desenho compacto, fino e leve. Atendendo aos jovens sempre em movimento, o HONOR MagicBook 14 tem duração de bateria de até 10 horas com uma única carga e conta com carregador Type-C compacto e esportivo de 65W com capacidade de carregamento rápido. O notebook conta com tela FullView com alta proporção entre tela e borda, núcleo poderoso para desempenho de utlravelocidade e gráficos aprimorados, além da interconectividade inteligente com os smartphones da HONOR.

A privacidade é tão importante quanto o design e o desempenho em um notebook. A série HONOR MagicBook conta com webcam pop-up discretamente oculta sob o botão da câmera no teclado. A câmera aparece com o simples toque de uma Tecla pelos usuários quando necessário. Trata-se de uma proteção de privacidade exclusiva que protege contra ataques remotos. Além disso, o botão de energia com leitura de impressões digitais permite acesso instantâneo da inicialização para uma experiência mais segura e simplificada.

Para demonstrar a duração superior da bateria, de até 10 horas, a HONOR desenvolveu um sistema de carregamento capaz de fornecer energia para um quadriciclo elétrico, usando apenas 14 unidades de HONOR MagicBook 14. Em uma hora, cerca de 180Wh foram transferidos dos cinco HONOR MagicBook 14 para o quadriciclo, que permitiram que o veículo andasse uma distância de 5 km. O HONOR MagicBook 14/15 (256GB) estará disponível no Reino Unido, Alemanha, França e República Tcheca e outros mercados a partir do final de março com valor sugerido pelo fabricante de 599 Euros.

HONOR MagicWatch 2: pulseiras da série EasyFit e novas funções

A HONOR apresentou hoje a série de pulseiras EasyFit, feitas exclusivamente para o HONOR MagicWatch 2, que estará disponível em dois tamanhos -46 mm e 42 mm. Com oito novas cores e pulseiras com materiais diferentes, entre eles um fluoroelastômero (um material ecológico hipoalergênico) e couro italiano de alta qualidade, é possível personalizar o relógio de acordo com suas atividades específicas e roupas diferentes para qualquer ocasião. Há seis cores disponíveis para o fluoroelastômero: Daylight Yellow, Olive Green, Reef Blue, Sky Blue, Lilac Purple e Camellia Pink, e duas cores, Wonderland Green e Wizard Purple, para a versão em couro. A série de pulseiras EasyFit serão comercializadas em todo o mundo a partir de abril com valor sugerido pelo fabricante de 35,9 Euros.

O Female Cycle Tracker permite que as mulheres tenham mais informações sobre seus ciclos menstruais com o uso do aplicativo para monitorar seus ciclos, registrar sintomas e acompanhar a data de início da próxima menstruação. O aplicativo de monitoramento dos ciclos também permite que as usuárias comparem seus dados, tudo em um só lugar. Além disso, as usuárias podem optar por receber notificações push antes da data prevista de início do próximo ciclo. Com o monitor avançado SpO2, os adeptos das práticas esportivas podem acompanhar o nível de saturação de oxigênio na corrente sanguínea durante uma atividade física. O HONOR MagicWatch 2 será atualizado com o SpO2 a partir do final de março de 2020[3].

HONOR Magic Earbuds: nova fronteira de acessórios sem fio

A HONOR também apresentou os HONOR Magic Earbuds, o lançamento mais recente de earbuds true wireless para praticantes de esportes que agregam a tecnologia de cancelamento de ruído ativo híbrida com um encaixe seguro que se mantêm durante a prática de qualquer atividade. Os microfones triplos integrados têm tecnologia de cancelamento de ruído ambiente adaptativa que permite excelente qualidade de chamadas. Além do mais são equipados com unidade de driver de 10 mm para graves de excelente qualidade para os amantes da música. Os HONOR Magic Earbuds estão disponíveis em Pearl White e Robin Egg Blue, em todo o mundo, a um valor sugerido pelo fabricante de 129 Euros, a partir de abril de 2020.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma marca líder em tecnologia para jovens de todo o mundo, nascida durante o crescimento da internet móvel e moldada por tecnologias revolucionárias, resultado do foco inigualável da empresa em investimento em P&D. Abraçando todas as possibilidades na era do 5G e da AI, o objetivo da HONOR é criar um novo mundo inteligente para os jovens, desenvolvendo um ecossistema inteligente e uma cultura jovem inspiradora. A HONOR continuará a se destacar descobrindo a diversão na inovação, apresentado um estilo de vida tecnológico e de luxo e oferecendo uma comunidade diversa e aberta para a quantidade cada vez maior de fãs da marca.

Para mais informações, acesse o site da HONOR em www.hihonor.com ou siga a empresa:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/honorglobal

[1] Pesquisa feita pela Canalys em fevereiro de 2020 [2] Compatível apenas com EMUI 10.0 e versões superiores [3] Monitor SpO2 não foi desenvolvido para ser um dispositivo médico e não se pretende que seja usado para diagnosticar, tratar, curar e prevenir doenças. Todos os dados e medições devem ser usados apenas para consulta pessoal.

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1094225/HONOR.jpg

FONTE HONOR

Related Links

www.hihonor.com



SOURCE HONOR