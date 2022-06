HONOR erörtert die Zukunft der mobilen Bildgebung bei Counterpoint Research Webinar

„Bei der Smartphone-Fotografie geht es nicht nur um Hardware oder Software. Bei HONOR zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir die Fusion von Computerfotografie und mehreren Kameras nutzen, um eine Synergie zu erzielen, die wir als ‚alle für einen und einer für alle' bezeichnen. Dadurch wird die Bildqualität von Smartphone-Kameras auf ein Niveau angehoben, das sogar mit dem einiger DSLR-Kameras konkurrieren kann", so Dr. Weilong Hou, technischer Experte bei HONOR Imaging. „Die HONOR Magic4 Serie ist ein Beispiel für die Arbeit unseres Forschungs- und Entwicklungsteams und verfügt über die HONOR Image Engine, die es den Nutzern nicht nur ermöglicht, die Fähigkeiten jeder Kamera eines HONOR Smartphones voll auszuschöpfen, sondern auch eine unglaubliche Bildqualität für jeden Nutzer zugänglich macht."

Das Webinar wurde von Peter Ricardson, Vice President of Research, Counterpoint Research, moderiert. Anwesend waren Branchenveteranen und Fachexperten, darunter Dr. Hou, Hervé Macudzinski, Image Science Director, DXOMARK, Judd Heape, Vice President of Product Management, Qualcomm und Eugenio Recuenco, renommierter Profifotograf, Filmregisseur und zweifacher Gewinner des Cannes Lion Award, der vor kurzem auch einen Film komplett mit der HONOR Magic4 Pro gedreht hat. Die Veranstaltung ergänzt ein Whitepaper von Counterpoint Research, das heute veröffentlicht wird.

HONOR Image Engine: Das Herzstück der HONOR Smartphone-Kameras

In seiner Präsentation stellte Dr. Hou die HONOR Image Engine vor, die innovative Kameralösung von HONOR, die es der Hardware ermöglicht, im Zusammenspiel mit KI und Algorithmen qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen. Die Lösung unterstreicht das Kameraerlebnis und hilft den Nutzern, einfache Kameraaufnahmen zu künstlerischen Wiedergaben ihrer kreativen Visionen zu machen. Als die neuesten HONOR Flaggschiff-Smartphones sind HONOR Magic4 Pro und HONOR Magic4 Ultimate ein Beweis für die Effizienz der Lösung, wobei letzteres mit 146 Punkten im DXOMARK Overall Camera Score die höchste jemals von der maßgeblichen Produktbewertungsorganisation vergebene Punktzahl erreicht.

Die beiden Smartphones, die sich mit den Problemen der Nutzer bei der mobilen Fotografie und Videoaufnahme befassen, wurden mit einer breiten Palette an innovativen Funktionen vorgestellt, darunter die Möglichkeit, während der Videoaufnahme hochwertige Fotos aufzunehmen. Laut Dr. Hou wird sich HONOR auch in Zukunft bemühen, den Verbrauchern durch Forschung und Entwicklung die Möglichkeit zu geben, jederzeit und überall großartige Bilder zu machen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Erreichung der Leistungsparität zwischen mobilen und dedizierten Kameras, der Verbesserung der Bildqualität und der Nutzung einer größeren Anzahl von Sensoren mit fortschrittlicherer Software, um die Bildergebnisse umfassend zu verbessern.

Derzeit sind alle Smartphones der HONOR Magic Serie und der HONOR N Serie mit der HONOR Image Engine ausgestattet, die im Hintergrund arbeitet, um bessere Foto- und Videoaufnahmen zu gewährleisten.

