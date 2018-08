Honor diz "Game On" (Vamos jogar!) para a indústria de games com o lançamento do Honor Play por 329 euros

Completando a estratégia do portfólio da Honor, o Honor Play oferece aos jovens o que eles realmente desejam do smartphone: uma experiência de jogos e de entretenimento envolvente e ininterrupta. Porém, até o momento, esta experiência foi assolada por problemas de espaço e capacidade, eficiência térmica e consumo de bateria devido à popularidade dos jogos táticos em campeonatos e porque a renderização AR, VR e HDR depende da energia veloz do processamento gráfico. Trabalhando com o PUBG MOBILE, que é um dos jogos táticos mais populares em campeonatos, a Honor fez todo o possível não apenas para resolver estes problemas de desempenho, mas também para desenvolver o primeiro telefone voltado para o público gamer, o Honor Play – um momento decisivo "Game On" (Vamos jogar!) para a indústria porque redefinirá a experiência do usuário dos jogos para dispositivos móveis por um preço acessível na faixa de 329 euros.

O Honor Play oferece um desempenho de jogos inédito e uma experiência de entretenimento "ininterrupta", 24 horas por dia, 7 dias por semana. O lançamento proporciona aos gamers e aos usuários ocasionais duas tecnologias de smartphone inovadoras e líderes no setor. A primeira é a nova GPU Turbo da Honor, que amplia drasticamente o processamento gráfico e a eficiência em computação e a outra é a tecnologia de inteligência artificial avançada da Honor que revoluciona a função de câmera do smartphone.

A GPU Turbo é uma solução inovadora de integração hardware e software que deixa os concorrentes da Honor para trás. Como um parceiro estratégico e global do PUBG MOBILE, o Honor Play incrementou drasticamente o processamento gráfico e aumentou a taxa média de quadros para 39,46[1] no PUBG MOBILE. A taxa de jitter foi reduzida para 0,21%[2], mais de um ponto inteiro de porcentagem abaixo dos principais concorrentes da Honor e a duração da bateria apresenta uma vantagem de 30 minutos em comparação a outros dispositivos importantes oferecendo 4,5 horas de jogo contínuo.

A experiência de jogos do Honor Play foi ativada por inteligência artificial para proporcionar uma imersão total. A experiência de games em 4D inclui efeitos de áudio em 3D e vibração com inteligência artificial personalizada nos jogos para dispositivos móveis mais populares combinados com objetos e cenários no jogo. A Smart Shock em 4D usando inteligência artificial pode ser ativada para 30 vibrações[3] de cenários diferentes de acordo com os tiros ou a direção de inimigos próximos. Isto é complementado pelo som surround 3D oferecido pela tecnologia de áudio 3D da Histen, um campo de som 3D ultra-amplo que imerge o jogador em uma experiência de áudio cinematográfica.

O Honor Play é um dos telefones na faixa média de preço mais inteligentes do mercado. Com a detecção de movimento por inteligência artificial e reconhecimento inteligente, fotografar utilizando a câmera frontal de 16MP é agora mais fácil do que nunca. Usuários ocasionais irão se divertir tanto quanto os gamers com este dispositivo, graças à bateria enorme de 3.750 mAh que possibilita o uso para jogos pesados e também para entretenimento, totalizando acima de 15 horas de streaming de vídeos e 95 horas de playback de músicas, até mesmo com o display FullView FHD+ de 6,3 polegadas da Honor. Vários recursos inteligentes são ativados pelo chipset com NPU Kirin 970, que juntamente com o sistema EMUI 8.2, revelam um poder de processamento utilizando a IA realmente extraordinário.

O design metálico monobloco de espessura fina e aparência delicada é apresentado em uma variedade de cores à disposição dos gamers: Midnight Black (preto-noite), Navy Blue (azul-marinho), Ultra-Violet (ultravioleta) e uma Player Edition especial estampada em vermelho e preto. O design mantém a estrutura de um dispositivo típico com tela de 5,5 polegadas que se acomoda confortavelmente na mão e conta com um display de proporção 19.5:9 sem bisel.

O Honor Play estará disponível pelo preço de 329 euros na HiHonor.com nos mercados globais incluindo a Europa Ocidental (Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha), Europa Central, Oriental e Nórdica, Oriente Médio, Rússia, Índia e Ásia-Pacífico.

"O Honor Play representa um novo momento para a indústria global dos games. A Honor será a primeira a oferecer uma experiência de jogos para dispositivos móveis e de entretenimento fenomenalmente divertida", disse George Zhao, presidente da Honor. "Mas não estamos apenas fabricando um bom produto; estamos criando o futuro dos jogos para dispositivos móveis juntamente com os jovens do mundo todo. O Honor Play é a nossa resposta à sua demanda por uma experiência de entretenimento e um desempenho de jogos veloz e sem problemas."

Os fãs do Honor Play terão a oportunidade de testar suas habilidades no PUBG MOBILE e Asphalt 9 e competir com os melhores gamers do mundo na feira Gamescom deste ano. Ambos os jogos foram personalizados para o Honor Play, com muitos outros a serem anunciados em breve.

Compartilhando a mesma paixão pela velocidade e pelo desempenho, a Honor, a e-brand de smartphones, está trabalhando em parceria com a Audi para celebrar a chegada do Honor Play. Como o patrocinador oficial da Audi Sports R8 LMS Cup, com o Audi R8, o Honor Play combina um design elegante e um desempenho intenso. Ambos, tanto o Audi R8 como o Honor Play, oferecem uma velocidade que supera os limites da imaginação.

Sobre a Honor

A Honor é uma das principais e-brands de smartphones do Huawei Group. Em consonância com o slogan "For the Brave" (Para os corajosos), a marca foi criada para atender as necessidades dos nativos digitais através de produtos otimizados para a internet que oferecem experiências excepcionais aos usuários, inspiram ações, estimulam a criatividade e possibilitam que os jovens realizem seus sonhos. Por isso a Honor se destacou, demonstrando sua própria coragem de fazer as coisas de maneira diferente e tomar as medidas necessárias para introduzir as mais recentes tecnologias e inovações para seus clientes.

[1] A taxa de quadros completa é 40 (com base nos testes de laboratório da Honor).



[2] Com base nos testes do laboratório da Honor



[3] Disponível atualmente no PUBG MOBILE

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/737545/honor_play_launch_release_pic.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/737546/honor_play_launch_release_pic2.jpg

FONTE Honor

