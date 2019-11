HONOR dévoile officiellement la toute nouvelle HONOR MagicWatch 2, une montre connectée personnalisable pour une vie intelligente et saine

Un compagnon d'entraînement fiable proposant 15 modes d'activité

Pour une pratique d'activités plus personnelle, diversifiée et efficace, la montre HONOR MagicWatch 2 propose 15 modes d'activité basés sur des objectifs, composés de 8 activités de plein air, dont la course à pied, la randonnée, le cyclisme et le triathlon, et de 7 activités d'intérieur, dont la natation en piscine, l'entraînement libre et le rameur.

Outre ces 15 modes, la HONOR MagicWatch 2 propose également 13 entraînements professionnels de course à pied en intérieur et extérieur, allant du niveau débutant au niveau avancé. Que l'utilisateur soit débutant ou qu'il soit un coureur déjà expérimenté à la recherche de quelque chose de plus professionnel, la HONOR MagicWatch 2 est en mesure de lui fournir l'entraînement idéal et la motivation nécessaire pour aller plus loin. La HONOR MagicWatch 2 propose également un système de réglage virtuel de la cadence accompagné de conseils pratiques en temps réel permettant d'intensifier l'entraînement au rythme du coureur.

Un conseiller bien-être effectuant un suivi avancé de l'état de santé

La HONOR MagicWatch 2 redéfinit le suivi de l'état de santé en intégrant trois technologies de pointe permettant aux utilisateurs de bénéficier en temps réel de conseils et de renseignements précis et informatifs sur leur santé qui les aideront à vivre plus sainement et à améliorer leur qualité de vie sous divers aspects.

Dotée de la technologie HUAWEI TruSleep™ 2.0, la HONOR MagicWatch 2 peut suivre et diagnostiquer avec précision six types de troubles du sommeil courants et fournir plus de 200 suggestions en fonction des habitudes de sommeil de l'utilisateur afin d'améliorer la qualité de son sommeil. La montre HONOR MagicWatch 2 peut également détecter le niveau de stress de l'utilisateur lorsqu'il est tendu et lui suggérer des exercices de respiration pour l'aider à se détendre à l'aide de la technologie HUAWEI TruRelax™. Grâce à la technologie HUAWEI TruSeen™, la montre HONOR MagicWatch 2 permet de surveiller la fréquence cardiaque de l'utilisateur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et de lui envoyer une alerte dès qu'elle s'écarte de la normale. Un algorithme adaptatif permet d'améliorer la réception du signal. Étanche jusqu'à 50 mètres, la MagicWatch 2 peut également être utilisée dans l'eau pour surveiller le rythme cardiaque de l'utilisateur et enregistrer le score SWOLF, la distance, la vitesse et les calories brûlées. Toutes les données personnelles relatives à la santé peuvent être synchronisées sur un smartphone doté de l'application HUAWEI Health, qui permet aux utilisateurs de conserver un historique et de mieux se connaître.

Un assistant intelligent proposant des fonctions intelligentes

La montre HONOR MagicWatch 2 permet de réaliser des appels Bluetooth à tout moment, via un casque ou l'ensemble haut-parleur/micro intégré, même lorsque l'utilisateur se trouve à une distance maximale de 150 m du téléphone. Elle prend également en charge les notifications push de type SMS, emails et calendrier. La totalité du contenu s'affiche alors à l'écran lorsque la montre HONOR MagicWatch 2 est connectée au téléphone. Pour plus de commodité, elle contient aussi des applications intégrées de type météo, alarme, minuterie, retrouver mon téléphone et d'autres. La HONOR MagicWatch 2 fournit également 4 Go de stockage interne, dont 2 Go peuvent être utilisés pour stocker de la musique, soit près de 500 chansons, pour que les utilisateurs puissent écouter leur musique préférée sans avoir à transporter leur téléphone.

Dotée d'un écran tactile couleur AMOLED de 3,5 centimètres (1,39 pouce), d'un ensemble de technologies de suivi de la santé et la forme physique bien ficelé, d'une longue autonomie et de cadrans de montre personnalisés, la HONOR MagicWatch 2 est disponible en deux tailles : 46 mm et 42 mm, à partir de 189 euros et 179 euros respectivement. La HONOR MagicWatch 2 sera commercialisée à partir du 12 décembre 2019 dans les pays suivants : République tchèque, Égypte, Finlande, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Malaisie, Pays-Bas, Pologne, Russie, Arabie saoudite, Singapour, Espagne, Thaïlande, Philippines, Turquie, Ukraine, Émirates arabes unis et Royaume-Uni.

[1] S'applique uniquement à la HONOR MagicWatch 2 (46 mm) ; l'autonomie de la HONOR MagicWatch 2 (42 mm) peut aller jusqu'à 7 jours. [2] S'applique uniquement à la HONOR MagicWatch 2 (46 mm) ; l'autonomie de la HONOR MagicWatch 2 (42 mm) peut aller jusqu'à 7 jours.

À propos de HONOR

Honor est une marque de smartphones de premier plan. Elle a été créée dans le but de répondre aux besoins de la génération numérique en lui proposant des produits optimisés pour Internet qui offrent des expériences utilisateur exceptionnelles, incitent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. Ce faisant, Honor s'est distinguée par son courage, celui de faire les choses différemment et de tout mettre en œuvre pour proposer à ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