Bewertung von Smartphone-Kameras

Aus der Perspektive eines vertrauenswürdigen Produktbewertungsexperten teilte Macudzinski seine Ansichten über die Anforderungen an ein großartiges Foto - die Fähigkeit des Fotografen, die Szene zu erkennen und einzurahmen, das Auftreten eines entscheidenden Moments, der mit Klarheit eingefangen werden muss, und die Fähigkeiten der Kamera, die Absicht des Benutzers zu verstehen und die Bilder entsprechend zu verändern. Damit eine Smartphone-Kamera als außergewöhnlich angesehen werden kann, muss sie laut Macudzinski diese Funktionen im Standardaufnahmemodus der Kamera unterstützen. Der Experte veranschaulichte seine Ansichten mit dem HONOR Magic4 Ultimate, das seit der Veröffentlichung des Testberichts im März an der Spitze des DXOMARK-Rankings für Smartphone-Kameras steht. Macudzinski lobte das HONOR Flaggschiff-Smartphone für sein außergewöhnliches Benutzererlebnis, seine Aufnahmefähigkeit und seine KI-Verarbeitung und sprach über die wichtigsten Highlights aus dem DXOMARK-Bericht. Er konzentrierte sich dabei auf die Zoomleistung des HONOR Magic4 Ultimate bei verschiedenen Brennweiten und die Fusion zwischen Hardware und Software, die es den verschiedenen Kameralinsen ermöglicht, zusammenzuarbeiten und eine objektiv bessere Bildqualität zu erzeugen.

Smartphone-Fotografie aus der Sicht eines Profis

Recuenco, der für seine Arbeiten als Fotograf und Filmregisseur bekannt ist, hat seinen Film Kaleidoscope komplett auf der HONOR Magic4 Pro gedreht. Während der Präsentation erzählte Recuenco von seinen Erfahrungen, dass sich das Filmen mit dem HONOR Smartphone vertraut anfühlt, da die vielen professionellen Funktionen wie das leistungsstarke Kamerasystem und Magic-Log ihm die kreative Freiheit bieten, die er mit professioneller Ausrüstung genießt, aber in einem viel handlicheren Format. Recuenco, einer der Juroren des HONOR Magic Moments Wettbewerbs, wählte auch einige Einsendungen aus dem diesjährigen Wettbewerb aus und kommentierte die unzähligen Möglichkeiten, die die heutigen Smartphone-Kameras den Menschen bieten, um ihre Aufnahmen ausdrucksstärker als je zuvor zu gestalten.

Technologische Integration

Als Vertreter von Qualcomm gab Heape Einblicke in die Zusammenarbeit, durch die die HONOR Image Engine zum Leben erweckt wurde. Die HONOR Magic4 Serie nutzt die Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform und die neueste Qualcomm AI Engine für Ultra Fusion Photography, die es ermöglicht, dass sich Bilder, die von verschiedenen Objektiven aufgenommen und von mehreren ISPs verarbeitet wurden, gegenseitig ergänzen, um eine Verbesserung der Bildqualität zu erzielen. Der innovative Algorithmus, den HONOR entwickelt hat, setzt die Fähigkeiten der RAW-Fotografie vollständig frei. Mit dem flexiblen Rahmen der HONOR Image Engine kann der ISP von Qualcomm den hohen Durchsatz von Multi-Threading und paralleler Verarbeitung unterstützen, was zu innovativen Funktionen und Benutzererfahrungen wie „Advanced Photoshoot While Video Recording" führt.

Komplementäres Counterpoint Research Whitepaper

Das Webinar ist eine Ergänzung zu einem neuen Whitepaper von Counterpoint Research, das mit Beiträgen von Webinarteilnehmern einen ganzheitlichen Überblick über die allgemeinen Branchentrends bietet. Das Whitepaper steht auf der Counterpoint Research Website zum Download zur Verfügung.

Informationen zu HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite, symbolträchtige Technologiemarke zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen rund um den Globus befähigen, über sich hinauszuwachsen und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe von hochwertigen Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jedes Budget. Das Portfolio an innovativen, hochwertigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

Weitere Informationen zu HONOR finden Sie im Internet unter www.hihonor.com oder per E-Mail [email protected]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1836151/image_5003200_8974304.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1836152/image_5003200_8974430.jpg

SOURCE HONOR