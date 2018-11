Honor erzielt am Singles Day Rekordumsätze, festigt damit seinen globalen Erfolg und unterbricht den globalen Abwärtstrend

Spitzenumsätze am Singles Day in China – zum 3. Mal in Folge[1]

Über 1 Million verkaufte Produkte am Diwali-Fest in Indien

Bestseller in Westeuropa, Südostasien und Russland

SHENZHEN, China, 14. November 2018 /PRNewswire/ -- Honor, die junge, innovative und zukunftsorientierte Smartphone-Marke für Digital Natives, war am Singles Day Spitzenreiter in der Kategorie Smartphones. Das Unternehmen erzielte sowohl auf Tmall.com als auch auf JD.com, den beiden größten E-Commerce-Plattformen in China, die meisten Verkäufe und den höchsten Umsatz. Diesen Erfolg verzeichnet das Unternehmen nun zum 3. Mal in Folge – der beste Beweis dafür, dass Honor an diesen Feiertagen zu den Champions auf dem Markt gehört.[2]