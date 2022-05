HONOR ET L'ARTISTE DE RENOMMÉE MONDIALE EUGENIO RECUENCO UNISSENT LEURS FORCES POUR CRÉER UN FILM AVEC LE HONOR MAGIC4 PRO ET METTRE EN VALEUR LE POUVOIR DE LA MAGIE

Derrière la création de chaque artiste se cache sa vision. Ce film illustre l'interprétation d'Eugenio Recuenco du mythe de Narcisse, une vision kaléidoscopique de ce mythe et une nouvelle compréhension de la beauté. L'artiste nous présente les caractéristiques incroyables de HONOR Magic4 Pro et fait l'exemple que la photographie mobile et la vidéographie sont des modes d'expression artistique essentiels.

Kaleidoscope : Tourné entièrement sur HONOR Magic4 Pro

En grec, « Kalo » signifie « beau » et « eidôlon » signifie « formes ». Avec le nom Kaleidoscope, Eugenio Recuenco fait découvrir au public différentes formes de beauté via l'objectif de HONOR Magic4 Pro. Le film commence par l'interprétation du mythe de Narcisse, raconté du point de vue de l'artiste, inspiré par la beauté féminine. Il examine également le reflet de différentes formes de beauté, s'attache à les tordre et à les fusionner de manière magique en un avenir brillant, tout comme un kaléidoscope. Eugenio Recuenco exprime également à tous ses meilleurs vœux de retrouvailles après cette période difficile.

« Kaleidoscope est un film qui met en valeur et explore la beauté. Il a été entièrement tourné avec HONOR Magic4 Pro. Kaléidoscope est une révision du mythe de Narcisse, une réflexion sur notre relation avec notre image. Il s'agit d'un projet audiovisuel où je suis plus intéressé à montrer qu'à raconter », a déclaré Eugenio Recuenco, « Kaleidoscope est un pas en avant dans ma relation avec HONOR. L'expérience de tournage d'un film avec HONOR Magic4 Pro est nouvelle et attrayante, et j'ai été ravi de voir comment la technologie d'aujourd'hui nous donne plus de méthodes et de possibilités de créer et de s'exprimer. »

La technologie de qualité supérieure de HONOR Magic4 Pro de certification IMAX Enhanced est inégalée. Elle a permis aux artistes et aux créateurs de présenter des mondes nouveaux, suggestifs et oniriques. Kaleidoscope, entièrement filmé avec le HONOR Magic4 Pro, témoigne de la capacité technique du smartphone et de son appareil photo à créer et raconter des histoires belles et artistiques.

La série HONOR Magic3 a été le premier smartphone doté de la certification IMAX Enhanced au monde. De même, le HONOR Magic4 Pro, dernier produit phare de HONOR, dispose également d'une certification IMAX Enhanced. Le HONOR Magic4 Pro est le premier smartphone de l'industrie à prendre en charge la prise de vue vidéo permettant de filmer en 4K 60fps et 10 bits, et apportant une qualité fantastique à la vidéo capturée par le smartphone. Eugenio Recuenco a utilisé cette fonction pendant le tournage du film et la très haute qualité de la vidéo lui a permis de dégager plus de temps pour la post-production. La créativité peut être pleinement libérée grâce à cette technologie innovante. En complément de la performance de prise de vue vidéo, le format Magic-Log et les LUT 3D innovants réglés par les coloristes d'Hollywood, offrent aux consommateurs les outils leur permettant d'enregistrer des vidéos de niveau cinématographique avec leurs smartphones.

Partout où se déroule la prise de vue, le HONOR Magic4 Pro pourra s'adapter à toutes sortes d'environnements grâce à sa qualité certifiée IP68. [1] Il offre une protection efficace contre la poussière, la pluie et l'eau, et est capable d'être immergé dans une eau d'une profondeur allant jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes. Tous ces éléments se combinent pour donner au cinéaste une expérience de tournage parfaitement sereine.

Ces caractéristiques étonnantes de HONOR Magic4 Pro donnent à l'artiste les moyens de devenir un maître de cinéma, lui permettant de libérer ses talents pour créer des courts métrages étonnants, comme Kaleidoscope.

HONOR est fermement engagé à favoriser la communion entre la technologie et l'art. Le HONOR Magic4 Pro est destiné aux non-conformistes, comme Eugenio Recuenco, et aux esprits libres qui cherchent à explorer de nouveaux territoires. En combinant l'innovation et la qualité, HONOR permet de raconter des histoires en utilisant des images et, pour le dire simplement, transforme l'ordinaire en extraordinaire.

