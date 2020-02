HONOR dévoile les principales tendances européennes dans le domaine des écosystèmes de la vie intelligente

Selon l'étude de Canalys commandée par HONOR, les ventes d'appareils intelligents en Europe devraient dépasser les 500 millions d'unités en 2023 ; les haut-parleurs intelligents et les appareils audio personnels intelligents sont les catégories qui devraient connaître la croissance la plus rapide

HONG KONG, 21 février 2020 /PRNewswire/ -- Afin d'atteindre son objectif consistant à mettre au point un écosystème de vie intelligente à guichet unique et tous scénarios destiné aux jeunes du monde entier, la marque technologique internationale HONOR a chargé Canalys de mener une étude sur les principales tendances en matière de vie intelligente en Europe. Le rapport intitulé « Intelligent Living In Europe » examine le marché potentiel des écosystèmes d'appareils intelligents, les tendances du marché et l'opinion des européens. En voici les résultats :

Les ventes d'appareils intelligents en Europe devraient dépasser les 500 millions d'unités en 2023, selon une étude récente menée par Canalys1 et commandée par la marque internationale de smartphones HONOR. Cela représente un taux de croissance composé annuel sur 3,5 ans de 3,5 % à partit des 465 millions d'unités vendues en 2020. Le rapport prévoit que les haut-parleurs intelligents et les appareils audio personnels intelligents sont les catégories qui connaîtront la croissance la plus rapide. En 2023, un total de 212 millions de smartphones, 136 millions d'appareils audio personnels intelligents, 87 millions d'ordinateurs personnels, 43 millions de bracelets intelligents et 39 millions de haut-parleurs intelligents devraient gagner des parts de portefeuille à mesure que les Européens augmenteront leur budget dédié à ces appareils.

Vente d'appareils en Europe occidentale, centrale et orientale

La croissance colossale de la demande en appareils intelligents témoigne de la transition du comportement des consommateurs vers un mode de vie plus numérique. Selon l'étude, pour 100 smartphones vendus en 2023 en Europe occidentale, 86 seront des appareils audio personnels intelligents, 38 des ordinateurs de bureau ou portables, 24 des bracelets intelligents, 28 des haut-parleurs intelligents et 18 des tablettes. En Europe centrale et orientale, pour 100 smartphones vendus en 2023, 36 seront des appareils audio personnels intelligents, 16 des ordinateurs de bureau ou portables, 15 des bracelets intelligents, 5 des haut-parleurs intelligents et 6 des tablettes.

Les meilleurs scénarios de vie intelligente

L'Internet des objets (IdO) joue un rôle important dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui où la plupart des appareils et des objets se synchronisent sans fil. Les capacités d'intelligence artificielle (IA) étendues des appareils proposées à un public connaissant bien le monde numérique ont eu un impact majeur sur la demande en appareils intelligents, ce qui a conduit à l'adoption de la vie intelligente. Les résultats de l'étude divisent la vie intelligente en quatre catégories principales– le divertissement, la santé et la forme, la productivité et la vie connectée – qui ont chacune un impact significatif sur la vie quotidienne des utilisateurs finaux.

Divertissement

- Audio et vidéo : offrir aux utilisateurs des expériences audio et visuelles de haute qualité pendant qu'ils consomment du contenu, que ce soit lors de déplacements, de scénarios utilisateurs ou au sein d'environnements spécifiques

- Jeux : améliorer l'expérience de jeu et les performances des utilisateurs afin qu'ils puissent disposer et jouir d'un avantage concurrentiel

- Bien-être général : aider les utilisateurs à améliorer leur état de santé via un poids idéal, une qualité de sommeil optimale et une meilleure gestion du stress, etc.

- Sport et fitness : aider les utilisateurs à obtenir de meilleurs résultats dans les disciplines qu'ils pratiquent, leur permettant ainsi de battre leurs records personnels

- Travailleurs mobiles : permettre aux travailleurs d'atteindre un degré de productivité maximal où qu'ils soient. Les appareils doivent leur offrir les capacités ou la flexibilité leur permettre de réaliser différentes tâches

- Créateurs de contenu : mettre à profit un certain nombre d'appareils afin de créer un environnement propice à la créativité

- Maison intelligente : développer des scénarios d'utilisation clés, tels que l'automatisation, la commande et la surveillance de la maison afin d'offrir aux utilisateurs confort, sécurité et efficacité énergétique

- Mode de vie mobile : permettre aux utilisateurs d'accéder à des fonctionnalités et services clés et d'effectuer des tâches lors de leurs déplacements

« Chez HONOR, nous innovons continuellement en matière de produits et services afin d'offrir une expérience client améliorée qui satisfera les besoins des consommateurs du monde numérique d'aujourd'hui. », a déclaré George Zhao, président d'HONOR, « Notre stratégie IdO tous scénarios 1 + 8 + N répond à cet objectif et, à mesure que nous augmentons les capacités de nos produits et imaginons de nouveaux scénarios d'utilisation qui offrent davantage de confort aux consommateurs, nous espérons étendre l'écosystème IdO et façonner l'avenir de la vie intelligente. »

Opinion des consommateurs au sujet de la vie intelligente

Selon le rapport, 41 % des personnes interrogées apportent plus d'un appareil intelligent au travail ou en déplacement, un chiffre qui monte à 68 % lorsqu'elles sont chez elle. Les appareils dont les utilisateurs se servent à la maison devraient offrir des interactions riches entre les utilisateurs, y compris les téléviseurs, les ordinateurs et les haut-parleurs intelligents.

Les résultats du rapport indiquent également que les trois principales raisons pour lesquelles un utilisateur achète une montre connectée ou un bracelet de fitness sont : pour améliorer leur forme physique et leur bien-être (56 %) ; pour essayer de nouvelles fonctionnalités intelligentes (18 %) et pour recevoir des notifications sur leur poignet (18 %). Le confort d'utilisation est le principal atout pour l'achat d'appareils audio personnels intelligents (48 %), suivi par une meilleure qualité sonore (20 %) et davantage de fonctionnalités (15 %).

L'objectif : un écosystème intégré, intuitif et intelligent

Pour que la vie intelligente devienne une nouvelle norme, l'étude a identifié quatre facteurs clés qui contribueront à façonner cet écosystème intelligent. Premièrement, les appareils doivent être conçus pour exister au sein d'un écosystème. Cela signifie que les appareils doivent non seulement remplir leurs fonctions de base, mais aussi pouvoir se connecter à d'autres appareils pour effectuer une myriade de tâches. Deuxièmement, les appareils doivent offrir un degré d'interopérabilité et de compatibilité élevé pour tenir compte de la préférence des consommateurs envers des appareils multimarques. Troisièmement, les appareils et fonctionnalités doivent être hautement accessibles aux utilisateurs afin d'en faciliter l'adoption. Enfin, les fournisseurs d'appareils devraient envisager d'améliorer les capacités des appareils intelligents en matière d'intelligence artificielle afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Lorsque ces facteurs sont pris en compte, la recherche favorise la création d'un écosystème au sein duquel les utilisateurs peuvent être aidés par la technologie de façon intelligente.

Pour présenter sa stratégie IdO tous scénarios, HONOR lancera une gamme complète de produits lors d'une conférence de presse en direct qui se tiendra le 24 février 2020 18 h 30 (heure d'Europe centrale) et sera diffusée en direct à l'adresse hihonor.com.

Pour plus d'informations sur le rapport Intelligent Living in Europe, veuillez consulter les sites Hihonor.com et Canalys.com.

À propos de HONOUR

HONOR est une marque technologique de premier plan. La marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération du numérique grâce à des produits optimisés pour Internet qui offrent des expériences utilisateur de premier plan, inspirent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. Ce faisant, HONOR se démarque et met en avant son propre courage qui consiste à faire les choses différemment et à prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site d'HONOUR à l'adresse www.hihonor.com ou suivre l'entreprise sur :

1. Une étude a été menée par Canalys auprès de 4 144 consommateurs âgés de 16 ans et plus sur 4 marchés – Royaume-Uni, France, Italie et Russie – en février 2020.