HONOR Magic Moment : Capter les étincelles de la vie

HONOR croit que l'instant particulièrement touchant et beau mérite d'être capturé, ce qui est possible avec HONOR Magic4 Pro grâce à ses nouveaux pas passionnants dans la technologie de capture d'image.

Pour mettre cela en pratique, la société a lancé HONOR Magic Moments Awards 2022. Autour du thème « Capter les étincelles de la vie », ces prix visent à construire une plateforme pour que les amateurs de photographie mettent en valeur leurs talents créatifs, explorent et partagent la beauté du monde grâce aux technologies d'imagerie mobile. Ce concours de photographie offre un espace aux créateurs afin que ceux-ci puissent réaliser leurs rêves tout en nous aidant à naviguer dans une nouvelle ère de talent créatif de haute qualité, alliant la technologie et la créativité.

« Lors des premiers HONOR Magic Moments Awards en 2021, les utilisateurs de 50 pays et régions ont mis à profit les capacités de photographie de pointe des appareils HONOR pour créer plus de 200 000 œuvres impressionnantes », a déclaré George Zhao, PDG de Honor Device Co, Ltd. « Depuis, HONOR a continué d'investir davantage dans la technologie d'imagerie. En nous appuyant sur notre conception de double caméra horizontale bionique de premier ordre et sur nos performances de premier plan en matière d'algorithmes d'objectif ultra-large et de mise au point, nous avons exploité notre technologie révolutionnaire de photographie à fusion multi-caméra avec le HONOR Magic4 Ultimate en tête du classement DXOMARK des caméras de smartphone. Grâce à ce concours, nous espérons permettre aux créateurs de contenu du monde entier de s'exprimer et de saisir plus de moments magiques grâce à nos innovations en imagerie, transformant ainsi le monde de la photographie mobile et de la vidéographie. »

Eugenio Recuenco fait partie du jury des HONOR Magic Moments Awards 2022, aux côtés d'autres photographes et professionnels de l'industrie de renommée mondiale. Eugenio Recuenco et HONOR partagent une vision commune de la photographie et de la vidéographie : ils valorisent la poursuite de l'excellence par la créativité et l'engagement à développer la technologie pour donner à chacun, où qu'il soit dans le monde, les moyens d'atteindre les étoiles.

Le HONOR Magic4 Pro a été lancé dans la CMM 2022 et est désormais disponible au Royaume-Uni , en France , en Espagne.

Pour plus d'informations sur HONOR Magic4 Pro, consultez le site ci-après :

https://www.hihonor.com/global/phones/honor-magic4-pro/

[1] Le HONOR Magic4 Pro est homologué IP68 pour sa résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière selon la norme CEI 60529 et a été testé dans des conditions de laboratoire contrôlées. Les éclaboussures, l'eau et la résistance à la poussière ne sont pas des conditions permanentes et la résistance peut diminuer avec le temps dans le cadre d'une utilisation normale. Ne chargez pas le téléphone lorsqu'il est mouillé ou dans des environnements humides. Reportez-vous au manuel pour les instructions de nettoyage et de séchage. L'immersion dans un liquide et les dommages qui en résultent ne sont pas couverts par la garantie. L'indice IP68 signifie qu'en fonction de certaines conditions de test définies, l'appareil est protégé contre l'infiltration d'eau statique nuisible jusqu'à 1,5 mètre, pendant une durée pouvant aller jusqu'à 30 minutes, tandis que la différence de température entre l'eau et l'appareil ne dépasse pas 5 °C.

À propos d'Eugenio Recuenco : l'art d'être derrière la caméra

Eugenio Recuenco n'est pas seulement une icône de l'industrie de la photographie en Espagne, il est l'un des photographes de mode et de publicité les plus importants au monde. Avec son style unique et intime, il saisit des instants de vie autour de lui et les transforme en véritables œuvres d'art. Il est reconnu mondialement pour ses photographies picturales, la théâtralité de son travail et ses références à Tamara Lempicka et à la Renaissance.

L'œuvre artistique d'Eugenio Recuenco a été exposée au Musée Reina Sofia, à la Galerie CWC de Berlin ou à la Galerie Bertin-Touleblanc de Paris. Eugenio Recuenco a remporté plusieurs prix internationaux de photographie, dont le Lion d'or au Festival de Cannes (2006 et 2013) et l'Or pour la meilleure photographie originale au Festival international El Ojo de Iberoamérica (2013).

